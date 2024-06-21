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Головна рецепти ТОП-5 страв французької кухні. Підбірка для вас

ТОП-5 страв французької кухні. Підбірка для вас

21 червня, 2024 п'ятниця
17:00
рецепти французька кухня

Поділ на народну та аристократичну кухню, а також неприйняття страв фаст-фуду - головні особливості французької кухні. Від інших європейських кухонь французьку кухню також відрізняє споживання таких екзотичних продуктів, як равлики та жаби

Зміст

Картопля "Буланжер"

Інгредієнти:

  • Картопля - 1 кг
  • Цибуля ріпчаста велика - 2 шт. (200 г)
  • Бульйон (будь-який) - 200 мл
  • Молоко – 200 мл
  • Масло вершкове розтоплене - 40 г
  • Масло вершкове для змащування форми - 20 г
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений - за смаком

Покроковий рецепт - Картопля "Буланжер"

  • Очистити і нарізати картоплю тонкими скибочками (2 мм), найзручніше це робити за допомогою слайсера
  • Цибулю теж нарізати тонкими кружальцями
  • Картоплю посолити та поперчити
  • Форму (бажано керамічну) змастити олією
  • Викласти шар картоплі, зверху викласти цибулю
  • Шари повторити
  • Гарною "черепичкою" викласти останній (верхній) шар картоплі
  • Змішати гарячий підсолений бульйон (будь-який) і гаряче молоко
  • Залити картоплю
  • Рідина не повинна повністю покривати картоплю, а лише доходити до верхнього шару
  • Зверху картоплю полити половиною розтопленого вершкового масла
  • Накрити лист фольгою
  • Поставити лист з картоплею в духовку і запікати 40 хвилин при 200 градусах
  • Потім зняти фольгу, зменшити вогонь у духовці до 180 градусів та запікати ще 40 хвилин
  • За цей час верхній шар картоплі зарум'яниться, рідина повністю вбереться, і картопля стане чудово смачною
  • Розтопленим маслом, що залишилося, полити зверху готову картоплю.

Рататуй

Інгредієнти:

  • Баклажани невеликі та не товсті - 2 шт.
  • Кабачок маленький (або цукіні) - 1 шт.
  • Помідори середні та невеликі - 8-10 шт.
  • Цибуля ріпчаста - 1 велика цибулина або 2 середніх
  • Перець солодкий – 1 шт.
  • Часник - 5-6 часточок
  • Зелень (петрушка, кінза на любителя чи базилік, свіжий чебрець)
  • Вино сухе біле - кілька столових ложок
  • Томатна паста – 2 ст. ложки
  • Оливкова олія 
  • Сіль, перець, спеції 

Рецепт приготування - рататуй:

  • Цибулю порізати дрібно, кілька хвилин обсмажити з часником (2-3 часточки через прес)
  • Перець порізати дрібними кубиками, додати до цибулі, обсмажувати хвилини 3-4
  • З 4-х помідорів зняти шкірку, пропустити через блендер, додати до суміші цибулі і тушкувати на середньому вогні близько 5 хвилин 
  • Додати томатну пасту, ложки 3-4 вина, сіль, спеції, довести до кипіння та тушкувати під кришкою на невеликому вогні хвилин 5
  • Половину отриманої суміші викласти у форму для запікання
  • Баклажани, кабачок, помідори нарізати тонкими кружальцями (тобто не більше 5 мм) і, чергуючи, викласти у форму для запікання 
  • Зелень (петрушку, гілочку базиліка) дрібно нарізати, посипати на овочі, додати зубчика 3 часнику (через прес), розкидати кілька гілочок чебрецю. Збризкати оливковою олією (ложки 2-3), посолити-поперчити 
  • Викласти залишки суміші із томатною пастою
  • Запікати рататуй 60 хвилин за температури 190 градусів
  • Форму зверху краще накрити пергаментним папером (кришкою не можна!)
  • Щоб вона трималася краще, змастіть краї форми олією і прилаштуйте зверху папір. 

Профітролі із сьомгою

Інгредієнти:

Для заварного тіста:

  • Вершкове масло - 100 г
  • Вода – 1 склянка (250 мл)
  • Яйця – 4-5 шт.
  • Борошно – 1 склянка (160-170 г)
  • Сіль – 1/2 ч. л.

Для начинки:

  • Форель або сьомга (слабосолена) - 300 г
  • Зелень кропу – 50 г
  • Вершковий сир (Альметте) – 150 г

Покроковий рецепт - Профітролі з сьомгою:

  • Закип'ятити 250 мл води, додати олію, сіль, довести до кипіння
  • У киплячу воду всипати борошно, добре перемішати і проварити 2 хвилини Масу трохи остудити
  • Додати одне яйце, добре перемішати, додати друге, перемішати
  • Додати таким чином усі яйця
  • Якщо дрібні яйця, їх може знадобитися 5 штук
  • Деко застелити папером для випічки 
  • Ложкою або за допомогою шприца кондитерського викласти тісто у вигляді кульок, діаметром близько 4 см
  • Поставити в розігріту до 180 градусів духовку, випікати профітролі до золотистої скоринки, приблизно 35-40 хвилин. Під час випікання дверцята духовки не відчиняти
  • Рибу дрібно нарізати
  • Зелень дрібно покришити
  • Змішати рибу та зелень
  • Додати альметте, перемішати
  • Випечені профітролі розрізати на дві частини
  • Вкласти всередину підготовлену начинку
  • Скласти половинки разом
  • Прикрасити закусочні профітролі до смаку.

Кіш-лорен з грибами та сиром

Інгредієнти:

  • Тісто:
  • Борошно - 200 г
  • Масло вершкове - охолоджене 125 гр
  • Яйця – 1 шт.
  • Сіль – 1/2 ч. л.
  • Начинка:
  • Гриби свіжі – 300 г
  • Сир - 250 г
  • Помідори – 1 шт.
  • Цибуля - 2 шт.

Рецепт приготування - кіш-лорен:

  • Перетерти борошно з олією, порізаною невеликими шматочками, яйцем, сіллю
  • Скачати у кулю, прибрати в холодильник на 1 год
  • Натерти сир, пересмажити гриби з цибулею, помідори нарізати
  • Тісто викласти в змащену форму, зробити бортик, наколоти вилкою, щоб не роздувалося
  • Викласти шарами сир, гриби із цибулею, помідори. Злегка присипати сиром Випікати киш із грибами 30-40 хв. за 190 градусів.

Французькі млинці (Crepes)

Інгредієнти:

  • Яйця – 2-3 шт.
  • Молоко – 3 склянки
  • Борошно - 1 склянка
  • Сода – 0,5 ч. ложки
  • Сіль за смаком
  • Олія

Рецепт приготування - французькі млинці:

  • За допомогою міксера збити у мисці яйця
  • Потім додати 3 склянки молока
  • Додати соду, сіль та борошно
  • Перемішати до однорідності
  • Смажити тонкі млинці на розігрітій сковорідці, змащеній олією
  • Подавати млинці з сиропом, сметаною, варенням чи шоколадом.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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