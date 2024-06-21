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ТОП-5 страв французької кухні. Підбірка для вас
Поділ на народну та аристократичну кухню, а також неприйняття страв фаст-фуду - головні особливості французької кухні. Від інших європейських кухонь французьку кухню також відрізняє споживання таких екзотичних продуктів, як равлики та жаби
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Картопля "Буланжер"
Інгредієнти:
- Картопля - 1 кг
- Цибуля ріпчаста велика - 2 шт. (200 г)
- Бульйон (будь-який) - 200 мл
- Молоко – 200 мл
- Масло вершкове розтоплене - 40 г
- Масло вершкове для змащування форми - 20 г
- Сіль за смаком
- Перець чорний мелений - за смаком
Покроковий рецепт - Картопля "Буланжер"
- Очистити і нарізати картоплю тонкими скибочками (2 мм), найзручніше це робити за допомогою слайсера
- Цибулю теж нарізати тонкими кружальцями
- Картоплю посолити та поперчити
- Форму (бажано керамічну) змастити олією
- Викласти шар картоплі, зверху викласти цибулю
- Шари повторити
- Гарною "черепичкою" викласти останній (верхній) шар картоплі
- Змішати гарячий підсолений бульйон (будь-який) і гаряче молоко
- Залити картоплю
- Рідина не повинна повністю покривати картоплю, а лише доходити до верхнього шару
- Зверху картоплю полити половиною розтопленого вершкового масла
- Накрити лист фольгою
- Поставити лист з картоплею в духовку і запікати 40 хвилин при 200 градусах
- Потім зняти фольгу, зменшити вогонь у духовці до 180 градусів та запікати ще 40 хвилин
- За цей час верхній шар картоплі зарум'яниться, рідина повністю вбереться, і картопля стане чудово смачною
- Розтопленим маслом, що залишилося, полити зверху готову картоплю.
Рататуй
Інгредієнти:
- Баклажани невеликі та не товсті - 2 шт.
- Кабачок маленький (або цукіні) - 1 шт.
- Помідори середні та невеликі - 8-10 шт.
- Цибуля ріпчаста - 1 велика цибулина або 2 середніх
- Перець солодкий – 1 шт.
- Часник - 5-6 часточок
- Зелень (петрушка, кінза на любителя чи базилік, свіжий чебрець)
- Вино сухе біле - кілька столових ложок
- Томатна паста – 2 ст. ложки
- Оливкова олія
- Сіль, перець, спеції
Рецепт приготування - рататуй:
- Цибулю порізати дрібно, кілька хвилин обсмажити з часником (2-3 часточки через прес)
- Перець порізати дрібними кубиками, додати до цибулі, обсмажувати хвилини 3-4
- З 4-х помідорів зняти шкірку, пропустити через блендер, додати до суміші цибулі і тушкувати на середньому вогні близько 5 хвилин
- Додати томатну пасту, ложки 3-4 вина, сіль, спеції, довести до кипіння та тушкувати під кришкою на невеликому вогні хвилин 5
- Половину отриманої суміші викласти у форму для запікання
- Баклажани, кабачок, помідори нарізати тонкими кружальцями (тобто не більше 5 мм) і, чергуючи, викласти у форму для запікання
- Зелень (петрушку, гілочку базиліка) дрібно нарізати, посипати на овочі, додати зубчика 3 часнику (через прес), розкидати кілька гілочок чебрецю. Збризкати оливковою олією (ложки 2-3), посолити-поперчити
- Викласти залишки суміші із томатною пастою
- Запікати рататуй 60 хвилин за температури 190 градусів
- Форму зверху краще накрити пергаментним папером (кришкою не можна!)
- Щоб вона трималася краще, змастіть краї форми олією і прилаштуйте зверху папір.
Профітролі із сьомгою
Інгредієнти:
Для заварного тіста:
- Вершкове масло - 100 г
- Вода – 1 склянка (250 мл)
- Яйця – 4-5 шт.
- Борошно – 1 склянка (160-170 г)
- Сіль – 1/2 ч. л.
Для начинки:
- Форель або сьомга (слабосолена) - 300 г
- Зелень кропу – 50 г
- Вершковий сир (Альметте) – 150 г
Покроковий рецепт - Профітролі з сьомгою:
- Закип'ятити 250 мл води, додати олію, сіль, довести до кипіння
- У киплячу воду всипати борошно, добре перемішати і проварити 2 хвилини Масу трохи остудити
- Додати одне яйце, добре перемішати, додати друге, перемішати
- Додати таким чином усі яйця
- Якщо дрібні яйця, їх може знадобитися 5 штук
- Деко застелити папером для випічки
- Ложкою або за допомогою шприца кондитерського викласти тісто у вигляді кульок, діаметром близько 4 см
- Поставити в розігріту до 180 градусів духовку, випікати профітролі до золотистої скоринки, приблизно 35-40 хвилин. Під час випікання дверцята духовки не відчиняти
- Рибу дрібно нарізати
- Зелень дрібно покришити
- Змішати рибу та зелень
- Додати альметте, перемішати
- Випечені профітролі розрізати на дві частини
- Вкласти всередину підготовлену начинку
- Скласти половинки разом
- Прикрасити закусочні профітролі до смаку.
Кіш-лорен з грибами та сиром
Інгредієнти:
- Тісто:
- Борошно - 200 г
- Масло вершкове - охолоджене 125 гр
- Яйця – 1 шт.
- Сіль – 1/2 ч. л.
- Начинка:
- Гриби свіжі – 300 г
- Сир - 250 г
- Помідори – 1 шт.
- Цибуля - 2 шт.
Рецепт приготування - кіш-лорен:
- Перетерти борошно з олією, порізаною невеликими шматочками, яйцем, сіллю
- Скачати у кулю, прибрати в холодильник на 1 год
- Натерти сир, пересмажити гриби з цибулею, помідори нарізати
- Тісто викласти в змащену форму, зробити бортик, наколоти вилкою, щоб не роздувалося
- Викласти шарами сир, гриби із цибулею, помідори. Злегка присипати сиром Випікати киш із грибами 30-40 хв. за 190 градусів.
Французькі млинці (Crepes)
Інгредієнти:
- Яйця – 2-3 шт.
- Молоко – 3 склянки
- Борошно - 1 склянка
- Сода – 0,5 ч. ложки
- Сіль за смаком
- Олія
Рецепт приготування - французькі млинці:
- За допомогою міксера збити у мисці яйця
- Потім додати 3 склянки молока
- Додати соду, сіль та борошно
- Перемішати до однорідності
- Смажити тонкі млинці на розігрітій сковорідці, змащеній олією
- Подавати млинці з сиропом, сметаною, варенням чи шоколадом.
Смачного!
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