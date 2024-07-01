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Гриль, запікання з овечим сиром і тушкування у вині: ТОП-5 страв іспанської кухні
Для багатьох іспанських страв характерні такі кулінарні прийоми, як обсмажування на грилі, запікання з овечим сиром і тушкування у вині. Кухня в Іспанії - одна з головних рис країни. Іспанська кухня досить проста, її основою є цибуля, часник, солодкий перець, зелень, шавлія і оливкова олія
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Курка "Пікассо"
Інгредієнти для приготування курки:
- Куряча грудка - 4 штуки
- Цибуля - 2 штуки
- Солодкий перець - 3 штуки
- Часник - 3 зубчики
- Помідори - 4 штуки
- Овочевий бульйонний кубик - 1 штука
- Сир - 100 г
- Суміш італійських трав - 1 столова ложка
- Вода - ½ склянки
- Вершки - ½ склянки
- Оливкова олія - 2 столові ложки
- Мускатний горіх - щіпка
- Сіль - за смаком
- Вершкове масло - 1 столова ложка
- Молотий чорний перець - за смаком
Рецепт приготування курки:
- Наріжте болгарський перець кільцями (краще вибрати трьох різних кольорів - це виглядає яскравіше), попередньо видаливши насіння
- Цибулю нарізати півкільцями, часник натерти на дрібній тертці
- Курячі грудки посолити, поперчити
- У комбінації 2 столові ложки оливкової та 1 столова ложка вершкового масла, обсмажити грудки до золотистої скоринки
- Перекласти у форму для духовки
- У цій же сковороді обсмажити цибулю до золотистого кольору, перекласти до курки
- Час для болгарського перцю – злегка обсмажити кільця, доки вони не стануть м'якими – і до курки
- Тертий часник помістити в сковороду, пасерувати 30 секунд, потім залити водою, додавши помідори нарізані (шкірку можна попередньо видалити), добре перемішати
- Додати італійські трави, овочевий бульйонний кубик, сіль, перець, дрібку мускатного горіха
- Влити пів склянки вершків, перемішати
- Варити соус 5 хвилин на повільному вогні
- Залити ним курку із овочами
- Закрити фольгою, відправити в духовку за температури 200 градусів на 30 хвилин
- Дістати, посипати сиром натертим на тертці, помістити курку назад в духовку, але вже без фольги, ще на 15 хвилин, поки сир не розплавиться.
Тортілья з кінзою
Інгредієнти для тортілья:
- Молотий чорний перець - за смаком
- Сіль - за смаком
- Вершкове масло - 50 г
- Кінза - 1 пучок
- Рослинна олія - 50 мл
- Ріпчаста цибуля - 1 головка
- Куряче яйце - 6 штук
- Картопля - 500 г
Рецепт приготування тортільї:
- Картоплю очистити і нарізати тонкими круглими скибочками
- Цибулю нарізати півкільцями і в глибокій сковороді на суміші рослинної та вершкового масла обсмажити до м'якості, потім додати в ту ж сковороду картоплю і смажити овочі доти, поки картопля не стане м'якою, але ще до кінця не приготується
- У глибокій мисці збити яйця із сіллю та перцем
- Пересипати зі сковороди в миску напівготову картоплю з цибулею і перемішати овочі з яйцями і попередньо нарізаною кінзою
- Вивалити вміст миски назад у сковороду та поставити її на плиту на п'ять хвилин
- За цей час розігріти духовку до 180 градусів та перемістити сковороду туди. Дати тортильї три-чотири хвилини, щоб підрум'янилася
- Дістати з духовки, нарізати скибками і подавати з білим хлібом, змащеною оливковою олією і давленим часником.
Тімбал з авокадо та тунця
Інгредієнти для тімбала:
- Авокадо - 1 штука
- Помідори - 1 штука
- Консервований тунець у маслі - 1 банк
- Рукола - 1 пучок
- Оливкова олія - 1 чайна ложка
- Морська сіль - за смаком
- Лимонний сік - 1 чайна ложка
- Дрібно рубаний часник - 1 зубчик
Рецепт приготування тімбала:
- Розрізаємо авокадо навпіл, видаляємо кісточку
- За допомогою вилки зробіть з авокадо пюре, збризкайте його лимонним соком і додайте 1-2 чайні ложки оливкової олії, зубчик видавленого (або меленого) часнику, мелений перець і сіль за смаком
- У міцного стиглого помідора біля основи зробіть надріз навхрест, опустіть на 1-2 хвилини в киплячу воду
- Дайте охолонути, очистіть від шкірки і поріжте кубиками, насіння та сік видаліть
- На блюдо викладіть шар авокадо, потім помідор нарізаний, а зверху консервований тунець
- Прикрасити руколою або зеленим цибулькою.
Крема-каталана
Інгредієнти для крема-каталана:
- Цукор - 1 склянка
- Яєчний жовток - 4 штуки
- Кукурудзяний крохмаль - 1 столова ложка
- Палички кориці - 1 штука
- Лимон - 1 штука
- Молоко - 2 склянки
Рецепт приготування:
- Відокремити білки від жовтків
- У міксері або вручну збити жовтки з цукром до тих пір, поки маса не побіліє
- Перекласти масу в сотейник, влити молоко, додати кукурудзяний крохмаль, паличку кориці та цедру лимона
- Повільно нагріти, постійно помішуючи, поки маса не загусне
- Негайно зняти з вогню
- Важливо не перетримати крем на вогні: як тільки маса стане щільною і відчується опір при помішуванні, крем потрібно зняти з вогню, інакше він згорнеться або розшарується
- Прибрати паличку кориці та розлити крем у порційні форми
- Дати охолонути та прибрати в холодильник на 2–3 години
- Застиглий крем посипати цукром і обпалити пальником до утворення хрусткої скоринки, як у крем-брюле
- Прогріти під грилем впродовж 10 хвилин
- Подавати одразу ж.
Торт "Панчо" з ананасами та волоськими горіхами
Інгредієнти:
- Цукор - 1½ склянки
- Куряче яйце - 6 штук
- Пшеничне борошно - 1½ склянки
- Розпушувач - 1½ чайні ложки
- Какао - 4 столові ложки
- Сметана 35%-на - 800 г
- Консервований ананас - 1 банк
- Цукрова пудра - 1½ склянки
- Горіхи - 1 склянка
Рецепт приготування
- Для бісквіту яйця збити із цукром до повного розчинення цукру
- Борошно змішати з розпушувачем, просіяти, поступово ввести в масу яєчну і добре перемішати
- Третину тіста вилити в змащену олією форму, випікати при температурі 180 градусів 12-15 хвилин, витягти з форми і остудити
- У тісто, що залишилося додати какао, перемішати, вилити у форму і випікати при температурі 180 градусів 30-35 хвилин
- Для крему сметану перемішати з цукровою пудрою, відкласти ¼
- До частини крему, що залишилася, додати шматочки ананаса
- Волоські горіхи крупно порубати, додати до сметани з ананасами, перемішати
- Світлий бісквіт укласти на блюдо, просочити ананасовим сиропом
- Шоколадний бісквіт розрізати на невеликі квадратики, трохи збризкати просоченням — ананасовим сиропом із банки, і ретельно перемішати зі сметанно-ананасовим кремом
- Потім масу гіркою, що вийшла, укласти на світлий бісквіт, надавши форму перевернутої чашки
- Верх торта оформити залишеним сметанним кремом
- Для глазурі шоколад розтопити на водяній бані, додати розм'якшене вершкове масло і тепле молоко, перемішати
- Від верхівки торта вниз провести вертикальні смуги з шоколадної глазурі
- Можна просто посипати торт тертим шоколадом
- Поставити торт у холодильник щонайменше на 6 годин.
Смачного!
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