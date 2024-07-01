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Головна рецепти Гриль, запікання з овечим сиром і тушкування у вині: ТОП-5 страв іспанської кухні
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Гриль, запікання з овечим сиром і тушкування у вині: ТОП-5 страв іспанської кухні

1 липня, 2024 понедiлок
16:25
рецепти Іспанська кухня

Для багатьох іспанських страв характерні такі кулінарні прийоми, як обсмажування на грилі, запікання з овечим сиром і тушкування у вині. Кухня в Іспанії - одна з головних рис країни. Іспанська кухня досить проста, її основою є цибуля, часник, солодкий перець, зелень, шавлія і оливкова олія

Зміст

Курка "Пікассо"

Рецепт Курки "Пікассо"

Інгредієнти для приготування курки:

  • Куряча грудка - 4 штуки
  • Цибуля - 2 штуки
  • Солодкий перець - 3 штуки
  • Часник - 3 зубчики
  • Помідори - 4 штуки
  • Овочевий бульйонний кубик - 1 штука
  • Сир - 100 г
  • Суміш італійських трав - 1 столова ложка
  • Вода - ½ склянки
  • Вершки - ½ склянки
  • Оливкова олія - 2 столові ложки
  • Мускатний горіх - щіпка
  • Сіль - за смаком
  • Вершкове масло - 1 столова ложка
  • Молотий чорний перець - за смаком

Рецепт приготування курки:

  • Наріжте болгарський перець кільцями (краще вибрати трьох різних кольорів - це виглядає яскравіше), попередньо видаливши насіння
  • Цибулю нарізати півкільцями, часник натерти на дрібній тертці
  • Курячі грудки посолити, поперчити
  • У комбінації 2 столові ложки оливкової та 1 столова ложка вершкового масла, обсмажити грудки до золотистої скоринки
  • Перекласти у форму для духовки
  • У цій же сковороді обсмажити цибулю до золотистого кольору, перекласти до курки
  • Час для болгарського перцю – злегка обсмажити кільця, доки вони не стануть м'якими – і до курки
  • Тертий часник помістити в сковороду, пасерувати 30 секунд, потім залити водою, додавши помідори нарізані (шкірку можна попередньо видалити), добре перемішати
  • Додати італійські трави, овочевий бульйонний кубик, сіль, перець, дрібку мускатного горіха
  • Влити пів склянки вершків, перемішати
  • Варити соус 5 хвилин на повільному вогні
  • Залити ним курку із овочами
  • Закрити фольгою, відправити в духовку за температури 200 градусів на 30 хвилин
  • Дістати, посипати сиром натертим на тертці, помістити курку назад в духовку, але вже без фольги, ще на 15 хвилин, поки сир не розплавиться.

Тортілья з кінзою

Інгредієнти для тортілья:

  • Молотий чорний перець - за смаком
  • Сіль - за смаком
  • Вершкове масло - 50 г
  • Кінза - 1 пучок
  • Рослинна олія - 50 мл
  • Ріпчаста цибуля - 1 головка
  • Куряче яйце - 6 штук
  • Картопля - 500 г

Рецепт приготування тортільї:

  • Картоплю очистити і нарізати тонкими круглими скибочками
  • Цибулю нарізати півкільцями і в глибокій сковороді на суміші рослинної та вершкового масла обсмажити до м'якості, потім додати в ту ж сковороду картоплю і смажити овочі доти, поки картопля не стане м'якою, але ще до кінця не приготується
  • У глибокій мисці збити яйця із сіллю та перцем
  • Пересипати зі сковороди в миску напівготову картоплю з цибулею і перемішати овочі з яйцями і попередньо нарізаною кінзою
  • Вивалити вміст миски назад у сковороду та поставити її на плиту на п'ять хвилин
  • За цей час розігріти духовку до 180 градусів та перемістити сковороду туди. Дати тортильї три-чотири хвилини, щоб підрум'янилася
  • Дістати з духовки, нарізати скибками і подавати з білим хлібом, змащеною оливковою олією і давленим часником.

Тімбал з авокадо та тунця

Інгредієнти для тімбала:

  • Авокадо - 1 штука
  • Помідори - 1 штука
  • Консервований тунець у маслі - 1 банк
  • Рукола - 1 пучок
  • Оливкова олія - 1 чайна ложка
  • Морська сіль - за смаком
  • Лимонний сік - 1 чайна ложка
  • Дрібно рубаний часник - 1 зубчик

Рецепт приготування тімбала:

  • Розрізаємо авокадо навпіл, видаляємо кісточку 
  • За допомогою вилки зробіть з авокадо пюре, збризкайте його лимонним соком і додайте 1-2 чайні ложки оливкової олії, зубчик видавленого (або меленого) часнику, мелений перець і сіль за смаком
  • У міцного стиглого помідора біля основи зробіть надріз навхрест, опустіть на 1-2 хвилини в киплячу воду
  • Дайте охолонути, очистіть від шкірки і поріжте кубиками, насіння та сік видаліть
  • На блюдо викладіть шар авокадо, потім помідор нарізаний, а зверху консервований тунець
  • Прикрасити руколою або зеленим цибулькою.

Крема-каталана

Інгредієнти для крема-каталана:

  • Цукор - 1 склянка
  • Яєчний жовток - 4 штуки
  • Кукурудзяний крохмаль - 1 столова ложка
  • Палички кориці - 1 штука
  • Лимон - 1 штука
  • Молоко - 2 склянки

Рецепт приготування:

  • Відокремити білки від жовтків
  • У міксері або вручну збити жовтки з цукром до тих пір, поки маса не побіліє
  • Перекласти масу в сотейник, влити молоко, додати кукурудзяний крохмаль, паличку кориці та цедру лимона
  • Повільно нагріти, постійно помішуючи, поки маса не загусне
  • Негайно зняти з вогню
  • Важливо не перетримати крем на вогні: як тільки маса стане щільною і відчується опір при помішуванні, крем потрібно зняти з вогню, інакше він згорнеться або розшарується
  • Прибрати паличку кориці та розлити крем у порційні форми
  • Дати охолонути та прибрати в холодильник на 2–3 години
  • Застиглий крем посипати цукром і обпалити пальником до утворення хрусткої скоринки, як у крем-брюле
  • Прогріти під грилем впродовж 10 хвилин
  • Подавати одразу ж.

Торт "Панчо" з ананасами та волоськими горіхами

Інгредієнти:

  • Цукор - 1½ склянки
  • Куряче яйце - 6 штук
  • Пшеничне борошно - 1½ склянки
  • Розпушувач - 1½ чайні ложки
  • Какао - 4 столові ложки
  • Сметана 35%-на - 800 г
  • Консервований ананас - 1 банк
  • Цукрова пудра - 1½ склянки
  • Горіхи - 1 склянка

Рецепт приготування

  • Для бісквіту яйця збити із цукром до повного розчинення цукру
  • Борошно змішати з розпушувачем, просіяти, поступово ввести в масу яєчну і добре перемішати
  • Третину тіста вилити в змащену олією форму, випікати при температурі 180 градусів 12-15 хвилин, витягти з форми і остудити
  • У тісто, що залишилося додати какао, перемішати, вилити у форму і випікати при температурі 180 градусів 30-35 хвилин
  • Для крему сметану перемішати з цукровою пудрою, відкласти ¼
  • До частини крему, що залишилася, додати шматочки ананаса
  • Волоські горіхи крупно порубати, додати до сметани з ананасами, перемішати
  • Світлий бісквіт укласти на блюдо, просочити ананасовим сиропом
  • Шоколадний бісквіт розрізати на невеликі квадратики, трохи збризкати просоченням — ананасовим сиропом із банки, і ретельно перемішати зі сметанно-ананасовим кремом
  • Потім масу гіркою, що вийшла, укласти на світлий бісквіт, надавши форму перевернутої чашки
  • Верх торта оформити залишеним сметанним кремом
  • Для глазурі шоколад розтопити на водяній бані, додати розм'якшене вершкове масло і тепле молоко, перемішати
  • Від верхівки торта вниз провести вертикальні смуги з шоколадної глазурі
  • Можна просто посипати торт тертим шоколадом
  • Поставити торт у холодильник щонайменше на 6 годин.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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