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Рецепти індійської кухні. Наш топ для вас

4 липня, 2024 четвер
20:00
рецепти Індія

Рецепти індійської кухні дуже відрізняються один від одного залежно від регіону. Індуїзм, іслам і буддизм, поширені в Індії, встановлювали свої правила щодо способів приготування їжі і продуктів, що споживаються

Зміст

Бомбейська картопля

Рецепт Бомбейської картоплі

Інгредієнти:

  • Картопля - 800 г
  • Помідори – 2-3 шт., або томати заморожені - 200 г, або томатна паста – 1,5 ч. ложки
  • Цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • Перець гострий – 1/2 шт.
  • Часник - 3 зубчики
  • Зелень кінзи чи петрушки - за смаком
  • Коріандр мелений - 1 ч. ложка
  • Імбир сухий мелений - 1 ч. ложка
  • Куркума мелена - 1/2 ч. ложки
  • Каррі гострий – 1 ч. ложка
  • Зіра мелена (за бажанням) - за смаком
  • Сіль за смаком
  • Олія - ​​20 мл

Рецепт приготування - Бомбейська картопля:

  • Картоплю очищаємо, нарізаємо середніми шматочками, заливаємо водою, доводимо до кипіння і варимо 3-4 хвилини
  • Воду зливаємо
  • Цибулю, порізану кубиками, обсмажуємо на олії до золотистості
  • Додаємо часник, пропущений через прес
  • Нагрів робимо мінімальний, щоб часник не згорів
  • Додаємо імбир, куркуму, карі та коріандр
  • Прянощі вибирайте на свій смак - традиційно сюди до складу входить зіра
  • За рецептом необхідно 2-3 помідори пропустити через блендер, можна використовувати літні заготовки (заморожені томати)
  • Якщо у вас немає ні того, ні іншого, додайте томатну пасту
  • Помідори розійшлися (відтали і трохи прокипіли), додаємо картоплю
  • Солимо за смаком
  • За допомогою дрібної тертки натираємо гострий перець у сковороду з картоплею в томатному соусі
  • Накриваємо кришкою і доводимо картоплю до готовності хвилин 10-15, нагрівання трохи нижче середнього
  • Картопля не розварилася і при цьому просочилася всіма ароматами! Посипаємо її для подачі дрібно нарізаною зеленню.

Індійський дав (пряний суп із сочевиці)

Інгредієнти:

  • Цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • Помідори середні – 3 шт.
  • Кінза свіжа – 20 г
  • Сік лимонний – 1 ст. ложка
  • Сочевиця червона, швидкого приготування - 250 г
  • Олія - ​​1 ст. ложка
  • Вершкове масло топлене - 1 ст. ложка
  • Кориця – 1 ч. ложка
  • Гвоздика – 3 шт.
  • Перець чилі сухий – 2 шт.
  • Гірчиця насіння – 0,5 ч. ложки
  • Кмин насіння - 1 ч. ложка
  • Імбир натертий – 1 ст. ложка
  • Часник натертий – 1 ст. ложка
  • Куркума – 1 ч. ложка
  • Каррі - 1 ч. ложка
  • Коріандр мелений - 1 ч. ложка
  • Перець чилі мелений - 1/2 ч. ложки
  • Паприка мелена - 1 ч. ложка
  • Кмин мелений - 1 ч. ложка
  • Зіра мелена - 1 ч. ложка
  • Асафетида – 1 ч. ложка
  • Гарам масалу - 1 ч. ложка
  • Цукор - 1 ч. ложка
  • Сіль – 2 ч. ложки
  • Вода – 700 мл

Рецепт приготування - Індійський дав (пряний суп із сочевиці):

  • Цибулю дрібно нарізати
  • Помідори порізати кубиками
  • Часник та імбир натерти на дрібній тертці
  • Розтопити в сотейнику олію, топлене масло, додати насіння кмину, гвоздику, корицю, сухий перець чилі, насіння гірчиці і обсмажити протягом 1 хвилини
  • Додати імбир, часник, куркуму, каррі, коріандр, червоний перець чилі мелений, паприку, кмин мелений, зіру мелену, асафетиду і смажити 30 секунд
  • Додати нарізану цибулю і смажити ще 1 хвилину
  • Додати помідори та смажити ще 1 хвилину
  • Засипати сочевицю
  • Додати цукор та сіль, налити 700 мл води, довести до кипіння та закрити кришкою
  • Тушкувати 10-15 хвилин, до готовності.
  • Додати гарам масалу та лимонний сік, все перемішати та посипати свіжою кінзою
  • Індійський дав (пряний суп із сочевиці) готовий.

Пурі

Інгредієнти для пурі:

  • Борошно пшеничне – 1 склянка
  • Вода тепла – 0,5 склянки
  • Сіль - 0,5 ч. ложки
  • Масло топлене – 2 ч. ложки
  • Олія рафінована – 1 склянка

Покроковий рецепт приготування - Пурі:

Як приготувати коржі:

  • У мисці змішуємо теплу воду із сіллю
  • Додаємо борошно, і починаємо замішувати тісто
  • У масі, що вийшла, в центрі робимо невелике поглиблення
  • У це поглиблення додаємо підігріте топлене масло
  • Замішуємо еластичне тісто
  • Відразу його не використовуємо, а накриваємо тісто для коржів рушником і даємо йому відпочити 20 хвилин при кімнатній температурі
  • Тісто, що відпочило, ділимо на 6 грудочок
  • Кожну грудочку тіста розкочуємо в тонкий коржик
  • Вливаємо на сковороду олію
  • Добре розігріваємо його
  • Викладаємо для обсмажування коржик у масло так, щоб він плавав у ньому
  • З кожного боку смажимо коржик пурі по 20 секунд
  • Щоб позбутися надлишків олії, готові коржі пурі перекладаємо після смаження на паперовий рушник
  • Подаємо їх до столу у гарячому вигляді.

Курка Тандурі, запечена зі спеціями в духовці (Tandoori Chicken)

Інгредієнти:

  • Стегна курячі - 5 шт.

1-й маринад:

  • Перець Паприка порошок (не гострий) - 2 ст.
  • Олія - ​​1 ст. ложка
  • Свіжий сік лимона (або лайма) - 1 ст. ложка
  • Імбир, свіжа паста - 1 ч. ложка
  • Часник, свіжа паста - 1 ч. ложка

2-й маринад:

  • Олія - ​​1 ст. ложка
  • Йогурт (або сметана) – 4 ст. ложки
  • Свіжий сік лимона (або лайма) - 1 ст.ложка
  • Кумін (зіра) порошок – 1 ч.ложка
  • Коріандр порошок - 1 ст. л.
  • Куркума – 1/2 ч.ложка
  • Листя Шамбали - 1 ст.ложка
  • Перець червоний чилі порошок - 1 ст.
  • Оцет яблучний - за смаком
  • Барвник червоний кислотний харчовий
  • Гарам масалу - 1 ч.ложка
  • Імбир, свіжа паста - 1 ч. ложка
  • Часник, свіжа паста - 1 ч. ложка
  • Сіль - 1 ч.ложка

Як приготувати курку Тандурі:

  • Зняти шкіру, видалити зайвий жир, добре просушити, зробити проріз до кістки
  • Барвник розвести на 1 ч. ложці яблучного оцту
  • Часник. Почистити, потерти на дрібній тертці
  • Імбир. Помити, почистити, потерти на дрібній тертці
  • 1-й маринад. Змішати лимонний сік, олію, порошок Паприки, терті часник та імбир
  • Курка в 1-му маринаді. Кожен шматок курки змастити 1-м маринадом, особливо прорізу. Загорнути у целофан, прибрати у холодильник на 30 хв.
  • 2-й маринад. Змішати лимонний сік, масло|, йогурт/сметану, порошок червоного перцю, Гарам масалу, порошок коріандру, порошок куміну, куркуму, листя Шамбали, червоний барвник (розведений в яблучному оцті), часник та імбир. Посолити
  • Курка в другому маринаді. Кожен шматок курки (не видаляючи 1-й маринад) змастити 2-м маринадом, особливо прорізу. Загорнути в харчову плівку, забрати в холодильник на 2 години, можна на ніч
  • Готова курка. Курку покласти на решітку, поставити в теплу духовку на 20-30 хв. (підсушити маринад). Потім вийняти з духовки, включити максимальне нагрівання і поставити курку у верхню частину духовки. Випікати курку Тандурі по 15-20 хв. з кожного боку 
  • Подавати курку Тандурі можна з рисом Басматі, приготовленим також у духовці.

Овочі під соусом каррі

Інгредієнти:

  • Капуста цвітна (розібрана на дрібні суцвіття) – 330 г (приблизно 3 склянки)
  • Нут (турецький горох) консервований (промитий) – 330 г
  • Морква велика (різана скибочками товщиною 0,5 см) – 1 шт.
  • Помідори середнього розміру (різані кубиками) – 2 шт.
  • Цибуля ріпчаста (різана півкільцями) - 1 шт.
  • Шпинат молодий - 90 г
  • Імбир свіжий (подрібнений) – 1 ст. л.
  • Кокосове молоко - 1 склянка
  • Часник (подрібнений) – 2 ч. л.
  • Каррі (порошок) – 2 ч. л.
  • Кінза свіжа (рубана) - 3 ст. л.
  • Сіль

Спосіб приготування:

  • У великій сковороді-сотейнику на середньослабкому вогні підігріти кокосове молоко, додати суцвіття капусти, моркву, цибулю, імбир, часник, порошок каррі та 1 ч. ложку солі. На сильному вогні масу довести до кипіння
  • Потім зменшити вогонь, накрити сотейник кришкою і готувати овочі, періодично помішуючи, близько 10 хвилин (якщо рідина википить швидше, ніж овочі приготуються, можна додати 1/4 склянки води)
  • Ввести в сотейник шпинат, нут та помідори, готувати, помішуючи, близько 5 хвилин. Додати кинзу, сіль та перець за смаком.

Гороховий суп з індійськими прянощами

Інгредієнти для супа:

  • Соняшникова олія – 2 ст. л.
  • Цибуля ріпчаста, подрібнена - 1 шт. (1 склянка)
  • Часник подрібнений - 3 зубки
  • Імбир свіжий, подрібнений – 2 ст. л.
  • Цибуля зелена (тільки біла і світло-зелена частина), тонко нарізана - 3 шт.
  • Перець чилі червоний, сушений, маленький – 1 шт.
  • Сіль велика – 2 ч. л. (або до смаку)
  • Куркума - ч. л.
  • Горох сушений, подрібнений (половинки) - 450 г
  • Вода - 8-10 склянок
  • Соняшникова олія – 2 ст. л.
  • Насіння зіри (куміна) - за смаком
  • Зерна гірчиці – 1 ч. л.
  • Свіжий сік лайма - 2 ст. л.
  • Кинза нарізана – 2 ст. л.
  • Частки лайма (за бажанням)

Рецепт приготування:

  • Розігрійте масло в товстостінній каструлі (або в казанці) на досить великому вогні
  • Додайте цибулю, часник, імбир, зелену цибулю, чилі та сіль
  • Готуйте часто помішуючи, близько 3 хвилин
  • Додати куркуму
  • Додайте в каструлю горох і влийте 8 склянок води
  • Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть суп на малому вогні, відкривши кришку, від 45 хвилин до 1 години 15 хвилин, щоб горох став дуже м'яким (розварився). (Додайте воду за потреби. Перець чилі, можна залишити, а можна і викинути)
  • Розігрійте масло в сковороді на середньому вогні
  • Обсмажуйте насіння зіри та зерна гірчиці близько 30 секунд
  • Додайте прянощі до супу, перемішайте і накрийте кришкою
  • Залишіть на 10 хвилин
  • Вмішайте сік лайма та кінзу
  • Посоліть до смаку
  • Відразу подавайте гороховий суп до столу (з часточками лайма).

Смачного!

Теги:
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Суспільство
кухня
кулінарія
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