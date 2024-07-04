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Рецепти індійської кухні. Наш топ для вас
Рецепти індійської кухні дуже відрізняються один від одного залежно від регіону. Індуїзм, іслам і буддизм, поширені в Індії, встановлювали свої правила щодо способів приготування їжі і продуктів, що споживаються
Зміст
Бомбейська картопля
Інгредієнти:
- Картопля - 800 г
- Помідори – 2-3 шт., або томати заморожені - 200 г, або томатна паста – 1,5 ч. ложки
- Цибуля ріпчаста - 1 шт.
- Перець гострий – 1/2 шт.
- Часник - 3 зубчики
- Зелень кінзи чи петрушки - за смаком
- Коріандр мелений - 1 ч. ложка
- Імбир сухий мелений - 1 ч. ложка
- Куркума мелена - 1/2 ч. ложки
- Каррі гострий – 1 ч. ложка
- Зіра мелена (за бажанням) - за смаком
- Сіль за смаком
- Олія - 20 мл
Рецепт приготування - Бомбейська картопля:
- Картоплю очищаємо, нарізаємо середніми шматочками, заливаємо водою, доводимо до кипіння і варимо 3-4 хвилини
- Воду зливаємо
- Цибулю, порізану кубиками, обсмажуємо на олії до золотистості
- Додаємо часник, пропущений через прес
- Нагрів робимо мінімальний, щоб часник не згорів
- Додаємо імбир, куркуму, карі та коріандр
- Прянощі вибирайте на свій смак - традиційно сюди до складу входить зіра
- За рецептом необхідно 2-3 помідори пропустити через блендер, можна використовувати літні заготовки (заморожені томати)
- Якщо у вас немає ні того, ні іншого, додайте томатну пасту
- Помідори розійшлися (відтали і трохи прокипіли), додаємо картоплю
- Солимо за смаком
- За допомогою дрібної тертки натираємо гострий перець у сковороду з картоплею в томатному соусі
- Накриваємо кришкою і доводимо картоплю до готовності хвилин 10-15, нагрівання трохи нижче середнього
- Картопля не розварилася і при цьому просочилася всіма ароматами! Посипаємо її для подачі дрібно нарізаною зеленню.
Індійський дав (пряний суп із сочевиці)
Інгредієнти:
- Цибуля ріпчаста - 1 шт.
- Помідори середні – 3 шт.
- Кінза свіжа – 20 г
- Сік лимонний – 1 ст. ложка
- Сочевиця червона, швидкого приготування - 250 г
- Олія - 1 ст. ложка
- Вершкове масло топлене - 1 ст. ложка
- Кориця – 1 ч. ложка
- Гвоздика – 3 шт.
- Перець чилі сухий – 2 шт.
- Гірчиця насіння – 0,5 ч. ложки
- Кмин насіння - 1 ч. ложка
- Імбир натертий – 1 ст. ложка
- Часник натертий – 1 ст. ложка
- Куркума – 1 ч. ложка
- Каррі - 1 ч. ложка
- Коріандр мелений - 1 ч. ложка
- Перець чилі мелений - 1/2 ч. ложки
- Паприка мелена - 1 ч. ложка
- Кмин мелений - 1 ч. ложка
- Зіра мелена - 1 ч. ложка
- Асафетида – 1 ч. ложка
- Гарам масалу - 1 ч. ложка
- Цукор - 1 ч. ложка
- Сіль – 2 ч. ложки
- Вода – 700 мл
Рецепт приготування - Індійський дав (пряний суп із сочевиці):
- Цибулю дрібно нарізати
- Помідори порізати кубиками
- Часник та імбир натерти на дрібній тертці
- Розтопити в сотейнику олію, топлене масло, додати насіння кмину, гвоздику, корицю, сухий перець чилі, насіння гірчиці і обсмажити протягом 1 хвилини
- Додати імбир, часник, куркуму, каррі, коріандр, червоний перець чилі мелений, паприку, кмин мелений, зіру мелену, асафетиду і смажити 30 секунд
- Додати нарізану цибулю і смажити ще 1 хвилину
- Додати помідори та смажити ще 1 хвилину
- Засипати сочевицю
- Додати цукор та сіль, налити 700 мл води, довести до кипіння та закрити кришкою
- Тушкувати 10-15 хвилин, до готовності.
- Додати гарам масалу та лимонний сік, все перемішати та посипати свіжою кінзою
- Індійський дав (пряний суп із сочевиці) готовий.
Пурі
Інгредієнти для пурі:
- Борошно пшеничне – 1 склянка
- Вода тепла – 0,5 склянки
- Сіль - 0,5 ч. ложки
- Масло топлене – 2 ч. ложки
- Олія рафінована – 1 склянка
Покроковий рецепт приготування - Пурі:
Як приготувати коржі:
- У мисці змішуємо теплу воду із сіллю
- Додаємо борошно, і починаємо замішувати тісто
- У масі, що вийшла, в центрі робимо невелике поглиблення
- У це поглиблення додаємо підігріте топлене масло
- Замішуємо еластичне тісто
- Відразу його не використовуємо, а накриваємо тісто для коржів рушником і даємо йому відпочити 20 хвилин при кімнатній температурі
- Тісто, що відпочило, ділимо на 6 грудочок
- Кожну грудочку тіста розкочуємо в тонкий коржик
- Вливаємо на сковороду олію
- Добре розігріваємо його
- Викладаємо для обсмажування коржик у масло так, щоб він плавав у ньому
- З кожного боку смажимо коржик пурі по 20 секунд
- Щоб позбутися надлишків олії, готові коржі пурі перекладаємо після смаження на паперовий рушник
- Подаємо їх до столу у гарячому вигляді.
Курка Тандурі, запечена зі спеціями в духовці (Tandoori Chicken)
Інгредієнти:
- Стегна курячі - 5 шт.
1-й маринад:
- Перець Паприка порошок (не гострий) - 2 ст.
- Олія - 1 ст. ложка
- Свіжий сік лимона (або лайма) - 1 ст. ложка
- Імбир, свіжа паста - 1 ч. ложка
- Часник, свіжа паста - 1 ч. ложка
2-й маринад:
- Олія - 1 ст. ложка
- Йогурт (або сметана) – 4 ст. ложки
- Свіжий сік лимона (або лайма) - 1 ст.ложка
- Кумін (зіра) порошок – 1 ч.ложка
- Коріандр порошок - 1 ст. л.
- Куркума – 1/2 ч.ложка
- Листя Шамбали - 1 ст.ложка
- Перець червоний чилі порошок - 1 ст.
- Оцет яблучний - за смаком
- Барвник червоний кислотний харчовий
- Гарам масалу - 1 ч.ложка
- Імбир, свіжа паста - 1 ч. ложка
- Часник, свіжа паста - 1 ч. ложка
- Сіль - 1 ч.ложка
Як приготувати курку Тандурі:
- Зняти шкіру, видалити зайвий жир, добре просушити, зробити проріз до кістки
- Барвник розвести на 1 ч. ложці яблучного оцту
- Часник. Почистити, потерти на дрібній тертці
- Імбир. Помити, почистити, потерти на дрібній тертці
- 1-й маринад. Змішати лимонний сік, олію, порошок Паприки, терті часник та імбир
- Курка в 1-му маринаді. Кожен шматок курки змастити 1-м маринадом, особливо прорізу. Загорнути у целофан, прибрати у холодильник на 30 хв.
- 2-й маринад. Змішати лимонний сік, масло|, йогурт/сметану, порошок червоного перцю, Гарам масалу, порошок коріандру, порошок куміну, куркуму, листя Шамбали, червоний барвник (розведений в яблучному оцті), часник та імбир. Посолити
- Курка в другому маринаді. Кожен шматок курки (не видаляючи 1-й маринад) змастити 2-м маринадом, особливо прорізу. Загорнути в харчову плівку, забрати в холодильник на 2 години, можна на ніч
- Готова курка. Курку покласти на решітку, поставити в теплу духовку на 20-30 хв. (підсушити маринад). Потім вийняти з духовки, включити максимальне нагрівання і поставити курку у верхню частину духовки. Випікати курку Тандурі по 15-20 хв. з кожного боку
- Подавати курку Тандурі можна з рисом Басматі, приготовленим також у духовці.
Овочі під соусом каррі
Інгредієнти:
- Капуста цвітна (розібрана на дрібні суцвіття) – 330 г (приблизно 3 склянки)
- Нут (турецький горох) консервований (промитий) – 330 г
- Морква велика (різана скибочками товщиною 0,5 см) – 1 шт.
- Помідори середнього розміру (різані кубиками) – 2 шт.
- Цибуля ріпчаста (різана півкільцями) - 1 шт.
- Шпинат молодий - 90 г
- Імбир свіжий (подрібнений) – 1 ст. л.
- Кокосове молоко - 1 склянка
- Часник (подрібнений) – 2 ч. л.
- Каррі (порошок) – 2 ч. л.
- Кінза свіжа (рубана) - 3 ст. л.
- Сіль
Спосіб приготування:
- У великій сковороді-сотейнику на середньослабкому вогні підігріти кокосове молоко, додати суцвіття капусти, моркву, цибулю, імбир, часник, порошок каррі та 1 ч. ложку солі. На сильному вогні масу довести до кипіння
- Потім зменшити вогонь, накрити сотейник кришкою і готувати овочі, періодично помішуючи, близько 10 хвилин (якщо рідина википить швидше, ніж овочі приготуються, можна додати 1/4 склянки води)
- Ввести в сотейник шпинат, нут та помідори, готувати, помішуючи, близько 5 хвилин. Додати кинзу, сіль та перець за смаком.
Гороховий суп з індійськими прянощами
Інгредієнти для супа:
- Соняшникова олія – 2 ст. л.
- Цибуля ріпчаста, подрібнена - 1 шт. (1 склянка)
- Часник подрібнений - 3 зубки
- Імбир свіжий, подрібнений – 2 ст. л.
- Цибуля зелена (тільки біла і світло-зелена частина), тонко нарізана - 3 шт.
- Перець чилі червоний, сушений, маленький – 1 шт.
- Сіль велика – 2 ч. л. (або до смаку)
- Куркума - ч. л.
- Горох сушений, подрібнений (половинки) - 450 г
- Вода - 8-10 склянок
- Соняшникова олія – 2 ст. л.
- Насіння зіри (куміна) - за смаком
- Зерна гірчиці – 1 ч. л.
- Свіжий сік лайма - 2 ст. л.
- Кинза нарізана – 2 ст. л.
- Частки лайма (за бажанням)
Рецепт приготування:
- Розігрійте масло в товстостінній каструлі (або в казанці) на досить великому вогні
- Додайте цибулю, часник, імбир, зелену цибулю, чилі та сіль
- Готуйте часто помішуючи, близько 3 хвилин
- Додати куркуму
- Додайте в каструлю горох і влийте 8 склянок води
- Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть суп на малому вогні, відкривши кришку, від 45 хвилин до 1 години 15 хвилин, щоб горох став дуже м'яким (розварився). (Додайте воду за потреби. Перець чилі, можна залишити, а можна і викинути)
- Розігрійте масло в сковороді на середньому вогні
- Обсмажуйте насіння зіри та зерна гірчиці близько 30 секунд
- Додайте прянощі до супу, перемішайте і накрийте кришкою
- Залишіть на 10 хвилин
- Вмішайте сік лайма та кінзу
- Посоліть до смаку
- Відразу подавайте гороховий суп до столу (з часточками лайма).
Смачного!
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