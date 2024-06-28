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Що приготувати у спеку: топ-7 літніх рецептів
Наша смачна сімка літніх рецептів до вашої уваги. Без випічки й духовки. Холодні супи, салати, десерти, другі страви. Поринайте у глибину літньої кухні
Зміст
Литовський холодний борщ із яйцем та зеленню
Інгредієнти:
- Кефір – 1 літр (жирний – 7%)
- Сметана – 100 г
- Вода – 1 склянка (холодна кип'ячена)
- Буряк – 400 г (варений)
- Цибуля зелена – 100 г (пір'я)
- Кріп – 50 г (свіжий)
- Яйце – 2-3 штуки
- Огірок – 3 шт. (невеликі)
- Сіль на смак
- Сік лимонний – на смак
Приготування:
- Ставимо варити круто яйця
- Після закипання води – хвилин 8, потім опускаємо їх у холодну воду
- Подрібнюємо на великій тертці варені буряки
- Також туди тремо огірки
- Якщо вони не домашні – шкірку краще зрізати
- Якщо огірок довгий, то приблизно половину огірка
- Пір'я зеленої цибулі дрібно ріжемо, викладаємо в тарілку, додаємо дрібку солі й перетираємо виделкою
- Додаємо в каструлю цибулю та подрібнений кріп
- Додаємо в каструлю кефір, сметану, перемішану з водою, подрібнені яйця, перемішуємо і пробуємо на сіль-кислоту
- Солі виходить приблизно 1 столова ложка з невеликою гіркою
- Подавати холодний литовський борщ із гарячою, відвареною картоплею чи чорним хлібом
- Литовський холодний борщ із дрібно порізаним яйцем у каструлі - готовий.
Кабачки, тушковані в сметані
Інгредієнти:
- Кабачок – 1 кг
- Сметана – 200 мл
- Цибуля ріпчаста - 2 шт
- Олія - 3 ст. л.
- Перець чорний – на смак (мелений)
- Кріп – 1 п.
- Крохмаль – 1 ст. л.
- Сіль на смак
- Цукор – до смаку
Приготування:
- Цибулю очистити, вимити
- Нарізати тонкими півкільцями
- У глибокому та широкому сотейнику розігріти олію
- У сковороду викласти цибулю, трохи посипати її цукром і обсмажити до світло-золотистого кольору, зовсім трохи
- Кабачки вимити, якщо потрібно, очистити від шкірки
- Розрізати вздовж навпіл і вийняти насіння
- Якщо кабачки зовсім молоденькі та ніжні, насіння можна залишити
- Нарізати кабачки товстими скибочками
- Додати скибочки кабачків у сковороду до цибулі, перемішати та посолити Закрити кришкою
- Тушкувати кабачки, періодично помішуючи близько 10 хвилин, на середньому вогні
- Вони повинні випустити сік і стати м'якими, але не розвалюватися
- Змішати сметану з крохмалем
- Влити сметанну суміш у сковороду, перемішати і довести до кипіння на невеликому вогні
- Кріп порубати й додати до кабачків
- Поперчити та посолити
- Подавати гарячими чи теплими.
Абрикосовий мохіто
Інгредієнти:
- Абрикоси – 10 шт.
- Цукор – 60 г
- Лайм – 4 шт.
- М'ята – до смаку
- Вода – 1 л
Приготування:
- Абрикоси та м'яту вимити та обсушити, лайми обварити окропом
- Замість абрикосів такий мохіто можна приготувати з персиками або нектаринами, можна використовувати суміш цих фруктів
- Якщо хочете пограти з кольором напою, то до фруктів можна додати ще й ягоди: смородину, чорницю чи лохину, малину чи ожину
- Просту воду можна замінити на газовану мінеральну або напої на кшталт "Спрайта" чи "Тоніка"
- Частину води можна замінити на сік: яблучний або абрикосовий, смак напою буде більш насиченим
- У компанію до м'яти можна додати гілочку тархуна
- Підготувати абрикоси: розрізати навпіл фрукти, видалити кісточки і порізати невеликими шматочками
- Скласти абрикоси в сотейник, всипати цукор та додати 200 мл води, поставити на середній вогонь та довести до кипіння
- Готувати 5 хв.
- Якщо фрукти не надто солодкі, можна додати трохи більше цукру (якщо для приготування використовуєте воду)
- Подрібнити вміст сотейника з абрикосами за допомогою занурювального блендера до однорідного пюре
- Дати охолонути
- Підготувати лайми та м'яту: листочки м'яти зняти з гілочок, а лайми порізати або тонкими кільцями, або часточками
- У високий глечик скласти листочки м'яти і кружечки лайма і притиснути товкачем, щоб виділився сік з лаймів
- Додати в глечик абрикосове пюре і влити воду, що залишилася
- Перемішати
- Поставити глечик з мохіто в холодильник, щоб остудити
- Абрикосовий мохіто готовий.
Болгарський холодний суп із огірком
Інгредієнти:
- Огірок – 350 г
- Йогурт – 500 г
- Кріп – 3 ст. л. подрібнений, свіжий
- Горіхи грецькі – 30 г
- Часник – 2 зуб. великих
- Вода – 400 г
- Сіль на смак
- Оливкова олія – 2 ст. л.
Приготування:
- Огірки тремо на тертці і засипаємо сіллю, пару щіпок
- Відставляємо миску вбік, нехай огірки виділять воду
- Волоські горіхи - один з обов'язкових складників цього холодного супу з огірком
- Подрібнюємо блендером і перемелюємо їх до великої крихти
- Кріп беремо свіжий чи свіжоморожений
- 2 великі зубчики часнику, можна взяти і більше
- Його очищаємо і дуже дрібно нарізаємо
- Все складаємо в каструлю: огірки разом із водою, що утворилася в мисці, кріп, подрібнені волоські горіхи, часник, натуральний йогурт і вливаємо дві столові ложки оливкової олії
- Замість оливкової можна взяти соняшникову
- Залишилось додати води
- Можна брати мінеральну без газу, а можна й холодну кип'ячену або просто фільтровану
- З приправ у холодний суп з огірком у Болгарії додають суміш солодкої паприки, чебрецю…
- Ця суміш має назву - шарена сіль
- Солі в ній мінімум, тому кладемо цілу велику ложку
- Можна закинути щіпкою паприки й чебрецю, а можна все це ігнорувати
- Йогурт можна замінити на кефір
- У Болгарії іноді цей холодний суп з огірком роблять просто на воді з додаванням невеликої кількості оцту.
Гречана каша без варіння з ягідним соусом
Інгредієнти:
- Крупа гречана – 1 скл. (200 мл)
- Сік лимонний – 1 ст. л. або яблучний оцет
- Молоко – 125 мл чи вода
- Банан – 1 шт.
- Кардамон – 0,5 ч. л. мелений
- Ягода – 300 г свіжих чи заморожених
- Цукор – 2 ст. л. (або інший підсолоджувач за смаком)
- М'ята – до смаку
Приготування:
- Суху гречану крупу залити теплою водою в потрійному обсязі, додати сюди яблучний оцет або сік лимона (кислота потрібна для того, щоб швидше розм'якшилася гречка)
- Накрити ємність із гречкою та залишити на ніч на столі
- Вранці подрібніть ягоди блендером з цукром.Тепер відкладіть кілька ложок ягідного пюре для компонування страви
- Ягоди згодяться як свіжі, так і заморожені
- Цукор до них додавати не обов'язково, можете замінити його медом чи іншим підсолоджувачем
- А якщо ягоди солодкі, то й взагалі нічим не підсолоджувати
- Також замість ягід можете використовувати будь-який джем чи улюблене варення
- Промийте гречку
- У блендер до ягод додайте гречку, молоко, банан та мелений кардамон
- Банан, до речі, теж можна взяти заморожений
- Пюруйте вміст чаші блендера до гладкої ніжної консистенції
- Викладіть гречану кашу в стаканчики, переклавши її шаром ягідного пюре Зверху прикрасьте ягідками, м'ятою або іншими продуктами (наприклад, шматочками горішків, мигдальними пелюстками, шоколадними краплями, кокосовою стружкою тощо)
- Зберігати таку кашу можна у холодильнику 1-2 дні
- Їжте її холодною або підігрійте 1-2 хвилини в мікрохвильовій печі.
Як приготувати молочний коктейль
Інгредієнти:
- Молоко – 500 мл
- Морозиво – 250 г
- Сироп – за смаком будь-який
- Ягоди – за смаком будь-які
- Фрукти – за смаком будь-які
- Лід – за бажанням
Приготування:
- Головним можна відзначити лише кілька пунктів:
- молоко має бути охолодженим, приблизно близько +6 градусів
- морозиво краще підбирати без наповнювачів, вершковий пломбір - просто ідеальний вибір (перед збиванням його треба трохи розморозити, воно краще напівм'якої консистенції)
- коктейль потрібно збивати на високій швидкості у великій посудині (щоб уникнути розбризкування) до утворення густої піни - ось тут вам на допомогу блендер або міксер
- ягоди і фрукти слід підбирати ті, які поєднуються з молоком (від цитрусових можливе згортання молока, як від лимонів, наприклад)
- якщо ви для більшого охолодження до коктейлю додаєте кубики льоду, то у варіанті із замороженими ягодами лід можна і проігнорувати
- також ягоди та фрукти можна попередньо перетерти через ситечко, щоб позбутися кісточок, як у малині чи смородині, наприклад, або від жорстких волокон, як в ананасі чи дині, а вже потім збивати протерту масу з молоком та морозивом
- Після приготування коктейль розлити у високі келихи та подавати з трубочкою.
Як приготувати фруктовий лід у домашніх умовах
Інгредієнти:
- Персик – 350 г
- Сік – 100 мл вишневий
- Апельсин – 0,5 шт.
Приготування:
- Підготувати всі інгредієнти для приготування льоду в домашніх умовах
- Персики промити, зняти шкірку та відокремити від кісточки
- З половини апельсина вичавити сік
- Частки персиків помістити в глибокий, не широкий посуд
- Влити апельсиновий сік
- Далі знадобиться занурювальний блендер
- Якщо немає занурювального блендера, але є простий блендер або коктейльниця, скористайтеся ними
- Все подрібнити
- Не повинно залишитися жодних шматочків
- У формочки для фруктового льоду налити приблизно 2/3 персикового пюре
- Після третину, що залишилася, залити вишневим соком
- Не треба нічого перемішувати
- У результаті вийде листковий, десь навіть мармуровий фруктовий лід
- Вставити палички та відправити в морозилку на кілька годин
- У результаті вийде такий собі сорбет.
Смачного!
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