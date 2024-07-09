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Сім смачних, корисних та оригінальних страв польської кухні

9 липня, 2024 вiвторок
17:57
рецепти польська кухня

Рецепти польської кухні нескладні, страви поживні, тому польська кухня така популярна у нас

Зміст

Польські картопляні галушки

Рецепт картопляних галушок

Інгредієнти:

  • Картопля відварена - 1 кг
  • Крохмаль - 1/4 від обсягу картоплі
  • Цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • Грудинка свиняча - 150-200 г
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений за смаком

Покроковий рецепт - Польські картопляні галушки

  • Як приготувати картопляні галушки:
  • Відварену картоплю натираємо на дрібній тертці, але в жодному разі не подрібнюємо в блендері
  • Вирівнюємо натерту картоплю на тарілці
  • Ділимо картоплю на чотири рівні частини
  • 1/4 частину від картоплі витягаємо та кладемо поруч 
  • Частку, що звільнилася, заповнюємо крохмалем (рівно стільки, скільки до цього там було картоплі)
  • Солимо крохмаль і перемішуємо разом з картоплею
  • Ретельно замішуємо тісто, що вийшло, руками
  • Формуємо із тіста ковбаски, нарізаємо на однакові шматочки
  • Катаємо зі шматочків рівні кульки, опускаємо палець у крохмаль і придавлюємо кульку з одного боку
  • Грудинку нарізаємо тонкою соломкою
  • Нарізаємо цибулю дрібними кубиками
  • Обсмажуємо грудинку на сковороді
  • Додаємо цибулю
  • Обсмажуємо цибулю разом із грудинкою
  • Солимо і перчимо
  • У киплячу підсолену воду опускаємо картопляні галушки (помалу)
  • Як тільки спливуть – значить готові
  • Викладаємо на готові картопляні галушки грудинку з цибулею і подаємо.

Риба по-польськи

Інгредієнти:

  • Судак або хек – 800-900 г
  • Вода – 1,5 склянки
  • Морква – 1 шт.
  • Цибуля - 1 шт.
  • Петрушка (корінь) – 1 шт.
  • Лавровий лист – 1-2 шт.
  • Сіль – 1 ч. ложка
  • Перець чорний мелений - 0,5 ч. ложки
  • Яйця – 5-6 шт.
  • Масло вершкове - 70 г
  • Зелень петрушки – 0,5 пучка
  • або Зелена цибуля - 0,5 пучка
  • Картопля (для гарніру) – 100 г
  • Для приготування риби польською потрібно брати рибу з мінімальним вмістом кісток або філе

Як приготувати рибу по-польськи:

  • Коренеплоди очистити, вимити та нарізати брусочками
  • Цибулю очистити, вимити та розрізати на 4 частини
  • Рибу очистити від лушпиння та нутрощів, вимити, розрізати на порційні шматки
  • Оброблену та підготовлену для варіння рибу залити невеликою кількістю води (1,5 склянки), довести до кипіння
  • Рибу зварити, додавши сіль, цибулю, коріння та спеції. Варити рибу потрібно 15-20 хвилин
  • Для соусу яйця відварити круто, очистити та порубати
  • Нарізати зелень
  • Вершкове масло розвести гарячим бульйоном (1 склянка), в якому варилася риба
  • Додати яйця, рубану зелень, лимонний сік (за бажанням). При необхідності додати сіль (1 щіпку)
  • Подається на стіл риба по-польськи по 1-2 шматки на порцію, з гарніром з відвареної картоплі
  • Картоплю можна виточити у формі барила
  • Польський соус можна подати окремо.

Журек "Панський"

Інгредієнти:

Для жура:

  • Житнє борошно - 1 склянка
  • Хліб житній шматочок
  • Часник - 4-5 зубчиків
  • Запашний перець з десяток горошин 
  • Лавровий лист – 4-5 шт.
  • Окріп (точніше, дуже гаряча вода) - 1 склянка
  • Кип'ячена вода кімнатної температури – 1 літр

Для супу:

  • Жур - 2 склянки
  • Ковбаски баранячі – 4 шт.
  • Ковбаски тонкі мисливські – 6 шт.
  • Копчена грудинка - 150 г
  • Бекон сирий - шматочок грам на 50
  • Гриби сушені (у мене була жменя цілком засушених моховиків і тріска нарізаних білих)
  • Картопля – 2-3 шт.
  • Морква – 1-2 шт.
  • Цибуля - 2 шт. (1 для бульйону, 1 для засмаження)
  • Сметана (у мене 30%) – 150 г
  • Лавровий лист – 3-4 шт.
  • Часник - 3-4 зубчики
  • Майоран – 1 ч.л. сушеного
  • Кріп
  • Тертий хрін – 2 ч.л.
  • Яйця – 3-4 шт.
  • Борошно – 1 ч.л.
  • Сухарики

Спосіб приготування:

  • Почати готувати суп журек потрібно з приготування жура – ​​особливого житнього заквасу
  • У банку насипаємо борошно, розводимо гарячою водою, перемішуємо до однорідності, доливаємо воду, що залишилася, додаємо інші інгредієнти, перемішуємо, закриваємо марлею, залишаємо в теплому місці на 4-8 днів. Пару разів на день збовтуємо
  • Проціджуємо, переливаємо в банку/пляшку, зберігаємо в холодильнику. Заквасу вистачить на 2-3 супи
  • З наведених вище продуктів виходить густий, дуже святковий суп
  • Напередодні увечері замочуємо сушені гриби. Заодно можна насушити сухариків, якщо раніше не зібралися
  • Відварюємо гриби у тій воді, в якій вони мокли
  • Ставимо варитися овочевий відвар - картопля, морква, 1 цибулину в лушпинні, лавровий лист. Варимо на тихому вогні до готовності. Виймаємо овочі, моркву та картоплю ріжемо дуже крупно, відставляємо
  • У відвар опускаємо ковбаски та грудинку цілим шматком. Варимо 30-40 хвилин, виймаємо. Грудинку нарізаємо невеликими шматочками. Для зручності можна порізати і ковбасу. До речі, в процесі варіння корисно наколоти ковбаски по всій довжині - суп вийде наваристим
  • З'єднуємо грибний відвар із бульйоном. Гриби можна нарізати, можна залишити.
  • На сковороді витоплюємо жир із дрібно порізаного бекону, додаємо до нього посічену дуже дрібно цибулину, пасеруємо, посипаємо ложкою борошна, даємо позолотитися. Після чого розводимо склянкою бульйону, трохи кип'ятимо і відправляємо у загальну каструлю
  • Додаємо за смаком жур
  • Опускаємо назад у каструлю ковбаси та овочі, додаємо сметану, перетертий із сіллю часник, хрін, майоран щедро
  • У тарілку кладемо по половинці круто звареного яйця, посипаємо сухариками. Можна подати ще окремо сметану.

Бабка польська

Інгредієнти:

  • Борошно - 300 г
  • Молоко – 125 мл
  • Цукор - 150 г
  • Пудра цукрова – 150 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Масло вершкове - 40 г
  • Апельсин – 1/2 шт.
  • Родзинки - 2 ст. ложки
  • Дріжджі сухі швидкодіючі – 1 ст. ложка
  • Цукор ванільний – 1 ст. ложка
  • Сіль - 1/2 ч. ложки
  • Екстракт мигдальний – 3-4 краплі
  • Якщо у вас немає апельсина, візьміть лимон, але цитрусова нотка має бути обов'язково.
  • Усі продукти для приготування дріжджового тіста мають бути теплими. Тому діставайте їх із холодильника заздалегідь

Покроковий рецепт - Бабка польська

  • У теплому молоці розчинити 2 ст. ложки цукру, всипати дріжджі та залишити на 10 хвилин. За цей час дріжджі мають піднятися шапочкою
  • З апельсина зняти цедру та вичавити сік. Буде достатньо 1 ч. ложки цедри для тіста та 2 ст. ложок соку для глазурі
  • Родзинки промити гарячою водою та осушити
  • Яйця збити з цукром і сіллю, що залишився, додати розм'якшене масло і ще раз збити
  • Додати цедру апельсина та мигдалеву есенцію
  • Збити всі разом
  • Влити молоко із дріжджами, перемішати
  • Поступово всипати борошно і замісити м'яке густе тісто
  • Накрити миску з тістом сухим рушником і залишити на 30 хвилин
  • Тісто має бути більш рідким та липким, ніж тісто для пиріжків
  • Всипати в тісто родзинки, добре перемішати
  • Викласти тісто у форму для випічки (бажано, щоб це була форма з отвором посередині – у ній дуже добре пропікаються великі вироби з тіста). Накрити форму рушником та залишити для підходу в теплому місці на 1 годину
  • Випікати польську бабку в нагрітій до 190 градусів духовці протягом 35-40 хвилин
  • Готову бабку остудити трохи у формі, потім перекласти на ґрати
  • Для глазурі в цукрову пудру поступово вливати апельсиновий сік і відразу розмішувати
  • Остиглу випічку полити глазур'ю
  • Здобна, ніжна та повітряна бабка польська готова.

Польська закуска з буряком та хріном

Інгредієнти:

  • Буряк відварений - 250 г
  • Лимон – 1/2 шт.
  • Сметана – 2-3 ст.л.
  • Хрін (готова приправа) близько 100 г (за смаком)
  • Сіль

Як приготувати польську закуску з буряком?

  • Варений буряк натерти на тертці, збризкати соком лимона, посолити
  • Додати сметану та консервований хрін до смаку
  • Перемішати.

Польська закуска з яйцем та хріном

Інгредієнти:

  • Яйця – 2 шт.
  • Вода – 1 ст. л.
  • Оцет 6% – 2 ст.л.
  • Цукор – 1 ст.л.
  • Масло вершкове – 1 ст.л.
  • Хрін (готова приправа) близько 100 г (або більш-менш, за смаком)

Як приготувати польську закуску з яєць з хріном:

  • У каструльку розбити яйця
  • Додати оцет, воду, цукор та олію
  • Все ретельно розмішати
  • Поставити каструльку на середній вогонь і довести до кипіння, помішуючи
  • Коли яйця "схопилися", вимикаємо вогонь, солимо і додаємо хрін до смаку
  • Скільки приправ із хрону додати, залежить від вашого смаку
  • Закуску з яєць із хріном знову перемішуємо, остуджуємо.

Салат по-польськи

Інгредієнти:

  • Помідори – 5-6 шт.
  • Огірки свіжі – 1-2 шт.
  • Огірки малосольні – 1-2 шт.
  • Цибуля ріпчаста - 1 головка
  • Яйця варені – 2 шт.
  • Олія - ​​3-4 ст.ложки
  • Зелень кропу та петрушки
  • Сіль
  • Перець чорний мелений
  • Цукор (за смаком)

Покроковий рецепт - Салат по-польськи:

  • Всі овочі та яйця дрібно наріжемо, посолити, поперчити і за бажанням посипати трохи цукром. 
  • Укладаємо в салатник шарами: 1. Половина помідорів.2. Свіжі огірки.3. Половина лука.4. Яйця.5. Солоні огірки.6. 7. Помідори. Лук.8. Зелень. Полити салат олією.
  • Салат по-польському готовий.

Смачного!

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