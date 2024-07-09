Китай відреагував на удар РФ по Охматдиту: "Сторони мають припинити вогонь"
Інфографіка
Сім смачних, корисних та оригінальних страв польської кухні
Рецепти польської кухні нескладні, страви поживні, тому польська кухня така популярна у нас
Зміст
Польські картопляні галушки
Інгредієнти:
- Картопля відварена - 1 кг
- Крохмаль - 1/4 від обсягу картоплі
- Цибуля ріпчаста - 1 шт.
- Грудинка свиняча - 150-200 г
- Сіль за смаком
- Перець чорний мелений за смаком
Покроковий рецепт - Польські картопляні галушки
- Як приготувати картопляні галушки:
- Відварену картоплю натираємо на дрібній тертці, але в жодному разі не подрібнюємо в блендері
- Вирівнюємо натерту картоплю на тарілці
- Ділимо картоплю на чотири рівні частини
- 1/4 частину від картоплі витягаємо та кладемо поруч
- Частку, що звільнилася, заповнюємо крохмалем (рівно стільки, скільки до цього там було картоплі)
- Солимо крохмаль і перемішуємо разом з картоплею
- Ретельно замішуємо тісто, що вийшло, руками
- Формуємо із тіста ковбаски, нарізаємо на однакові шматочки
- Катаємо зі шматочків рівні кульки, опускаємо палець у крохмаль і придавлюємо кульку з одного боку
- Грудинку нарізаємо тонкою соломкою
- Нарізаємо цибулю дрібними кубиками
- Обсмажуємо грудинку на сковороді
- Додаємо цибулю
- Обсмажуємо цибулю разом із грудинкою
- Солимо і перчимо
- У киплячу підсолену воду опускаємо картопляні галушки (помалу)
- Як тільки спливуть – значить готові
- Викладаємо на готові картопляні галушки грудинку з цибулею і подаємо.
Риба по-польськи
Інгредієнти:
- Судак або хек – 800-900 г
- Вода – 1,5 склянки
- Морква – 1 шт.
- Цибуля - 1 шт.
- Петрушка (корінь) – 1 шт.
- Лавровий лист – 1-2 шт.
- Сіль – 1 ч. ложка
- Перець чорний мелений - 0,5 ч. ложки
- Яйця – 5-6 шт.
- Масло вершкове - 70 г
- Зелень петрушки – 0,5 пучка
- або Зелена цибуля - 0,5 пучка
- Картопля (для гарніру) – 100 г
- Для приготування риби польською потрібно брати рибу з мінімальним вмістом кісток або філе
Як приготувати рибу по-польськи:
- Коренеплоди очистити, вимити та нарізати брусочками
- Цибулю очистити, вимити та розрізати на 4 частини
- Рибу очистити від лушпиння та нутрощів, вимити, розрізати на порційні шматки
- Оброблену та підготовлену для варіння рибу залити невеликою кількістю води (1,5 склянки), довести до кипіння
- Рибу зварити, додавши сіль, цибулю, коріння та спеції. Варити рибу потрібно 15-20 хвилин
- Для соусу яйця відварити круто, очистити та порубати
- Нарізати зелень
- Вершкове масло розвести гарячим бульйоном (1 склянка), в якому варилася риба
- Додати яйця, рубану зелень, лимонний сік (за бажанням). При необхідності додати сіль (1 щіпку)
- Подається на стіл риба по-польськи по 1-2 шматки на порцію, з гарніром з відвареної картоплі
- Картоплю можна виточити у формі барила
- Польський соус можна подати окремо.
Журек "Панський"
Інгредієнти:
Для жура:
- Житнє борошно - 1 склянка
- Хліб житній шматочок
- Часник - 4-5 зубчиків
- Запашний перець з десяток горошин
- Лавровий лист – 4-5 шт.
- Окріп (точніше, дуже гаряча вода) - 1 склянка
- Кип'ячена вода кімнатної температури – 1 літр
Для супу:
- Жур - 2 склянки
- Ковбаски баранячі – 4 шт.
- Ковбаски тонкі мисливські – 6 шт.
- Копчена грудинка - 150 г
- Бекон сирий - шматочок грам на 50
- Гриби сушені (у мене була жменя цілком засушених моховиків і тріска нарізаних білих)
- Картопля – 2-3 шт.
- Морква – 1-2 шт.
- Цибуля - 2 шт. (1 для бульйону, 1 для засмаження)
- Сметана (у мене 30%) – 150 г
- Лавровий лист – 3-4 шт.
- Часник - 3-4 зубчики
- Майоран – 1 ч.л. сушеного
- Кріп
- Тертий хрін – 2 ч.л.
- Яйця – 3-4 шт.
- Борошно – 1 ч.л.
- Сухарики
Спосіб приготування:
- Почати готувати суп журек потрібно з приготування жура – особливого житнього заквасу
- У банку насипаємо борошно, розводимо гарячою водою, перемішуємо до однорідності, доливаємо воду, що залишилася, додаємо інші інгредієнти, перемішуємо, закриваємо марлею, залишаємо в теплому місці на 4-8 днів. Пару разів на день збовтуємо
- Проціджуємо, переливаємо в банку/пляшку, зберігаємо в холодильнику. Заквасу вистачить на 2-3 супи
- З наведених вище продуктів виходить густий, дуже святковий суп
- Напередодні увечері замочуємо сушені гриби. Заодно можна насушити сухариків, якщо раніше не зібралися
- Відварюємо гриби у тій воді, в якій вони мокли
- Ставимо варитися овочевий відвар - картопля, морква, 1 цибулину в лушпинні, лавровий лист. Варимо на тихому вогні до готовності. Виймаємо овочі, моркву та картоплю ріжемо дуже крупно, відставляємо
- У відвар опускаємо ковбаски та грудинку цілим шматком. Варимо 30-40 хвилин, виймаємо. Грудинку нарізаємо невеликими шматочками. Для зручності можна порізати і ковбасу. До речі, в процесі варіння корисно наколоти ковбаски по всій довжині - суп вийде наваристим
- З'єднуємо грибний відвар із бульйоном. Гриби можна нарізати, можна залишити.
- На сковороді витоплюємо жир із дрібно порізаного бекону, додаємо до нього посічену дуже дрібно цибулину, пасеруємо, посипаємо ложкою борошна, даємо позолотитися. Після чого розводимо склянкою бульйону, трохи кип'ятимо і відправляємо у загальну каструлю
- Додаємо за смаком жур
- Опускаємо назад у каструлю ковбаси та овочі, додаємо сметану, перетертий із сіллю часник, хрін, майоран щедро
- У тарілку кладемо по половинці круто звареного яйця, посипаємо сухариками. Можна подати ще окремо сметану.
Бабка польська
Інгредієнти:
- Борошно - 300 г
- Молоко – 125 мл
- Цукор - 150 г
- Пудра цукрова – 150 г
- Яйця – 2 шт.
- Масло вершкове - 40 г
- Апельсин – 1/2 шт.
- Родзинки - 2 ст. ложки
- Дріжджі сухі швидкодіючі – 1 ст. ложка
- Цукор ванільний – 1 ст. ложка
- Сіль - 1/2 ч. ложки
- Екстракт мигдальний – 3-4 краплі
- Якщо у вас немає апельсина, візьміть лимон, але цитрусова нотка має бути обов'язково.
- Усі продукти для приготування дріжджового тіста мають бути теплими. Тому діставайте їх із холодильника заздалегідь
Покроковий рецепт - Бабка польська
- У теплому молоці розчинити 2 ст. ложки цукру, всипати дріжджі та залишити на 10 хвилин. За цей час дріжджі мають піднятися шапочкою
- З апельсина зняти цедру та вичавити сік. Буде достатньо 1 ч. ложки цедри для тіста та 2 ст. ложок соку для глазурі
- Родзинки промити гарячою водою та осушити
- Яйця збити з цукром і сіллю, що залишився, додати розм'якшене масло і ще раз збити
- Додати цедру апельсина та мигдалеву есенцію
- Збити всі разом
- Влити молоко із дріжджами, перемішати
- Поступово всипати борошно і замісити м'яке густе тісто
- Накрити миску з тістом сухим рушником і залишити на 30 хвилин
- Тісто має бути більш рідким та липким, ніж тісто для пиріжків
- Всипати в тісто родзинки, добре перемішати
- Викласти тісто у форму для випічки (бажано, щоб це була форма з отвором посередині – у ній дуже добре пропікаються великі вироби з тіста). Накрити форму рушником та залишити для підходу в теплому місці на 1 годину
- Випікати польську бабку в нагрітій до 190 градусів духовці протягом 35-40 хвилин
- Готову бабку остудити трохи у формі, потім перекласти на ґрати
- Для глазурі в цукрову пудру поступово вливати апельсиновий сік і відразу розмішувати
- Остиглу випічку полити глазур'ю
- Здобна, ніжна та повітряна бабка польська готова.
Польська закуска з буряком та хріном
Інгредієнти:
- Буряк відварений - 250 г
- Лимон – 1/2 шт.
- Сметана – 2-3 ст.л.
- Хрін (готова приправа) близько 100 г (за смаком)
- Сіль
Як приготувати польську закуску з буряком?
- Варений буряк натерти на тертці, збризкати соком лимона, посолити
- Додати сметану та консервований хрін до смаку
- Перемішати.
Польська закуска з яйцем та хріном
Інгредієнти:
- Яйця – 2 шт.
- Вода – 1 ст. л.
- Оцет 6% – 2 ст.л.
- Цукор – 1 ст.л.
- Масло вершкове – 1 ст.л.
- Хрін (готова приправа) близько 100 г (або більш-менш, за смаком)
Як приготувати польську закуску з яєць з хріном:
- У каструльку розбити яйця
- Додати оцет, воду, цукор та олію
- Все ретельно розмішати
- Поставити каструльку на середній вогонь і довести до кипіння, помішуючи
- Коли яйця "схопилися", вимикаємо вогонь, солимо і додаємо хрін до смаку
- Скільки приправ із хрону додати, залежить від вашого смаку
- Закуску з яєць із хріном знову перемішуємо, остуджуємо.
Салат по-польськи
Інгредієнти:
- Помідори – 5-6 шт.
- Огірки свіжі – 1-2 шт.
- Огірки малосольні – 1-2 шт.
- Цибуля ріпчаста - 1 головка
- Яйця варені – 2 шт.
- Олія - 3-4 ст.ложки
- Зелень кропу та петрушки
- Сіль
- Перець чорний мелений
- Цукор (за смаком)
Покроковий рецепт - Салат по-польськи:
- Всі овочі та яйця дрібно наріжемо, посолити, поперчити і за бажанням посипати трохи цукром.
- Укладаємо в салатник шарами: 1. Половина помідорів.2. Свіжі огірки.3. Половина лука.4. Яйця.5. Солоні огірки.6. 7. Помідори. Лук.8. Зелень. Полити салат олією.
- Салат по-польському готовий.
Смачного!
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+31°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.54 Купівля 40.54Продаж 41.06
- EUR Купівля 43.82Продаж 44.58
- Актуальне
- Важливе
2024, вiвторок
9 липня
19:00
Огляд
В обхід санкцій, у пошуку несправжньої Європи, разом до смерті - 5 книг про інакші погляди на світ
18:59
"Єдине належне місце для вас - це на лаві підсудних", - Кислиця про головування представника РФ Небензі на засіданні Радбезу ООН щодо удару по Охматдиту
17:47
Орбан назвав атаку на Київ 8 липня огидною та закликав скерувати Росію та Україну до мирних переговорів
17:39
На Донеччині повідомили по підозру військовому та директору благодійного фонду, які переправляли чоловіків за кордон
16:47
З початку доби на фронті відбулося 81 боєзіткнення, третину всіх атак росіяни здійснили на Покровському напрямку
16:36
Оновлено
United24 та monobank відкрили збір на допомогу Охматдиту: за 22 години зібрали 250 млн грн
16:02
Британський гурт Editors відмовився від участі у фестивалі в Казахстані через російських спонсорів
15:57
Оновлено
"Серце обливається кров’ю": прем'єр Індії під час візиту до Москви дорікнув Путіну через удар РФ по Охматдиту