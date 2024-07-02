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Вісім страв турецької кухні для приготування вдома

2 липня, 2024 вiвторок
18:25
рецепти Туреччина

Велику роль у національній турецькій кухні грають страви з бобових, особливо квасолі та нуту, з якими турецькі кулінари готують смачні закуски та салати. У овочеві гарніри з баклажанів, томатів та цукіні, а також у м'ясні страви часто додаються фісташки та волоські горіхи, зерна граната та різні сорти родзинок

Зміст

Сочевичний суп з м'ятою

Рецепт Сочевичного супу

Інгредієнти:

  • Червона сочевиця - 150 г
  • Ріпчаста цибуля - 1 головка
  • Морква - 1 штука
  • Соняшникова олія - 30 мл
  • Вершкове масло - 15 г
  • Пшеничне борошно - 30 г
  • Вершки 33% - 50 мл
  • Сіль - за смаком
  • Молотий чорний перець - за смаком
  • Лимон - ½ штуки
  • М'ята - за смаком

Рецепт приготування - сочевичний суп з м’ятою:

  • У невелику каструлю налити літр води або заздалегідь приготовленого бульйону і засипати промиту сочевицю
  • Замочувати її не треба, бо вона досить швидко розварюється
  • Поставити каструлю на середній вогонь
  • Натерти невелику моркву на великій тертці, дрібно нарізати цибулю: потрібно невеликого розміру цибулина
  • Як тільки сочевиця почне кипіти, треба зменшити вогонь, акуратно зняти піну, що утворилася, за допомогою ложки або шумівки, а потім долити ще 200 мл води або бульйону
  • Варити ще десять хвилин
  • Розігріти широку плоску сковороду, налити в неї соняшникову олію і відправити до неї порізане вершкове масло кубиками
  • Додати цибулю, обсмажити дві-три хвилини, доки вона не стане золотистою, додати моркву і смажити, постійно помішуючи, ще дві-три хвилини, поки овочі не стануть м"якими
  • Всипати борошно і продовжувати смажити, помішуючи, ще хвилини півтори-дві
  • Акуратно переправити суміш із сковороди в каструлю та перемішати
  • Посолити та поперчити
  • Зняти каструлю із плити
  • Додати вершки та обережно збити суп ручним блендером, щоб він перетворився на густе пюре
  • Розлити суп по тарілках, покласти на краї частинки лимона і додати по гілочці м'яти або петрушки
  • Насамкінець прикрасити суп за допомогою столової ложки краплями вершків.

Салат з обсмаженими томатами

Інгредієнти:

  • Помідори - 400 г
  • Суміш салатного листя - 75 г
  • Часник - 1 зубчик
  • Натуральний йогурт - 200 мл
  • Оливкова олія - 55 мл
  • Сіль - за смаком
  • Молотий чорний перець - за смаком

Рецепт приготування:

  • Помідори середнього розміру нарізати товщиною кільцями близько сантиметра
  • Розігріти сковороду, влити оливкової олії і обсмажити скибочки томатів до появи скоринки, а потім зняти з вогню
  • Змішати натуральний йогурт із 50 мл оливкової олії
  • Зубчик часнику роздавити ножем, розібрати на волокна та дрібно нарізати Додати нарізаний часник до йогурту з олією, посолити і поперчити до смаку
  • Заправити соусом, що вийшов, суміш салатного листя, прикрасити кільцями обсмажених томатів і подавати, коли вони трохи охолонуть - або ще гарячими, це вже справа смаку.

Палені баклажани

Інгредієнти:

  • Баклажани - 4 штуки
  • Помідори - 4 штуки
  • Біла цибуля - 1 головка
  • Часник - 5 зубчиків
  • Оцет 9%-ний - 2 столові ложки
  • Оливкова олія extra virgin - 3 столові ложки
  • Кінза - 9 стебел
  • Свіжий чорний перець - за смаком
  • Сіль - за смаком

Рецепт приготування:

  • Баклажани обпалити на відкритому вогні: шкірка має почорніти, а м'якоть - продавлюватися при натисканні пальцем
  • Остудити
  • Помідори надсікти навхрест, ошпарити окропом, зняти шкірку
  • Розрізати на частини, видалити тверду серцевину та насіння
  • Порубати на шматочки середньої крупності
  • Баклажани, що охололи, розрізати навпіл, ножем витягнути м'якоть
  • Цибулину очистити, дрібно нарізати, промити холодною водою
  • На широкій дошці з'єднати баклажанну м'якоть, помідори, цибулю та часник, всі разом порубати важким ножем до рівномірного перемішування продуктів, але не в кашу
  • Додати подрібнений часник і дрібно посічену кінзу
  • Влити оцет та оливкову олію, додати сіль та перець, перемішати
  • Перед подачею дати настоятися годину за кімнатної температури.

Менемен

Інгредієнти:

  • Помідори - 300 г
  • Перець чилі - 2 штуки
  • Ріпчаста цибуля - 1 головка
  • Часник - 2 зубчики
  • Орегано - ½ чайні ложки
  • Перець чилі пластівцями - щіпка
  • Куряче яйце - 4 штуки
  • Оливкова олія - 30 мл
  • Сіль - за смаком
  • Молотий чорний перець - за смаком

Рецепт приготування:

  • Помідори бланшувати, очистити від шкіри та нарізати невеликими кубиками Подрібнити цибулю, перець та часник
  • На оливковій олії обсмажити цибулю до прозорості, додати часник, обсмажувати ще 30 секунд, до появи аромату
  • Потім додати перець, помідори, пластівці чилі та орегано, посолити за смаком та гасити на середньому вогні 7–8 хвилин
  • Розбити в сковороду з овочами яйця і трохи перемішати їх лопаткою, щоб розбити жовтки
  • Поперчити до смаку, готувати ще 3 хвилини і відразу подавати.

Турецька піца "Піде"

Інгредієнти:

  • Пшеничне борошно - 510 г
  • Сухі дріжджі - 10 г
  • Рослинна олія - 25 мл
  • Вода - 240 мл
  • Петрушка - 40 г
  • Часник - 20 г
  • Баранячий фарш - 700 г
  • Перець чилі - 1 штука
  • Солодкий перець - 200 г
  • Ріпчаста цибуля - 180 г
  • Кумін (зіра) - 2 чайні ложки
  • Перець чили пластівцями - 1 чайна ложка
  • Томатна паста - 40 г
  • Оливкова олія - 50 мл
  • Сіль - за смаком
  • Молотий чорний перець -за смаком
  • Цукор - за смаком

Рецепт приготування:

  • Змішати міксером борошно, дріжджі, по 5 грам солі та цукру, 25 мл рослинної олії та теплу воду
  • Замісити однорідне тісто
  • Перекласти його в змащену маслом чашу, накрити і прибрати в тепле місце на 40-60 хвилин
  • На сковороді обсмажити подрібнену цибулю до м'якості, потім додати дрібно нарізані перці та часник, обсмажувати 2 хвилини
  • Після цього додати фарш і смажити 10-15 хвилин
  • Додати томатну пасту, чорний перець, пластівці чилі, цукор і сіль до смаку, смажити ще 2–3 хвилини
  • Потім зняти з вогню та додати у фарш половину рубаної петрушки
  • Тісто обім'яти і розділити на рівні частини
  • Розкачати шматок тіста у довгий тонкий пласт, перекласти його на деко з пекарським папером
  • Викласти на тісто восьму частину фаршу тонким шаром, відступаючи від країв на 2-3 см
  • Підігнути краї тіста, а кінці зліпити так, щоб вийшов пиріг у формі довгого човника
  • Змастити тісто оливковою олією і відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 15-20 хвилин, доки тісто не підрум'яниться
  • Готові піде посипати петрушкою і розрізати впоперек
  • Подавати гарячими.

Сочевиця з печерицями

Інгредієнти:

  • Сочевиця - 1 склянка
  • Свіжі печериці - 300 г
  • Ріпчаста цибуля - 2 головки
  • Часник - 2 зубчики
  • Морква - 1 штука
  • Сіль - за смаком
  • Петрушка - за смаком
  • Молотий чорний перець - за смаком
  • Кріп - за смаком

Рецепт приготування:

  • Сочевицю добре промити і покласти в каструлю
  • Залити сочевицю 2,5-3 склянки води, поставити на вогонь та довести до кипіння
  • Після закипання зменшити вогонь, посолити, і варити, знімаючи піну, приблизно 20 хвилин, поки сочевиця не стане м'якою, але зберігатиме свою форму
  • Якщо після приготування не вся рідина ввібралася в сочевицю - її можна злити
  • Цибулю очистити і дрібно нарізати
  • Часник очистити та порубати
  • Моркву вимити, очистити та натерти на великій тертці
  • Печериці вимити і нарізати скибочками
  • На розігрітій з олією сковороді обсмажити цибулю і часник до м'якості 1-2 хвилини
  • Додати моркву та смажити, періодично помішуючи, близько 3 хвилин
  • Покласти гриби та готувати, періодично помішуючи, 8 хвилин, до готовності
  • У сковороду до грибів додати відварену сочевицю
  • Покласти нарізану зелень
  • Посолити, поперчити до смаку і перемішати сочевицю з грибами.

Кекс апельсиновий

Інгредієнти:

  • Апельсини - 1 штука
  • Цукор - 150 г
  • Ванільний цукор - 2 чайні ложки
  • Вершкове масло - 150 г
  • Курине яйце - 3 штуки
  • Розпушувач - 2 чайні ложки
  • Пшеничне борошно - 1½ склянки

Рецепт приготування:

  • З апельсина треба зняти цедру 
  • Далі вичавити з апельсина сік
  • Вийде приблизно пів склянки
  • Відкладіть поки що сік і цедру, скоро це все стане в нагоді
  • Розтерти цукор і масло до однорідності, вбити яйця і все це знову перемішати в однорідну масу
  • Можна збити цукор, олію та яйця за допомогою блендера
  • Можна при ручному способі приготування використовувати цукрову пудру для полегшення завдання
  • Після того, як яйця замішані в олії із цукром, додайте туди цедру, апельсиновий сік, ванільний цукор
  • Перемішати
  • Потім додати борошно та розпушувач
  • І знову ретельно перемішати
  • Перелити тісто в змащену маслом форму і випікати близько 40 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці
  • Перевірте готовність зубочисткою або тонкою дерев'яною шпажкою
  • Остудити, далі дістати кекс.

Імам-баялди

Інгредієнти:

  • Баклажани - 3 штуки
  • Ріпчаста цибуля - 200 г
  • Помідори - 300 г
  • Петрушка - 4 стебла
  • Часник - 20 г
  • Сушена м'ята - 1 чайна ложка
  • Рослинна олія - 100 мл
  • Оливкова олія - 60 мл
  • Лимон - 1 штука
  • Цукор - 2 чайні ложки
  • Сіль - за смаком
  • Молотий чорний перець - за смаком

Рецепт приготування:

  • З баклажанів зрізати частину шкірки, залишивши поздовжні смужки
  • Потім кожен баклажан розрізати на половинки, зробити в м'якоті кілька глибоких поздовжніх надрізів, щедро посолити та залишити на 15 хвилин
  • Потім промити баклажани від солі, віджати і добре промокнути паперовими рушниками
  • У сковороді розігріти олію і на сильному вогні обсмажити баклажани з усіх боків так, щоб вони покрилися рівномірною золотистою скоринкою
  • Перекласти їх на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру
  • Змішати нарізану півкільцями цибулю, подрібнений часник, 30 мл оливкової олії, сушену м'яту, сіль та перець, перемішати руками
  • Так цибуля пустить сік і трохи розм'якшить м'яту
  • Потім додати нарізані невеликими кубиками помідори і рубану петрушку, перемішати
  • У баклажанах зробити поглиблення та щільно укласти в них овочеву начинку Перекласти баклажани в сотейник з товстим дном
  • Змішати 125 мл води, масло, що залишилося, сік половини лимона і цукор, залити цією сумішшю баклажани, поставити на середній вогонь, накрити кришкою і готувати 40-50 хвилин
  • Потім зняти з вогню та дати охолонути до кімнатної температури
  • Подавати з часточкою лимона, посипавши свіжою петрушкою.

 
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Суспільство
кухня
кулінарія
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