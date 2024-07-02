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Вісім страв турецької кухні для приготування вдома
Велику роль у національній турецькій кухні грають страви з бобових, особливо квасолі та нуту, з якими турецькі кулінари готують смачні закуски та салати. У овочеві гарніри з баклажанів, томатів та цукіні, а також у м'ясні страви часто додаються фісташки та волоські горіхи, зерна граната та різні сорти родзинок
Зміст
Сочевичний суп з м'ятою
Інгредієнти:
- Червона сочевиця - 150 г
- Ріпчаста цибуля - 1 головка
- Морква - 1 штука
- Соняшникова олія - 30 мл
- Вершкове масло - 15 г
- Пшеничне борошно - 30 г
- Вершки 33% - 50 мл
- Сіль - за смаком
- Молотий чорний перець - за смаком
- Лимон - ½ штуки
- М'ята - за смаком
Рецепт приготування - сочевичний суп з м’ятою:
- У невелику каструлю налити літр води або заздалегідь приготовленого бульйону і засипати промиту сочевицю
- Замочувати її не треба, бо вона досить швидко розварюється
- Поставити каструлю на середній вогонь
- Натерти невелику моркву на великій тертці, дрібно нарізати цибулю: потрібно невеликого розміру цибулина
- Як тільки сочевиця почне кипіти, треба зменшити вогонь, акуратно зняти піну, що утворилася, за допомогою ложки або шумівки, а потім долити ще 200 мл води або бульйону
- Варити ще десять хвилин
- Розігріти широку плоску сковороду, налити в неї соняшникову олію і відправити до неї порізане вершкове масло кубиками
- Додати цибулю, обсмажити дві-три хвилини, доки вона не стане золотистою, додати моркву і смажити, постійно помішуючи, ще дві-три хвилини, поки овочі не стануть м"якими
- Всипати борошно і продовжувати смажити, помішуючи, ще хвилини півтори-дві
- Акуратно переправити суміш із сковороди в каструлю та перемішати
- Посолити та поперчити
- Зняти каструлю із плити
- Додати вершки та обережно збити суп ручним блендером, щоб він перетворився на густе пюре
- Розлити суп по тарілках, покласти на краї частинки лимона і додати по гілочці м'яти або петрушки
- Насамкінець прикрасити суп за допомогою столової ложки краплями вершків.
Салат з обсмаженими томатами
Інгредієнти:
- Помідори - 400 г
- Суміш салатного листя - 75 г
- Часник - 1 зубчик
- Натуральний йогурт - 200 мл
- Оливкова олія - 55 мл
- Сіль - за смаком
- Молотий чорний перець - за смаком
Рецепт приготування:
- Помідори середнього розміру нарізати товщиною кільцями близько сантиметра
- Розігріти сковороду, влити оливкової олії і обсмажити скибочки томатів до появи скоринки, а потім зняти з вогню
- Змішати натуральний йогурт із 50 мл оливкової олії
- Зубчик часнику роздавити ножем, розібрати на волокна та дрібно нарізати Додати нарізаний часник до йогурту з олією, посолити і поперчити до смаку
- Заправити соусом, що вийшов, суміш салатного листя, прикрасити кільцями обсмажених томатів і подавати, коли вони трохи охолонуть - або ще гарячими, це вже справа смаку.
Палені баклажани
Інгредієнти:
- Баклажани - 4 штуки
- Помідори - 4 штуки
- Біла цибуля - 1 головка
- Часник - 5 зубчиків
- Оцет 9%-ний - 2 столові ложки
- Оливкова олія extra virgin - 3 столові ложки
- Кінза - 9 стебел
- Свіжий чорний перець - за смаком
- Сіль - за смаком
Рецепт приготування:
- Баклажани обпалити на відкритому вогні: шкірка має почорніти, а м'якоть - продавлюватися при натисканні пальцем
- Остудити
- Помідори надсікти навхрест, ошпарити окропом, зняти шкірку
- Розрізати на частини, видалити тверду серцевину та насіння
- Порубати на шматочки середньої крупності
- Баклажани, що охололи, розрізати навпіл, ножем витягнути м'якоть
- Цибулину очистити, дрібно нарізати, промити холодною водою
- На широкій дошці з'єднати баклажанну м'якоть, помідори, цибулю та часник, всі разом порубати важким ножем до рівномірного перемішування продуктів, але не в кашу
- Додати подрібнений часник і дрібно посічену кінзу
- Влити оцет та оливкову олію, додати сіль та перець, перемішати
- Перед подачею дати настоятися годину за кімнатної температури.
Менемен
Інгредієнти:
- Помідори - 300 г
- Перець чилі - 2 штуки
- Ріпчаста цибуля - 1 головка
- Часник - 2 зубчики
- Орегано - ½ чайні ложки
- Перець чилі пластівцями - щіпка
- Куряче яйце - 4 штуки
- Оливкова олія - 30 мл
- Сіль - за смаком
- Молотий чорний перець - за смаком
Рецепт приготування:
- Помідори бланшувати, очистити від шкіри та нарізати невеликими кубиками Подрібнити цибулю, перець та часник
- На оливковій олії обсмажити цибулю до прозорості, додати часник, обсмажувати ще 30 секунд, до появи аромату
- Потім додати перець, помідори, пластівці чилі та орегано, посолити за смаком та гасити на середньому вогні 7–8 хвилин
- Розбити в сковороду з овочами яйця і трохи перемішати їх лопаткою, щоб розбити жовтки
- Поперчити до смаку, готувати ще 3 хвилини і відразу подавати.
Турецька піца "Піде"
Інгредієнти:
- Пшеничне борошно - 510 г
- Сухі дріжджі - 10 г
- Рослинна олія - 25 мл
- Вода - 240 мл
- Петрушка - 40 г
- Часник - 20 г
- Баранячий фарш - 700 г
- Перець чилі - 1 штука
- Солодкий перець - 200 г
- Ріпчаста цибуля - 180 г
- Кумін (зіра) - 2 чайні ложки
- Перець чили пластівцями - 1 чайна ложка
- Томатна паста - 40 г
- Оливкова олія - 50 мл
- Сіль - за смаком
- Молотий чорний перець -за смаком
- Цукор - за смаком
Рецепт приготування:
- Змішати міксером борошно, дріжджі, по 5 грам солі та цукру, 25 мл рослинної олії та теплу воду
- Замісити однорідне тісто
- Перекласти його в змащену маслом чашу, накрити і прибрати в тепле місце на 40-60 хвилин
- На сковороді обсмажити подрібнену цибулю до м'якості, потім додати дрібно нарізані перці та часник, обсмажувати 2 хвилини
- Після цього додати фарш і смажити 10-15 хвилин
- Додати томатну пасту, чорний перець, пластівці чилі, цукор і сіль до смаку, смажити ще 2–3 хвилини
- Потім зняти з вогню та додати у фарш половину рубаної петрушки
- Тісто обім'яти і розділити на рівні частини
- Розкачати шматок тіста у довгий тонкий пласт, перекласти його на деко з пекарським папером
- Викласти на тісто восьму частину фаршу тонким шаром, відступаючи від країв на 2-3 см
- Підігнути краї тіста, а кінці зліпити так, щоб вийшов пиріг у формі довгого човника
- Змастити тісто оливковою олією і відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 15-20 хвилин, доки тісто не підрум'яниться
- Готові піде посипати петрушкою і розрізати впоперек
- Подавати гарячими.
Сочевиця з печерицями
Інгредієнти:
- Сочевиця - 1 склянка
- Свіжі печериці - 300 г
- Ріпчаста цибуля - 2 головки
- Часник - 2 зубчики
- Морква - 1 штука
- Сіль - за смаком
- Петрушка - за смаком
- Молотий чорний перець - за смаком
- Кріп - за смаком
Рецепт приготування:
- Сочевицю добре промити і покласти в каструлю
- Залити сочевицю 2,5-3 склянки води, поставити на вогонь та довести до кипіння
- Після закипання зменшити вогонь, посолити, і варити, знімаючи піну, приблизно 20 хвилин, поки сочевиця не стане м'якою, але зберігатиме свою форму
- Якщо після приготування не вся рідина ввібралася в сочевицю - її можна злити
- Цибулю очистити і дрібно нарізати
- Часник очистити та порубати
- Моркву вимити, очистити та натерти на великій тертці
- Печериці вимити і нарізати скибочками
- На розігрітій з олією сковороді обсмажити цибулю і часник до м'якості 1-2 хвилини
- Додати моркву та смажити, періодично помішуючи, близько 3 хвилин
- Покласти гриби та готувати, періодично помішуючи, 8 хвилин, до готовності
- У сковороду до грибів додати відварену сочевицю
- Покласти нарізану зелень
- Посолити, поперчити до смаку і перемішати сочевицю з грибами.
Кекс апельсиновий
Інгредієнти:
- Апельсини - 1 штука
- Цукор - 150 г
- Ванільний цукор - 2 чайні ложки
- Вершкове масло - 150 г
- Курине яйце - 3 штуки
- Розпушувач - 2 чайні ложки
- Пшеничне борошно - 1½ склянки
Рецепт приготування:
- З апельсина треба зняти цедру
- Далі вичавити з апельсина сік
- Вийде приблизно пів склянки
- Відкладіть поки що сік і цедру, скоро це все стане в нагоді
- Розтерти цукор і масло до однорідності, вбити яйця і все це знову перемішати в однорідну масу
- Можна збити цукор, олію та яйця за допомогою блендера
- Можна при ручному способі приготування використовувати цукрову пудру для полегшення завдання
- Після того, як яйця замішані в олії із цукром, додайте туди цедру, апельсиновий сік, ванільний цукор
- Перемішати
- Потім додати борошно та розпушувач
- І знову ретельно перемішати
- Перелити тісто в змащену маслом форму і випікати близько 40 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці
- Перевірте готовність зубочисткою або тонкою дерев'яною шпажкою
- Остудити, далі дістати кекс.
Імам-баялди
Інгредієнти:
- Баклажани - 3 штуки
- Ріпчаста цибуля - 200 г
- Помідори - 300 г
- Петрушка - 4 стебла
- Часник - 20 г
- Сушена м'ята - 1 чайна ложка
- Рослинна олія - 100 мл
- Оливкова олія - 60 мл
- Лимон - 1 штука
- Цукор - 2 чайні ложки
- Сіль - за смаком
- Молотий чорний перець - за смаком
Рецепт приготування:
- З баклажанів зрізати частину шкірки, залишивши поздовжні смужки
- Потім кожен баклажан розрізати на половинки, зробити в м'якоті кілька глибоких поздовжніх надрізів, щедро посолити та залишити на 15 хвилин
- Потім промити баклажани від солі, віджати і добре промокнути паперовими рушниками
- У сковороді розігріти олію і на сильному вогні обсмажити баклажани з усіх боків так, щоб вони покрилися рівномірною золотистою скоринкою
- Перекласти їх на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру
- Змішати нарізану півкільцями цибулю, подрібнений часник, 30 мл оливкової олії, сушену м'яту, сіль та перець, перемішати руками
- Так цибуля пустить сік і трохи розм'якшить м'яту
- Потім додати нарізані невеликими кубиками помідори і рубану петрушку, перемішати
- У баклажанах зробити поглиблення та щільно укласти в них овочеву начинку Перекласти баклажани в сотейник з товстим дном
- Змішати 125 мл води, масло, що залишилося, сік половини лимона і цукор, залити цією сумішшю баклажани, поставити на середній вогонь, накрити кришкою і готувати 40-50 хвилин
- Потім зняти з вогню та дати охолонути до кімнатної температури
- Подавати з часточкою лимона, посипавши свіжою петрушкою.
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