Торт "Черепаха": рецепт ніжного та цікавого десерту

Насправді торт "Черепаха" має багато різних варіацій. Його готують із бісквітних рулетів, печива, із додаванням ківі та банану та іншого. Ми підготували для вас класичний варіант, який складається із бісквітних коржів, що просочені сметанним кремом.

Цей торт особливо популярний серед тих, хто любить нестандартні рішення та хоче приготувати щось особливе для своїх близьких. У нашій статті ми розкриємо секрети приготування цього неймовірного десерту та поділимося з вами порадами щодо оформлення.

Торт "Черепаха" - рецепт класичний

Інгредієнти:

курячі яйця - 6 шт.

цукор - 180 г

борошно - 260 г

розпушувач - 1 ч. л.

сметана 20-25% - 800 мл

масло вершкове - 200 г

згущене молоко - 300

какао – 1.5 ст. л. (для коржиків) + 1.5 ст. л. (для декору)

шоколад – 30-40 г (для декору)

ваніль або ванільний цукор – дрібка

Покроковий рецепт приготування:

Курячі яйця кімнатної температури збиваємо міксером 3-4 хвилини на середній швидкості. Потім додаємо цукор та ваніль, збиваємо до розчинення цукру. До яєчної суміші просіємо через сито борошно та розпушувач. Змішуємо обережно інгредієнти лопаткою. Розділяємо тісто на дві частини. До однієї частини додаємо ще 1.5 ст. л. какао, а іншу не залишаємо незмінною. Отже, у нас буде тісто двох видів. Деко для випікання застеляємо пергаментним папером, викладаємо столовою ложкою тісто так, ніби робимо печиво або млинці. Зберігаємо між ними відстань, адже при випіканні, вони добре збільшаться в об'ємі. Ставимо деко у розігріту до 180 градусів духовку на 12-15 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Виймаємо коржики з духовки та охолоджуємо при кімнатній температурі. Для приготування крему у посудині збиваємо вінчиком або міксером сметану декілька хвилин. Потім додаємо розм'якшене вершкове масло, згущене молоко та продовжуємо збивати ще 2-3 хвилини. Крем готовий. Формувати торт краще на великій плоскій тарілці. Дно цієї посудини змащуємо кремом, викладаємо шоколадні коржики, потім знову крем та шар білих коржиків. Продовжуємо так далі, формуючи своєрідну напівсферу, що буде нагадувати тіло черепахи. Останній шар рясно змастіть кремом та відправте торт в холодильник на 30-60 хвилин. Для декору відкладіть п'ять світлих коржиків. Щоб торт більше нагадував черепаху, треба з білих коржиків зробити голову, ніжки та хвіст. З'єднайте за допомогою крему два коржики між собою – це буде голова. Додайте до голови гілочку калини, червоні ягоди або використайте цукрову мастику, щоб імітувати язик черепахи. Два коржики розрізаємо навпіл – 4 ніжки готові. Останній коржик вирізаємо у формі піраміди – це буде хвіст. Розтоплюємо шоколад імпульсами у мікрохвильовій печі та перекладаємо у кондитерський мішок або zip-пакет. Виймаємо торт з холодильника, закріплюємо на тарілці за допомогою крему декор, малюємо розтопленим шоколадом очі на голові у "Черепахи" та будь-які інші візерунки. Зверху присипаємо десерт какао або тертим шоколадом. Готово!

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