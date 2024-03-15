Універсальний білковий крем для десертів: рецепт та поради

Для приготування крему потрібні звичайні продукти – яйця, цукор, вода, а також, вершки чи вершкове масло. Існує два основні види білкового крему:

класичний заварний або італійська меренга (складається зі збитих білків та цукрового сиропу);

крем з вершками або вершковим маслом (до збитих білків та цукру додають ще вершки чи вершкове масло). Цей вид крему має трохи іншу текстуру та більш насичений вершковий смак.

Білковий крем дуже смачний та універсальний, однак, під час приготування дотримуйтесь кількох порад. Переконайтеся, що всі інструменти, зокрема посудини, де ви будете збивати білки, абсолютно чисті та сухі. Навіть невелика кількість жиру або води може ускладнити збивання білків.

Для кращого результату використовуйте яйця кімнатної температури, а також важливо, щоб вони були свіжими. Використовуйте білковий крем безпосередньо після приготування або зберігайте його у холодильнику до використання.

Білковий заварний крем

Інгредієнти:

яєчні білки - 110 г

цукор - 220 г

вода - 60 мл

сіль - дрібка

ванілін - дрібка

лимонний сік - 1 ч. л.

Білковий крем – рецепт приготування покроково:

Спочатку потрібно приготувати цукровий сироп. У каструлю наливаємо воду, додаємо цукор та ставимо на середній вогонь. Дуже обережно помішуємо, щоб на стінках каструлі не утворились кристали. Варимо сироп до температури 118-120 градусів. Щойно весь цукор в сиропі розчинився і ми чекаємо доки він дійде до потрібної температури, паралельно починаємо збивати білки з дрібкою солі міксером. Збивайте їх до щільної консистенції (стійких піків). Коли сироп буде готовий, починайте обережно його наливати до збитих білків, не перестаючи збивати суміш міксером. Додаємо ще лимонний сік та ванілін, збиваємо до однорідності приблизно 7 хвилин. За цей час крем має охолонути та стабілізуватись. Готово!

Фото: giallozafferano.com

Крем з білків та масла

Інгредієнти:

яєчні білки - 100 г

цукор - 200 г

вершкове масло 82% – 250 г

ванільна есенція чи паста – до смаку

Покроковий рецепт, як зробити білковий крем з маслом:

Збиваємо міксером розм'якшене вершкове масло до побіління. У жароміцній посудині змішуємо яєчні білки з цукром. Ставимо яєчну суміш на водяну баню. Активно помішуючи вінчиком, доводимо її до температури 60-65 градусів. Знімаємо суміш з вогню та збиваємо міксером до стійких піків приблизно 10 хвилин. Додаємо невеликими порціями масло, потім ваніль та продовжуємо збивати міксером ще 7-10 хвилин. Коли крем буде готовий, його варто обережно перемішати кондитерською лопаткою, щоб позбутися зайвих бульбашок повітря. Готово!

Фото: berrybaker.com