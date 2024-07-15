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Вареники з полуницею для справжніх гурманів

15 липня, 2024 понедiлок
18:25
рецепти вареники з полуницею

У сезон свіжої полуниці можна приготувати вареники з полуницею. Тісто для вареників готується на окропі. Вареники виходять смачними, солодкими та соковитими

Зміст

Рецепт вареників з полуницею

Інгредієнти для вареників з полуницею:

  • Полуниця - 150 г
  • Борошно - 220 г
  • Вода – 120 мл
  • Олія - ​​30 мл
  • Цукор - 40-50 г
  • Масло вершкове - 50 г

Покроковий рецепт - Вареники з полуницею

  • Закип'ятити 120 мл води
  • Полуницю вимити, видалити хвостики
  • Ягоди полуниці нарізати шматочками
  • У миску насипати борошно
  • Додати олію
  • Потім одразу ж влити окріп
  • Замісити тісто руками протягом 3-5 хвилин
  • Потім розкотити тісто в пласт завтовшки 1 мм
  • Вирізати склянкою або формою кружечки
  • На кожен кружечок викласти по шматочку полуниці та пів чайної ложки цукру
  • Зліпити вареники, добре скріплюючи краї
  • У каструлі закип'ятити воду (щонайменше 1,5 літра)
  • Акуратно викласти вареники в киплячу воду і варити після повторного закипання 4-5 хвилин на помірному вогні
  • Викласти готові вареники в глибоку миску, додати вершкове масло 
  • Струсити миску з варениками і подати до столу.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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