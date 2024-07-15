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Вареники з полуницею для справжніх гурманів
У сезон свіжої полуниці можна приготувати вареники з полуницею. Тісто для вареників готується на окропі. Вареники виходять смачними, солодкими та соковитими
Зміст
Інгредієнти для вареників з полуницею:
- Полуниця - 150 г
- Борошно - 220 г
- Вода – 120 мл
- Олія - 30 мл
- Цукор - 40-50 г
- Масло вершкове - 50 г
Покроковий рецепт - Вареники з полуницею
- Закип'ятити 120 мл води
- Полуницю вимити, видалити хвостики
- Ягоди полуниці нарізати шматочками
- У миску насипати борошно
- Додати олію
- Потім одразу ж влити окріп
- Замісити тісто руками протягом 3-5 хвилин
- Потім розкотити тісто в пласт завтовшки 1 мм
- Вирізати склянкою або формою кружечки
- На кожен кружечок викласти по шматочку полуниці та пів чайної ложки цукру
- Зліпити вареники, добре скріплюючи краї
- У каструлі закип'ятити воду (щонайменше 1,5 літра)
- Акуратно викласти вареники в киплячу воду і варити після повторного закипання 4-5 хвилин на помірному вогні
- Викласти готові вареники в глибоку миску, додати вершкове масло
- Струсити миску з варениками і подати до столу.
Смачного!
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