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Варення з агрусу з цілими ягодами: Готуємо вдома

1 липня, 2024 понедiлок
18:20
рецепти аґрус

Сьогодні пропонуємо вашій увазі апетитне і дуже смачне домашнє варення з аґрусу. У варенні аґрусу ми намагатимемося максимально зберегти ягоди цілими. Взимку ви зможете насолодитися ароматним варенням - аґрус насичується солодким сиропом

Зміст

Інгредієнти для варення з агрусу:

  • Агрус - 600 г
  • Цукор - 500 г
  • Вода – 100 мл

Покроковий рецепт - Варення з аґрусу (на зиму):

  • Підготувати інгредієнти
  • Агрус промити і перебрати від зіпсованих ягід
  • Маленькими ножицями обрізати в агрусу хвостики з обох боків
  • Після цього ще раз промити аґрус під проточною водою
  • Підготовлені ягоди викласти у каструлю
  • Засипати аґрус цукром
  • Перемішати і залишити аґрус на 1,5 години, щоб ягоди пустили сік
  • Через якийсь час долити в каструлю з ягодами 100 мл чистої води і поставити каструлю на мінімальний вогонь
  • Тепер найцікавіше – готувати варення будемо у три етапи
  • На маленькому вогні довести аґрус до кипіння та варити 5 хвилин
  • Через деякий час вогонь вимкнути і дати варенню охолонути
  • Після остигання знову поставити каструлю на вогонь і варити 5 хвилин 
  • Ще раз дати варенню охолонути
  • Потім знову проварити ще 5 хвилин
  • Загалом варення потрібно проварити 15 хвилин (тричі по 5 хвилин) і двічі остудити
  • Банки вимити із харчовою содою, потім ретельно промити теплою водою
  • Каструлю наповнити водою, поставити на максимальний вогонь та довести до кипіння
  • У воду, що закипіла, опустити кришки
  • На каструлю встановити решітку або спеціальний пристрій для стерилізації банок
  • Зверху поставити банки, шийкою вниз
  • Стерилізувати паром приблизно 15 хвилин, до появи усередині банок великих крапель води
  • (Кришки можна відправити в окрему каструлю з окропом приблизно на 10 хвилин)
  • Банки та кришки акуратно перекласти на чистий кухонний рушник
  • Тепер дуже акуратно розкласти гаряче варення у банки
  • Відразу ж накрити кришками та герметично закрутити
  • Баночки поставити дном нагору і укутати рушником або ковдрою
  • Залишити банки на 24 години у спокої
  • Через деякий час варення прибрати в комору або льох
  • Подавати варення можна просто до чаю або як доповнення до сирників, млинців, оладок.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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