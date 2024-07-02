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Варення зі смородини, щоб смакувати взимку

2 липня, 2024 вiвторок
20:40
рецепти чорна смородина

Варення з чорної смородини буде смачним і саме по собі, і як начинка для пирогів. Варення із чорної смородини на зиму – одна з найпопулярніших заготовок. Адже духмяної смородини зазвичай достигає багато і переробити її потрібно швидко

Зміст

Інгредієнти для варення з чорної смородини:

  • 1 кг чорної смородини
  • 1 кг цукру
  • 350 мл води

Рецепт приготування варення із чорної смородини:

  • Переберіть ягоди для варення із чорної смородини на зиму, видаліть гілочки
  • Покладіть смородину в ємність та залийте холодною водою
  • Зазвичай на поверхні виринає багато дрібного сміття, видаліть його
  • При необхідності злийте воду та промийте ягоди ще раз 
  • Відкиньте на друшляк, дайте воді стекти
  • Покладіть смородину в ємкість для варення або широку каструлю, засипте цукром, акуратно перемішайте і залиште ягоди з цукром на ніч, прикривши марлею або рушником
  • Поставте ємність із смородиною на вогонь, влийте воду і, помішуючи, доведіть до кипіння
  • Зменште вогонь і почніть знімати піну, збираючи її від країв до центру
  • Варіть варення зі смородини при легкому кипінні на повільному вогні 50-60 хв, сироп повинен загуснути
  • Перевірте готовність варення: налийте ложку сиропу на блюдце і остудіть
  • Проведіть живцем ложки по сиропу, якщо залишається чітка смуга, варення готове
  • Зніміть ємність з вогню та остудіть варення із чорної смородини на зиму
  • Розкладіть по чистим, сухим банкам
  • Накрийте кришками і зберігайте за кімнатної температури.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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