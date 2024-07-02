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Варення зі смородини, щоб смакувати взимку
Варення з чорної смородини буде смачним і саме по собі, і як начинка для пирогів. Варення із чорної смородини на зиму – одна з найпопулярніших заготовок. Адже духмяної смородини зазвичай достигає багато і переробити її потрібно швидко
Зміст
Інгредієнти для варення з чорної смородини:
- 1 кг чорної смородини
- 1 кг цукру
- 350 мл води
Рецепт приготування варення із чорної смородини:
- Переберіть ягоди для варення із чорної смородини на зиму, видаліть гілочки
- Покладіть смородину в ємність та залийте холодною водою
- Зазвичай на поверхні виринає багато дрібного сміття, видаліть його
- При необхідності злийте воду та промийте ягоди ще раз
- Відкиньте на друшляк, дайте воді стекти
- Покладіть смородину в ємкість для варення або широку каструлю, засипте цукром, акуратно перемішайте і залиште ягоди з цукром на ніч, прикривши марлею або рушником
- Поставте ємність із смородиною на вогонь, влийте воду і, помішуючи, доведіть до кипіння
- Зменште вогонь і почніть знімати піну, збираючи її від країв до центру
- Варіть варення зі смородини при легкому кипінні на повільному вогні 50-60 хв, сироп повинен загуснути
- Перевірте готовність варення: налийте ложку сиропу на блюдце і остудіть
- Проведіть живцем ложки по сиропу, якщо залишається чітка смуга, варення готове
- Зніміть ємність з вогню та остудіть варення із чорної смородини на зиму
- Розкладіть по чистим, сухим банкам
- Накрийте кришками і зберігайте за кімнатної температури.
Смачного!
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