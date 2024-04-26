Як зробити лате: рецепт смачного напою з ніжною пінкою

Лате – це не лише смачний напій з кави та молока, але й витончена насолода, яка дарує відчуття затишку.

Чи знали ви, що вдома можна приготувати ідеальне лате власноруч? І для того, щоб насолоджуватися цим чудовим напоєм, не потрібно мати дорогі кавомашини чи кавоварки. У статті ви дізнаєтеся про різні методи приготування лате, підготовку молока та створення ніжної пінки, щоб ваш напій виглядав і смакував як у кав'ярні.

Лате в домашніх умовах

Інгредієнти (на 3 філіжанки напою):

мелена або зернова кава - 30 г

цукор або сироп – до смаку

вода – 300 мл

жирне молоко – 350 мл

Лате – рецепт приготування покроково:

Якщо у вас кава в зернах, тоді подрібніть їх за допомогою кавомолки. Зваріть каву будь-яких зручним для вас способом, наприклад, у джезві. Для цього додайте у джезву змелену каву, трохи цукру та налийте воду. Все добре перемішайте та варіть каву на невеликому вогні. Процес займе приблизно 2-4 хвилини. Нагрійте молоко у мікрохвильовій печі до температури 60-70°C. Перелийте молоко у френч-прес та збийте його до легкої пінки. У високу склянку для лате спочатку налийте каву (краще це зробити через маленьке сито), потім додайте збите молоко та за бажанням цукор чи сироп. Можна смакувати!

Фото: Pinterest

Ви може також повторити цей рецепт, використовуючи розчинну каву, а якщо у вас немає френч-пресу, тоді ви можете скористатись іншою кухонною технікою. Використайте міксер для створення пінки з підігрітого молока. Увімкніть його на середню швидкість та продовжуйте вбивати молоко доти, доки воно не утворить піну. Крім того, для збивання молока можна використати навіть звичайну скляну банку.

Лате зі збитої розчинної кави

Інгредієнти:

розчинна кава – 1 ч. л.

цукор – 1 ч. л.

жирне молоко – 200 мл

кип'ячена вода – 1 ст. л.

Покроковий рецепт, як зробити лате:

Нагрійте молоко у мікрохвильовій печі до температури 60-70°C. У посудину для збивання додайте каву, цукор та кип'ячену воду. Збийте все міксером або капучинатором до утворення ніжної та щільної пінки. Якщо у вас потужний міксер, тоді цей процес займе приблизно 20 секунд. Якщо у вас немає міксера, тоді це можна зробити виделкою, але процес займе більше часу. Обережно перелийте пінку у високу склянку для лате, додайте підігріте молоко та насолоджуйтесь смачним напоєм.

За бажанням ви можете прикрасити лате шматочками шоколаду чи корицею. Крім того, у жарку погоду можна не підігрівати молоко, а в сам напій додати лід, тоді ви отримаєте "айс-лате".

Фото: thebusyfoodie.com