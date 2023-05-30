Речник МЗС Польщі позбувся посади після скандальної заяви про Волинську трагедію
Речника МЗС Польщі Лукаша Ясіну відсторонили від роботи, відправивши у безстрокову відпустку, після того, як він вимагав від президента Володимира Зеленського перепросити за Волинську трагедію
Про це повідомляє RMF FM.
Ясіну відсторонили від виконання обов'язків у зв'язку з його заявою в мережі, в якій він вимагав вибачень і більшого каяття від президента України Володимира Зеленського за причетність українців до Волинської трагедії. Лукаша Ясіну формально відправили у відпустку, але на невизначений термін.
Посольство України назвало цю заяву "гідною жалю", і Ясіна, за інформацією радіостанції, більше не повернеться на посаду прессекретаря міністерства.
"Я ставлюся до цього особисто, тому що я майже родом з Волині і, хоча моя родина не волиняни, я виросла серед людей, які звідти втекли. Я пам'ятаю час, коли цей злочин не був проблемою, тому що він був маловідомим", – сказав Ясіна в інтерв'ю Onet 19 травня, відповідаючи на запитання про наближення річниці Волинського злочину.
"Я думаю, що з українського боку, і тут я буду дуже дипломатичним, все ще бракує розуміння того, наскільки це питання є дуже важливим для поляків", – підкреслив Ясіна.
Відповідаючи на запитання, чи повинен президент Володимир Зеленський вибачитися за Волинь, він сказав: "Це не було зроблено державою Україна, але президент Зеленський повинен взяти на себе відповідальність за це".
"Перепрошуємо і просимо про вибачення – це, на думку Ясіни, має прозвучати з українського боку. "Ця формула дуже добре працює у випадку польсько-українських відносин, і її все ще бракує" – зазначив він.
Волиинська трагеедія — обопільні етнічні чистки конфліктуючого польського та українського населення, здійснені УПА та польською Армією Крайовою за участю польських поліцаїв, радянських партизанів та українського і польського цивільного населення у 1943 році під час Другої світової війни на Волині.
- Нагадаємо, що після того, як речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна заявив, що Володимир Зеленський повинен вибачитися перед поляками за Волинь, з'явилася відповідь українського посла. "Будь-яка спроба нав'язати українському президенту або Україні те, що ми повинні робити щодо спільного минулого, є неприйнятною і прикрою", – заявив Василь Зварич.
- Тоді ж заступник міністра закордонних справ Польщі закликав не шукати проблеми у відносинах з Україною, бо це вигідно лише Росії.
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