Речник Путіна заявив, що вступ України до НАТО "може змусити Росію вжити активних заходів"

Про це Пєсков сказав у інтерв'ю французьким журналістам для фільму "Володимир Путін: господар гри", передає ТАСС.



"Вступ України в НАТО став би найгіршим сценарієм. Це сценарій, який виходить за червоні лінії національних інтересів Росії", - сказав Пєсков.



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При цьому речник Путіна припустив, що у разі вступу України до НАТО Росія може "вжити активних заходів".



"Це той сценарій, який може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті Альянсу в 2022 році планують підтвердити рішення про майбутнє членство України.