Речник Путіна заявив, що вступ України до НАТО "може змусити Росію вжити активних заходів"
Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав вступ України до НАТО "найгіршим сценарієм", який "виходить за червоні лінії інтересів РФ"
Про це Пєсков сказав у інтерв'ю французьким журналістам для фільму "Володимир Путін: господар гри", передає ТАСС.
"Вступ України в НАТО став би найгіршим сценарієм. Це сценарій, який виходить за червоні лінії національних інтересів Росії", - сказав Пєсков.
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При цьому речник Путіна припустив, що у разі вступу України до НАТО Росія може "вжити активних заходів".
"Це той сценарій, який може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки", - сказав Пєсков.
- Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті Альянсу в 2022 році планують підтвердити рішення про майбутнє членство України.
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