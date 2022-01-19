Редакцію видання "Гордон" у Києві обстріляли невідомі
Засновник інтернет-видання "Гордон", журналіст Дмитро Гордон заявив, що 19 січня у Києві обстріляли редакцію його видання
Про це він повідомив в опублікованому в YouTube відеозверненні.
Зазначимо, Офіс розташований на вулиці Щекавицькій.
У виданні наголошують, що співробітники виявили слід від кулі на одному з вікон офісу, після чого викликали поліцію.
Гордон пов'язує те, що сталося, зі своєю професійною діяльністю.
"Друзі, говорити правду у країні, де за свободу слова потрібно щодня боротися, дуже непросто. Але я це роблю, постійно кажу те, що думаю, і кажу правду. Як бачимо, це багатьом, напевно, не подобається", – зазначив він.
Гордон переконаний, що злочин буде розкрито, "оскільки тут скрізь камери".
"Окрім того, як мені повідомили мої джерела у СБУ, тут навпроти розташований гуртожиток СБУ, в якому встановлено спеціальний пост у межах НСРД (негласні слідчі (розшукові) дії) стосовно мене, звідки повністю записують усе, що відбувається тут, перед входом (в офіс видання "Гордон", - ред.). Тому я абсолютно впевнений, що СБУ у співдружності з МВС дасть відповідь на запитання, хто стріляв по вікнах інтернет-видання "Гордон", кому стоїть поперек горла свобода слова та боротьба за свободу слова в Україні", – додав журналіст.
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