Реєстр великих платників податків на наступний рік скоротився на 32 компанії, - Opendatabot

Про це йдеться у повідомленні Opendatabot.



Згідно з повідомленням, з реєстру великих платників податків на 2022 рік вибуло 290 компаній і додалося 258 нових. Відтак, реєстр скоротився на 32 компанії.



За інформацією експертів, найбільше вибуло компаній у сфері оптової торгівлі - 10. Додалося найбільше компаній, що ведуть енергетичний та сільськогосподарський бізнес - 18 і 7 відповідно.



Зазначається, що реєстр великих платників податків на 2022 рік включає переважно підприємства газовидобувної та металургійної галузі, енергетики та агросектору.



Згідно з Податковим кодексом, великим платником податків вважається компанія з річним доходом понад 50 млн євро або загальною сумою річних відрахувань до держбюджету понад 1,5 млн євро. За даними Державної податкової служби (ДПС), на великих платників податків припадає 60% від усіх надходжень до держбюджету України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb