Реєстр великих платників податків на наступний рік скоротився на 32 компанії, - Opendatabot
З реєстру компаній - великих платників податків на 2022 рік вибуло 290 компаній, а додалося - 258
Про це йдеться у повідомленні Opendatabot.
Згідно з повідомленням, з реєстру великих платників податків на 2022 рік вибуло 290 компаній і додалося 258 нових. Відтак, реєстр скоротився на 32 компанії.
За інформацією експертів, найбільше вибуло компаній у сфері оптової торгівлі - 10. Додалося найбільше компаній, що ведуть енергетичний та сільськогосподарський бізнес - 18 і 7 відповідно.
Зазначається, що реєстр великих платників податків на 2022 рік включає переважно підприємства газовидобувної та металургійної галузі, енергетики та агросектору.
Згідно з Податковим кодексом, великим платником податків вважається компанія з річним доходом понад 50 млн євро або загальною сумою річних відрахувань до держбюджету понад 1,5 млн євро. За даними Державної податкової служби (ДПС), на великих платників податків припадає 60% від усіх надходжень до держбюджету України.
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