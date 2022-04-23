Рефат Чубаров закликав кримчан посилати військкомів окупантів курсом російського військового корабля

Про це він написав у Facebook.

"Жителі окупованого Криму - молодь призовного віку і військовозобов'язані, що перебувають у запасі! Від вас залежить – не стати вбивцею і не бути вбитим! Посилайте російських військкомів у окупованому Криму курсом російського військового корабля! У разі загрози примусового призову до російської окупаційної армії негайно виїжджайте через треті країни в Україну!", - повідомив Рефат Чубаров.

Чубаров також вважає, що прихильники Росії в Криму мають неприхований страх, бо розуміють - Україна поверне півострів за результатами війни

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