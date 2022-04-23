Рефат Чубаров закликав кримчан посилати військкомів окупантів курсом російського військового корабля
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров звернувся до жителів окупованого Криму, щоб вони відмовлялися від повісток в армію
Про це він написав у Facebook.
"Жителі окупованого Криму - молодь призовного віку і військовозобов'язані, що перебувають у запасі! Від вас залежить – не стати вбивцею і не бути вбитим! Посилайте російських військкомів у окупованому Криму курсом російського військового корабля! У разі загрози примусового призову до російської окупаційної армії негайно виїжджайте через треті країни в Україну!", - повідомив Рефат Чубаров.
- Чубаров також вважає, що прихильники Росії в Криму мають неприхований страх, бо розуміють - Україна поверне півострів за результатами війни
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