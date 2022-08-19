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Реформа НУШ під загрозою, це чергова підстава звільнити Шкарлета, - нардепка Совсун

19 серпня, 2022 п'ятниця
12:07
Наука Інна Совсун

В Україні немає підручників для п'ятого класу для Нової української школи, це загроза реформі

Про це заявила нардепка Інна Совсун в ефірі Еспресо.

"Я дуже переживаю за 5 клас і відсутні там підручники. Зараз, коли уже частково зарплати вчителів покриваються з коштів Світового банку - те, що Міносвіти не спромоглось згадати, а докиньте ще, будь ласка, 2 млн на друк підручників до 5 класу є підставою для зняття міністра", - сказала вона.

На її думку, це загрожує реформі шкільної освіти.

"Зараз під загрозою ціла реформа Нової української школи, якщо ці підручники не будуть надруковані та надані до шкіл. Ці гроші можна було легко знайти у міжнародних партнерів, вони вже великою
мірою фінансують функціювання середньої освіти в Україні. Про підручники треба було згадати", - підсумувала Совсун.

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Кабмін
освіта
уряд Шмигаля
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