Про це повідомляє телеграм-канал "Авіаторщина", з посиланням на розрахунки Асоціації експлуатантів повітряного транспорту РФ.

"Російські авіакомпанії в першому кварталі отримали рекордний за останні роки операційний збиток – ₽61,1 млрд", - йдеться у повідомленні.

У інфографіці, опублікованій Асоціацією експлуатантів повітряного транспорту РФ, видно, що збитки російських авіакомпаній у першому кварталі перевищили ті, які були у найбільш кризовий ковідний 2020 рік майже на 6 млрд: 55,5 млрд проти 61,1 млрд.

Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.

Мінтранс РФ мусив визнати, що авіаринок Росії цьогоріч очікує падіння пасажиропотоку ще на 20% від рівня кризового 2021 року, а у порівнянні з "золотим" 2019 – більше як на 30%.

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