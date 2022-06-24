Рекордні збитки. Втрати авіакомпаній РФ у першому кварталі 2022 року становлять понад 60 млрд рублів
Збитки російських авіакомпаній у першому кварталі перевищили ті, які були у найбільш кризовий ковідний 2020 рік майже на 6 млрд
Про це повідомляє телеграм-канал "Авіаторщина", з посиланням на розрахунки Асоціації експлуатантів повітряного транспорту РФ.
"Російські авіакомпанії в першому кварталі отримали рекордний за останні роки операційний збиток – ₽61,1 млрд", - йдеться у повідомленні.
У інфографіці, опублікованій Асоціацією експлуатантів повітряного транспорту РФ, видно, що збитки російських авіакомпаній у першому кварталі перевищили ті, які були у найбільш кризовий ковідний 2020 рік майже на 6 млрд: 55,5 млрд проти 61,1 млрд.
- Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.
- Мінтранс РФ мусив визнати, що авіаринок Росії цьогоріч очікує падіння пасажиропотоку ще на 20% від рівня кризового 2021 року, а у порівнянні з "золотим" 2019 – більше як на 30%.
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