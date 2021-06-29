Ремонт аеропортів і доріг в обхід Prozorro: Зеленський підписав закон
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає ремонт аеропортів і доріг в обхід процедури закупівель через Prozorro
Про це повідомляється на сайті Ради.
Відтак, закон дозволяє обрати підрядника на будівництво Великої кільцевої дороги навколо Києва без тендеру на Prozorro – вартість робіт оцінюють щонайменше у 85 млрд грн.
Також законом дозволяється закупівля без тендерів робіт і послуг на 5,4 млрд грн для підготовки і проведення заходів щодо відзначення 30-ї річниці незалежності Украіни. Йдеться про модернізацію аеропортів в Вінниці, Дніпрі, Одесі, Рівному, Херсоні та Закарпатті.
Ці закупівлі можуть проводитися не через тендери, а за допомогою переговорної процедури.
- Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 3 червня ухвалила законопроєкт, яким дозволила обрати підрядника на будівництво Великої кільцевої дороги навколо Києва без тендеру на Prozorro – вартість робіт оцінюють щонайменше у 85 млрд грн.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.22
Купівля 27.22Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 32.16Продаж 32.58
- Актуальне
- Важливе