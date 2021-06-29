Ремонт аеропортів і доріг в обхід Prozorro: Зеленський підписав закон

Про це повідомляється на сайті Ради.

Відтак, закон дозволяє обрати підрядника на будівництво Великої кільцевої дороги навколо Києва без тендеру на Prozorro – вартість робіт оцінюють щонайменше у 85 млрд грн.

Також законом дозволяється закупівля без тендерів робіт і послуг на 5,4 млрд грн для підготовки і проведення заходів щодо відзначення 30-ї річниці незалежності Украіни. Йдеться про модернізацію аеропортів в Вінниці, Дніпрі, Одесі, Рівному, Херсоні та Закарпатті.

Ці закупівлі можуть проводитися не через тендери, а за допомогою переговорної процедури.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 3 червня ухвалила законопроєкт, яким дозволила обрати підрядника на будівництво Великої кільцевої дороги навколо Києва без тендеру на Prozorro – вартість робіт оцінюють щонайменше у 85 млрд грн.

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