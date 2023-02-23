"Ренн" - "Шахтар": де та коли дивитись матч-відповідь українців у плей-офф Ліги Європи
Сьогодні, 23 лютого, донецький "Шахтар" зіграє проти французького "Ренна" у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На груповій стадії Ліги Європи "Ренн" змагався у групі B з турецьким "Фенербахче", кіпрським "АЕК Ларнака" та київським "Динамо". Французи посіли друге місце.
Донецький "Шахтар" розпочинав єврокубковий шлях у Лізі чемпіонів, де посів третє місце в групі з мадридським "Реалом", німецьким "Лейпцигом" та шотландським "Селтіком".
Перший матч закінчився перемогою "Шахтаря" з рахунком 2:1.
Ліга Європи
1/16 фіналу
23 лютого
"Ренн" (Франція) - "Шахтар" (Україна)
Ренн, "Стад де ла Рут де Лор'ян"
Початок о 22:00
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