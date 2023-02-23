Про це повідомляє Еспресо.TV.

На груповій стадії Ліги Європи "Ренн" змагався у групі B з турецьким "Фенербахче", кіпрським "АЕК Ларнака" та київським "Динамо". Французи посіли друге місце.

Донецький "Шахтар" розпочинав єврокубковий шлях у Лізі чемпіонів, де посів третє місце в групі з мадридським "Реалом", німецьким "Лейпцигом" та шотландським "Селтіком".

Перший матч закінчився перемогою "Шахтаря" з рахунком 2:1.

Ліга Європи

1/16 фіналу

23 лютого

"Ренн" (Франція) - "Шахтар" (Україна)

Ренн, "Стад де ла Рут де Лор'ян"

Початок о 22:00

Трансляція - Megogo