Реперка Alyona Alyona та метал-гурт з Вінниці Space Of Variations випустили спільний трек
Українська реперка Аlyona Аlyona та метал-гурт з Вінниці Space Of Variations випустили спільний трек Ultrabeat
Трек опублікований на YouTube.
"Ми хотіли зробити щось особливе і незвичайне на новій платівці. Розсунути власні рамки сприйняття нашої музики і виконати те ж саме зі слухачем. Тоді мені й прийшла в голову ідея колаборації з хіп-хоп королевою України. Я набрав її і запропонував концепт. Їй сподобалася думка побачити себе в новому амплуа і так Альона стала першим артистом за всю історію групи SOV, з яким ми зробили фіт", - прокоментквав роботу вокаліст групи Фло, передає НВ.
Ultrabeat — перший сингл з майбутнього альбому Space Of Variations, що вийде на австрійському лейблі зі світовим ім'ям Napalm Records. Режисером відео став Олег Руз, який працював з багатьма світовими та українськими іменами в рок/метал сегменті.
"Мені дуже приємно, що цей гурт запропонував зробити таку експерементальну колаборацію і наша дружба з хлопцями довжиною в два роки переросла в творчий тандем на цьому треці. …Саме цим фітом я розпочну низку своїх треків, які я хочу присвятити тим, хто виходить боротися за свої ідеї та принципи; тим, хто відстоює свої права чи позицію; тим, хто прагне справедливості", — прокоментувала Alyona Alyona.
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