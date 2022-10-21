Рецепт приготування: класичні ліниві вареники з сиром

Путін опинився в неймовірно складному становищі, його єдиним інструментом залишається жорстоке поводження з українцями, - Байден

"Італія не буде слабкою ланкою ЄС і НАТО": Мелоні відреагувала на слова Берлусконі, який звинуватив Зеленського у війні