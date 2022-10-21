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Рецепт приготування: класичні ліниві вареники з сиром
Швидко, корисно та смачно! 20 хвилин і страва на столі!
Інгредієнти для лінивих вареників на дві порції:
- 200 гр сиру
- 1 яйце
- 2 чайні ложки цукру
- чверть чайної ложки солі
- 3 столові ложки борошна
Рецепт приготування лінивих вареників
- В миску кладемо сир
- Розбиваємо в миску з сиром яйце
- Додаємо сіль та цукор
- Все перемішуємо до однорідної маси
- Поволі підсипаємо борошно до цієї маси й перемішуємо
- Вимішуємо густе тісто й зібраємо його в центр миски
- Робимо з тіста ковбаску
- Нарізаємо ковбаску на смужки, ріжемо навскіс
- Перекладаємо наші ліниві вареники на дошку, присипану борошном
- Кип’ятимо в каструлі воду, підсолюємо її
- Закидаємо у киплячу воду вареники, в каструлі їм має бути просторо
- В процесі варіння легенько перемішуємо
- А після того, як наші ліниві вареники спливуть, варимо їх ще рівно одну хвилину
- Шумівкою дістаємо вареники й розкладаємо на тарілки
- Змащуємо зверху маслом, сметаною, варенням чи згущеним молоком
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