Про це повідомив інсайдер Ден Рафал у twitter.

"Мені сказали, що нова робоча дата для реваншу Усика та Джошуа – 20 серпня. Не буде 23 липня", – написав Рафал.

Таким чином, підтвердилися слова промоутера британця Едді Хірна, який припускав, що реванш доведеться відкласти на два-три тижні, аби був час краще його "розкрутити".

Олександр Усик є володарем титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації)у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа.

31 травня стало відомо, що другий поєдинок між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відбудеться у Саудівській Аравії.

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