Реванш Усика та Джошуа не відбудеться у заплановані терміни
Другий бій між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа пройде 20 серпня замість 23 липня
Про це повідомив інсайдер Ден Рафал у twitter.
"Мені сказали, що нова робоча дата для реваншу Усика та Джошуа – 20 серпня. Не буде 23 липня", – написав Рафал.
Таким чином, підтвердилися слова промоутера британця Едді Хірна, який припускав, що реванш доведеться відкласти на два-три тижні, аби був час краще його "розкрутити".
Олександр Усик є володарем титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації)у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа.
- 31 травня стало відомо, що другий поєдинок між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відбудеться у Саудівській Аравії.
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