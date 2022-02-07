Реверс газу, інтеграція з євроринком, декарбонізація: Енергетична Рада США-ЄС заявила про підтримку енергобезпеки України та Молдови

Про це йдеться у заяві на сайті ЄС.



"Рада повторила, що неприйнятно використовувати енергопостачання як зброю чи геополітичний важіль. Це переконання підкріплювало підтримку Радою зміцнення стійкості та енергетичної безпеки східних партнерів, таких як Республіка Молдова та Україна, в тому числі через реверсні потоки газу. Визнаючи поточну геополітичну напруженість, США та ЄС обговорили інтенсифікацію співпраці в короткостроковій перспективі для забезпечення достатніх постачання енергоносіїв для ЄС та його сусідів", - заявила Енергорада США-ЄС.



При цьому Україну було названо ключовим партнером ЄС і США та стратегічним транзитером газу.



"Рада підтвердила, що Україна продовжує залишатися ключовим партнером як ЄС, так і США, і висловила тверду підтримку сильної та стійкої України. Рада наголосила, що енергетична безпека є життєво важливою для суверенної України. Рада підтвердила, що Україна є стратегічним транзитером газу для ЄС і має продовжувати сприяти інтеграції України в енергетичний ринок ЄС з метою покращення енергетичної безпеки України, прискорення її декарбонізації та переходу на чисту енергію, а також розширення її потенціалу для експорту чистої енергії. Рада висловила постійну підтримку дослідженню нових маршрутів транзиту газу та потужностей з ЄС до України. Рада наголосила на важливості продовження підтримки процесу синхронізації електричних мереж України та Республіки Молдова з Континентально-європейською мережею. Рада присвятила себе новим зусиллям щодо інвестування та підтримки зусиль України з декарбонізації та відповідної інфраструктури", - йдеться у заяві.



Водночас Енергорада США-ЄС заявила про необхідність прозорості та реформ в українській енергетиці.



"Рада підтвердила необхідність створення прозорих, надійних та незалежних інституцій в енергетичному секторі України, зокрема органів регулювання енергетичного ринку та органів фінансових ринків, включаючи Державну інспекцію ядерного регулювання України. Наголошується, що міцне корпоративне управління та автономія наглядової ради без політичного втручання є основними компонентами національної енергетичної безпеки. Оскільки ми рухаємося до інтеграції України з європейським енергетичним ринком, ми прагнемо посилити корпоративне управління та автономію наглядової ради в Україні. Рада також наголосила на своїй підтримці швидких реформ у енергетичному секторі", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, у січні 2022 року транзит газу через Україну скоротився на 57% порівняно з минулорічним обсягом.