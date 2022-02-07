У січні 2022 року транзит газу через Україну скоротився на 57% порівняно з минулорічним обсягом

Про це повідомляє пресслужба ТОВ "Оператор ГТС України".

"У січні 2022 року відновився транзит природного газу у балканському напрямку, однак суттєво скоротились поставки до Словаччини та Польщі. Транзитні обсяги до Словаччини склали 1,04 млрд куб. м, що на 53% нижче показників січня 2021 року. При цьому, поставки до Словаччини складають 62,5% від загальних обсягів транзиту", - йдеться у повідомленні.

Транзит до Молдови порівняно з січнем 2021 року збільшився на 1,3% і склав 398 млн куб. м. До Польщі - скоротився на 66% і склав 110 млн куб. м.

Цього року відновився також транзит до Румунії. Однак порівняно із січнем 2021 року обсяг транспортування газу склав 116 млн куб. м - на 24,6% менше.

"У результаті середньодобові обсяги транспортування російського газу через територію України у січні скоротились на 57% до 53,7 млн куб. м, порівняно з січнем 2021 року. Це суттєво нижче мінімального заброньованого обсягу, згідно з чинною транзитною угодою", - повідомляють у пресслужбі.



Оператор ГТС нагадує, що транзитна угода між НАК "Нафтогаз України" та російським ПАТ "Газпром" діятиме п'ять років, її уклали в 2019 році. Згідно з нею Газпром у 2021-2024 роках забронював потужності для транзиту 40 млрд куб. м газу (110 млн куб. м на добу).

1 лютого Україна та Польща домовилися побудувати газопровід, що дозволить збільшити обсяги передачі газу із заходу на схід.

3 лютого Україна і Словаччина домовилися про збільшення потужностей для імпорту газу на точці "Будінце" з 27 млн куб. м до 42 млн куб. м на добу.

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