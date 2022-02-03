Україна і Словаччина домовилися про збільшення потужностей для імпорту газу

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.



"Оператор ГТС України та словацький оператор Eustream a.s. домовились про збільшення гарантованих потужностей для імпорту природного газу зі Словаччини на 15 млн куб. м на добу на точці "Будінце". Таким чином, загальний обсяг гарантованих потужностей з 4 лютого до 31 березня 2022 року складатиме 42 млн куб. м на добу", - йдеться у повідомленні.



Нові потужності розподілятимуться через аукціони на платформі. Зокрема у лютому це відбуватиметься через добові аукціони, а у березні - через добові та місячний. Також в ОГТСУ зазначають, що бронювання нових потужностей здійснюватиметься за чинними тарифами.



Генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон заявив, що вперше з 2014 року Україні вдалося збільшити можливості для фізичного імпорту газу. Зокрема, з 1 лютого 2022 року розпочався фізичний імпорт газу з Угорщини, а тепер з 4 лютого збільшаться гарантовані потужності зі Словаччини.

"В обох випадках наші колеги-оператори не висувають додаткових вимог чи зобов'язань до української сторони. Ми впевнені, що ця можливість стане в нагоді всім учасникам українського ринку газу, враховуючи потреби країни в достатніх обсягах газу для населення та промислових споживачів", - сказав Макогон.

У пресслужбі додають, що перші гарантовані потужності, про які домовилась Україна, були у 2014 році саме на точці "Будінце" у Словаччині. На цей момент сумарна доступна потужність для імпорту газу зі Словаччини сягає 197 млн куб. м на добу.



Нагадаємо, Україна вперше розпочала фізичний імпорт газу з Угорщини.

1 лютого Україна та Польща домовилися побудувати газопровід, що дозволить збільшити обсяги передачі газу із заходу на схід.

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