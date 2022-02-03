Україна і Словаччина домовилися про збільшення потужностей для імпорту газу
Оператор ГТС України та словацький оператор Eustream a.s. домовилися про збільшення гарантованих потужностей для імпорту газу на точці "Будінце" з 27 млн куб. м до 42 млн куб. м на добу
Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.
"Оператор ГТС України та словацький оператор Eustream a.s. домовились про збільшення гарантованих потужностей для імпорту природного газу зі Словаччини на 15 млн куб. м на добу на точці "Будінце". Таким чином, загальний обсяг гарантованих потужностей з 4 лютого до 31 березня 2022 року складатиме 42 млн куб. м на добу", - йдеться у повідомленні.
Нові потужності розподілятимуться через аукціони на платформі. Зокрема у лютому це відбуватиметься через добові аукціони, а у березні - через добові та місячний. Також в ОГТСУ зазначають, що бронювання нових потужностей здійснюватиметься за чинними тарифами.
Генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон заявив, що вперше з 2014 року Україні вдалося збільшити можливості для фізичного імпорту газу. Зокрема, з 1 лютого 2022 року розпочався фізичний імпорт газу з Угорщини, а тепер з 4 лютого збільшаться гарантовані потужності зі Словаччини.
"В обох випадках наші колеги-оператори не висувають додаткових вимог чи зобов'язань до української сторони. Ми впевнені, що ця можливість стане в нагоді всім учасникам українського ринку газу, враховуючи потреби країни в достатніх обсягах газу для населення та промислових споживачів", - сказав Макогон.
У пресслужбі додають, що перші гарантовані потужності, про які домовилась Україна, були у 2014 році саме на точці "Будінце" у Словаччині. На цей момент сумарна доступна потужність для імпорту газу зі Словаччини сягає 197 млн куб. м на добу.
- Нагадаємо, Україна вперше розпочала фізичний імпорт газу з Угорщини.
- 1 лютого Україна та Польща домовилися побудувати газопровід, що дозволить збільшити обсяги передачі газу із заходу на схід.
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