Україна почала імпортувати газ із Угорщини

Про це повідомив гендиректор ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон.



"Сьогодні вперше в історії розпочався фізичний імпорт газу з Угорщини в Україну. Раніше система ГТС могла працювати тільки у напрямку з України до Угорщини. Завдяки проведеним технічним заходам була створена можливість транспортування газу в обох напрямках", - написав він.



За словами Сергія Макогона, Угорщина стала другим після Словаччини гарантованим напрямком газу до України, зокрема на випадок відсутності транзиту.



Гендиректор ОГТСУ додав, що відкриття цього маршруту дозволяє трейдерам імпортувати до України скраплений газ із хорватського терміналу.

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