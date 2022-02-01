Україна почала імпортувати газ із Угорщини
1 лютого Україна вперше розпочала фізичний імпорт газу з Угорщини
Про це повідомив гендиректор ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон.
"Сьогодні вперше в історії розпочався фізичний імпорт газу з Угорщини в Україну. Раніше система ГТС могла працювати тільки у напрямку з України до Угорщини. Завдяки проведеним технічним заходам була створена можливість транспортування газу в обох напрямках", - написав він.
За словами Сергія Макогона, Угорщина стала другим після Словаччини гарантованим напрямком газу до України, зокрема на випадок відсутності транзиту.
Гендиректор ОГТСУ додав, що відкриття цього маршруту дозволяє трейдерам імпортувати до України скраплений газ із хорватського терміналу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.17
Купівля 28.17Продаж 28.5
-
EUR
Купівля 31.55Продаж 32.03
- Актуальне
- Важливе