Україна та Польща домовилися про будівництво нового газопроводу
Україна та Польща домовилися побудувати газопровід, що дозволить збільшити обсяги передачі газу із заходу на схід
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час спільного брифінгу з очільником уряду України Денисом Шмигалем 1 лютого.
"Ми говорили про розширення пропускної спроможності із заходу на схід, будівництво газопроводу, яке могло б передавати великі обсяги газу в найближчому майбутньому", - сказав Моравецький.
За його словами, газ прямуватиме новим газопроводом, що дозволить збільшити обсяги, що спрямовуються на східний кордон Польщі.
Моравецький наголосив, що російський газопровід "Північний потік 2" є геополітичною загрозою безпеці Європи.
"Ми закликаємо німців не відкривати цей газопровід, оскільки це збільшить можливість шантажу та війни з боку Росії", - підкреслив польський прем'єр.
- Нагадаємо, також Моравецький заявив, що Польща не розглядає можливий наплив українських біженців як загрозу та надасть їм допомогу.
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