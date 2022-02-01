Україна та Польща домовилися про будівництво нового газопроводу

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час спільного брифінгу з очільником уряду України Денисом Шмигалем 1 лютого.



"Ми говорили про розширення пропускної спроможності із заходу на схід, будівництво газопроводу, яке могло б передавати великі обсяги газу в найближчому майбутньому", - сказав Моравецький.



За його словами, газ прямуватиме новим газопроводом, що дозволить збільшити обсяги, що спрямовуються на східний кордон Польщі.



Моравецький наголосив, що російський газопровід "Північний потік 2" є геополітичною загрозою безпеці Європи.



"Ми закликаємо німців не відкривати цей газопровід, оскільки це збільшить можливість шантажу та війни з боку Росії", - підкреслив польський прем'єр.



Нагадаємо, також Моравецький заявив, що Польща не розглядає можливий наплив українських біженців як загрозу та надасть їм допомогу.