Рейтинг Порошенка росте і практично зрівнявся із Зеленським, "Європейська Солідарність" лідирує серед партій, - рейтинги КМІС

Якби вибори Президента України відбувалися наступної неділі, найвищу підтримку мають Володимир Зеленський (за нього проголосували б 17,4% серед усіх респондентів і 23,5% серед тих, хто визначився з вибором) і Петро Порошенко (відповідно, 15,5% і 20,9%). Різниця у підтримці цих кандидатів у межах статистичної похибки, тобто формально вони "ділять" перше місце, - зазначають соціологи.



Далі йдуть Юлія Тимошенко (8,8% і 11,8%), Ігор Смешко (7,1% і 9,6%), Юрій Бойко (6,9% і 9,3%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.



Порівняно з груднем 2021 року серед респондентів, які визначилися з вибором, підтримка Порошенка зросла з 16,7% до 20,9%.



"Європейська Солідарність" має найвищу підтримку, за неї готові проголосувати 16% серед усіх респондентів і 18,9% серед тих, хто визначився з вибором. Підтримка партії статистично значущо (понад похибку) переважає підтримку інших політичних сил.



Далі йдуть три партії, чия підтримка відрізняється в межах похибки, тобто вони формально «ділять» друге місце: "Слуга народу" (11,6% серед усіх респондентів і 13,7% серед тих, хто визначився з вибором), "Батьківщина" (11,3% і 13,7%) та «ОПЗЖ» (9,8% і 11,6%). Також набирають понад 5% прохідного бар’єру такі партії, як "Розумна політика" (6,4% і 7,6%), "Сила і честь" (6,3% і 7,4%), «Наші» (4,6% і 5,5%).



Порівняно з груднем 2021 року статистично значущо зросла підтримка партії "Європейська солідарність" (з 15,4% до 18,9% серед тих, хто визначився з вибором). Водночас, за цей період знизилася підтримка партії "Слуга народу" (з 17,4% до 13,7%). Підтримка інших партій не змінилася.



Серед чотирьох парламентських партій найбільше респондентів головною опозицією до влади назвали "ЄС" (32,3%). Далі йдуть "ОПЗЖ" (19,1%) і "Батьківщина" (15,2%). Партію "Голос" назвали 2,7%.



Упродовж 19-20 січня 2022 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Опитано 1205 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.



У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.