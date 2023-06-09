Режим Лукашенка готував наземне вторгнення в Україну, але не вдалося вмовити армію, - член кабінету Тихановської
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко був готовий у грудні 2022 року віддати наказ про початок вторгнення в Україну
Про це в ефірі Еспресо розповів представник Об'єднаного перехідного Кабінету з оборони та нацбезпеки Демократичної Білорусі та засновник білоруської десантно-штурмової групи у складі ЗСУ Валерій Сахащик.
"Станом на кінець грудня, всі боєздатні з'єднання білоруської армії перебували на кордоні. Військовослужбовці почали рух знизу, почали ставити велику кількість питань командуванню, чому вони повинні йти в Україну, чого це раптом український народ став нашим ворогом. Міноборони спробувало залякати військових - нічого не вийшло. Органи КГБ майже в повному складі майже тиждень провели у військах, шантажували, лякали, говорили з військовими - нічого це не дало. Доповіли вищому керівництву, що білоруська армія не готова до ведення бойових дій в Україні, тому наказ не був відданий", - розповів він.
- 1 червня Андрій Демченко, речник ДПСУ, зазначив, що зараз незначна кількість російських військових залучена у підготовці до навчання на білоруських полігонах.
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