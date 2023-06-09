Про це в ефірі Еспресо розповів представник Об'єднаного перехідного Кабінету з оборони та нацбезпеки Демократичної Білорусі та засновник білоруської десантно-штурмової групи у складі ЗСУ Валерій Сахащик.

"Станом на кінець грудня, всі боєздатні з'єднання білоруської армії перебували на кордоні. Військовослужбовці почали рух знизу, почали ставити велику кількість питань командуванню, чому вони повинні йти в Україну, чого це раптом український народ став нашим ворогом. Міноборони спробувало залякати військових - нічого не вийшло. Органи КГБ майже в повному складі майже тиждень провели у військах, шантажували, лякали, говорили з військовими - нічого це не дало. Доповіли вищому керівництву, що білоруська армія не готова до ведення бойових дій в Україні, тому наказ не був відданий", - розповів він.