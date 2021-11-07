Режим Лукашенка не пропускає до Білорусі безкоштовні вакцини з Заходу, про які домовилася команда Тихановської
Кабінет законно обраної глави білоруської держави Світлани Тихановської веде перемовини з європейськими державами та міжнародними організаціями, а також з чиновниками режиму Олександра Лукашенка щодо надходження до Білорусі препаратів для проведення щеплень від COVID-19
Про це повідомляється на офіційному ТГ-каналі Кабінету, розповідає Еспресо.TV.
"Всесвітня організація охорони здоров’я, Європейський Союз та Польща долучилися до кампанії вакцинації для Білорусі", - заявив сьогодні, 7 листопада, радник Тихановської Франак Вячорка.
За його словами, дана ініціатива містить три важливі аспекти:
"1. Вакцини мають бути виготовлені та доступні, виробник повинен дати згоду на їх впровадження в Білорусі. Поки що мова йде про 400 тисяч доз.
2. Має бути третя організація (Карітас, Червоний Хрест або будь-яка з агенцій ООН у Білорусі), яка б взяла на себе виконання місії в Білорусі.
3. Режим повинен дозволяти цим вакцинам перетинати кордон, а не заважати вакцинації", - пояснив політик.
Перші два пункти вже вирішено.
"Щодо третього, то з Білорусі є суперечливі сигнали: дехто каже, що Білорусь готова прийняти, але після слів Лукашенка - повернули. Справа зависла в невизначеності", - нагоошується у повідомленні.
Довідка
Як передає DW, у Білорусі наразі доступні лише три види вакцин: російський "Гам-КОВІД-Вак" (найчастіше називається "Супутник V"), той же "Супутник" білоруського виробництва та китайська вакцина SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell).
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