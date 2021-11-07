Режим Лукашенка не пропускає до Білорусі безкоштовні вакцини з Заходу, про які домовилася команда Тихановської

Про це повідомляється на офіційному ТГ-каналі Кабінету, розповідає Еспресо.TV.



"Всесвітня організація охорони здоров’я, Європейський Союз та Польща долучилися до кампанії вакцинації для Білорусі", - заявив сьогодні, 7 листопада, радник Тихановської Франак Вячорка.



За його словами, дана ініціатива містить три важливі аспекти:



"1. Вакцини мають бути виготовлені та доступні, виробник повинен дати згоду на їх впровадження в Білорусі. Поки що мова йде про 400 тисяч доз.



2. Має бути третя організація (Карітас, Червоний Хрест або будь-яка з агенцій ООН у Білорусі), яка б взяла на себе виконання місії в Білорусі.



3. Режим повинен дозволяти цим вакцинам перетинати кордон, а не заважати вакцинації", - пояснив політик.



Перші два пункти вже вирішено.



"Щодо третього, то з Білорусі є суперечливі сигнали: дехто каже, що Білорусь готова прийняти, але після слів Лукашенка - повернули. Справа зависла в невизначеності", - нагоошується у повідомленні.



Довідка



Як передає DW, у Білорусі наразі доступні лише три види вакцин: російський "Гам-КОВІД-Вак" (найчастіше називається "Супутник V"), той же "Супутник" білоруського виробництва та китайська вакцина SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell).





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