Режим може вже розробляти сценарії, ділити ролі, - Тихановська про зникнення Лукашенка
Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська прокоментувала зникнення з публічного простору самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка
Про це вона заявила в інтерв'ю виданню Зеркало.
Тихановська заявила, що в опозиції існує стратегія на випадок смерті Лукашенка.
"Все залежатиме від умов, які складуться на той момент. Вони можуть бути дуже різними. Існують певні розробки, але такі речі не озвучуються", - сказала вона.
За її словами, у разі відходу Лукашенка від влади у режимі почнеться хаос та боротьба за владу.
"Швидше за все, і Росія забажає якогось свого ставленика просунути. Я думаю, що це буде той критичний момент, коли мають розпочатись переговори. По-перше, бо білоруський народ не прийме призначенців. По-друге, для виведення країни з кризи потрібно буде скасувати санкції. А західні країни не розмовлятимуть із режимом. Це можливе лише через демократичні сили, які вже стали суб'єктом. Наше завдання — зберегти суверенітет і досягти початку переговорів про транзит влади". - вважає Тихановська.
Вона додала, що не виключає захоплення влади силовиками або росіянами.
"Кожен для себе має ухвалити рішення: несе він відповідальність за свою країну, за майбутнє чи ні. Готовий він захищати свої інтереси, а не просто схилити голову перед такою окупацією російською чи окупацією мілітарною лукашенківською? Я можу припустити, що і в режимі вони теж всякі сценарії розробляють. А що, якщо Лукашенко за станом здоров'я піде? Можливо зараз вони вже якісь ролі ділять. Лукашенко, напевно, намагається, щоб таких діалогів не велося. Він же у нас, у його розумінні, безсмертний", - додала опозиціонерка.
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