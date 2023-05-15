Про це вона заявила в інтерв'ю виданню Зеркало.

Тихановська заявила, що в опозиції існує стратегія на випадок смерті Лукашенка.

"Все залежатиме від умов, які складуться на той момент. Вони можуть бути дуже різними. Існують певні розробки, але такі речі не озвучуються", - сказала вона.

За її словами, у разі відходу Лукашенка від влади у режимі почнеться хаос та боротьба за владу.

"Швидше за все, і Росія забажає якогось свого ставленика просунути. Я думаю, що це буде той критичний момент, коли мають розпочатись переговори. По-перше, бо білоруський народ не прийме призначенців. По-друге, для виведення країни з кризи потрібно буде скасувати санкції. А західні країни не розмовлятимуть із режимом. Це можливе лише через демократичні сили, які вже стали суб'єктом. Наше завдання — зберегти суверенітет і досягти початку переговорів про транзит влади". - вважає Тихановська.

Вона додала, що не виключає захоплення влади силовиками або росіянами.

"Кожен для себе має ухвалити рішення: несе він відповідальність за свою країну, за майбутнє чи ні. Готовий він захищати свої інтереси, а не просто схилити голову перед такою окупацією російською чи окупацією мілітарною лукашенківською? Я можу припустити, що і в режимі вони теж всякі сценарії розробляють. А що, якщо Лукашенко за станом здоров'я піде? Можливо зараз вони вже якісь ролі ділять. Лукашенко, напевно, намагається, щоб таких діалогів не велося. Він же у нас, у його розумінні, безсмертний", - додала опозиціонерка.