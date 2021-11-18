Режисер Шон Пенн поспілкувався з українськими військовими у зоні ООС та планує зняти фільм про Україну

Про це повідомляє пресслужба ООС.



"Американський кінорежисер та актор Шон Пенн, в рамках свого візиту, вперше відвідав Україну. У творчій співпраці з українською продюсерською групою володар двох "Оскарів" планує зняти документальний фільм про Україну. Основний задум - розповісти широкому загалу про події, які зараз відбуваються в нашій країні", - йдеться в повідомленні.







Пенн зміг відвідав один з населених пунктів Приазов'я.







За час візиту режисер поспілкувався з українськими військовослужбовцями.







Довідка: Шон Пенн - американський актор та кінорежисер, лауреат премії "Оскар". Він відомий своєю громадською діяльністю: 2005 року Пенн особисто надавав допомогу жертвам урагану "Катріна" у Новому Орлеані. З вересня по жовтень 2011 року Пенн відвідав країни "арабської весни" (серія масових вуличних протестів, революцій та внутрішніх військових конфліктів у низці арабських країн, що почалися наприкінці 2010 року в Тунісі й тривають у деяких країнах донині), зокрема Єгипет та Лівію.



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