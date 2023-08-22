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Резніков: кожен українець, бачачи ветерана, має розуміти, що ця людина виграла для нього час

22 серпня, 2023 вiвторок
16:32
Війна з Росією ветеран

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, кожен українець, який бачить ветерана, має усвідомлювати, цей воїн уже пройшов те, що завтра проходитиму я, він виграв для мене час

Про це він заявив на Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Захисники. Майбутнє".

Проблемою є відчуження співгромадян у повсякденному житті, певний ментальний кордон, який є проблемою між військовим і цивільним, розповів міністр з досвіду спілкування з ветеранами.

"Оцей кордон в голові, у серці, я вважаю, що це найбільша небезпека, і вона торкнеться усіх. Тому підтримка ветеранів і родичів має дуже важливе значення. Головне завдання в тому, щоб кожен українець, який бачить ветерана, усвідомлював і розумів дві речі. Перша - цей воїн вже пройшов те, що завтра буду проходити я. Завтра я буду на його місці. Друге - він, вона, вони виграли для мене час", - сказав Резніков.

Міністр наголосив, що за деякий час у кожного серед родичів або близьких друзів будуть ветерани і, як тільки це усвідомлення з'явиться, поточні проблеми почнуть вирішуватися набагато швидше.

"Не буде відчуття, що щось забирають у вчителів чи пенсіонерів і віддають ветеранам. Буде менше розмов, що хтось не створений для війни, а хтось створений, чи хтось когось туди не посилав. Логіка поділу має бути змінена філософією єднання. Спільна доля, спільна справа, спільна перемога. Але зміни в голові - це найскладніше", - додав Резніков.

З 2014 року в Україні вже понад мільйон учасників бойових дій

Повідомляється, що триває робота над розв'язанням проблем українських воїнів, зокрема щодо отримання статусу УБД, проходження військово-лікарських комісій та отримання компенсацій за поранення.

"За 9,5 років цієї війни в нас уже близько мільйона учасників бойових дій. Ми знаємо точно їхні поточні проблеми й завдання: це отримання статусу УБД, ВЛК, компенсація за поранення тощо. Ми працюємо з усіх цих питань, і будуть зміни. Наразі уже швидко оцифровуються процеси, буде відчутно менше паперів, черг", - пояснив міністр.

Резніков вважає, що перемога України означає не просто деокупація територій, для цього потрібно зробити так, щоб ворог ніколи не замислювався повернутися.

"У нас сильний підступний ворог, і війна може бути тривалою, тому що це реальний марафон. У нас будуть ще болісні втрати. І щоб здолати росіян й не перекладати цю проблему на наступні покоління, ми повинні усвідомити, що головне для перемоги - це здобути зброю. Багато хто у світі поки що вважає, що це неможливо, проте українці вже довели, що у них інше уявлення про можливе і неможливе, тому ми обов’язково переможемо", - наголосив міністр.

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські посадовці, які не розуміють сенс запровадження політики героїв, мають бути замінені, а нормативні регуляції, яка затягують час, повинні бути спрощені.
  • Також під час форуму прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що країна формує політику ветеранів, попри те, що війна досі триває. Для реалізації нової ветеранські політики існує п’ять ключових елементів.
військові
ЗСУ
Олексій Резніков
Ветеран АТО
Військові новини
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