Резніков: кожен українець, бачачи ветерана, має розуміти, що ця людина виграла для нього час

Про це він заявив на Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Захисники. Майбутнє".

Проблемою є відчуження співгромадян у повсякденному житті, певний ментальний кордон, який є проблемою між військовим і цивільним, розповів міністр з досвіду спілкування з ветеранами.

"Оцей кордон в голові, у серці, я вважаю, що це найбільша небезпека, і вона торкнеться усіх. Тому підтримка ветеранів і родичів має дуже важливе значення. Головне завдання в тому, щоб кожен українець, який бачить ветерана, усвідомлював і розумів дві речі. Перша - цей воїн вже пройшов те, що завтра буду проходити я. Завтра я буду на його місці. Друге - він, вона, вони виграли для мене час", - сказав Резніков.

Міністр наголосив, що за деякий час у кожного серед родичів або близьких друзів будуть ветерани і, як тільки це усвідомлення з'явиться, поточні проблеми почнуть вирішуватися набагато швидше.

"Не буде відчуття, що щось забирають у вчителів чи пенсіонерів і віддають ветеранам. Буде менше розмов, що хтось не створений для війни, а хтось створений, чи хтось когось туди не посилав. Логіка поділу має бути змінена філософією єднання. Спільна доля, спільна справа, спільна перемога. Але зміни в голові - це найскладніше", - додав Резніков.

З 2014 року в Україні вже понад мільйон учасників бойових дій

Повідомляється, що триває робота над розв'язанням проблем українських воїнів, зокрема щодо отримання статусу УБД, проходження військово-лікарських комісій та отримання компенсацій за поранення.

"За 9,5 років цієї війни в нас уже близько мільйона учасників бойових дій. Ми знаємо точно їхні поточні проблеми й завдання: це отримання статусу УБД, ВЛК, компенсація за поранення тощо. Ми працюємо з усіх цих питань, і будуть зміни. Наразі уже швидко оцифровуються процеси, буде відчутно менше паперів, черг", - пояснив міністр.

Резніков вважає, що перемога України означає не просто деокупація територій, для цього потрібно зробити так, щоб ворог ніколи не замислювався повернутися.

"У нас сильний підступний ворог, і війна може бути тривалою, тому що це реальний марафон. У нас будуть ще болісні втрати. І щоб здолати росіян й не перекладати цю проблему на наступні покоління, ми повинні усвідомити, що головне для перемоги - це здобути зброю. Багато хто у світі поки що вважає, що це неможливо, проте українці вже довели, що у них інше уявлення про можливе і неможливе, тому ми обов’язково переможемо", - наголосив міністр.