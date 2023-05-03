Резніков "обкатав" БМП Bradley, які вже прибули в Україну

Про свій досвід Резніков написав у твіттері й опублікував відео.

"Ви ніколи не дізнаєтеся, поки не спробуєте. Величезний. Потужний. Добре озброєний. Готовий до бою. Зроблено у США. БМП Bradley прибули в Україну та приєдналися до української армії", – написав міністр.

Резніков додав, що мав честь "приручити кошеня" особисто, й отримав від цього неймовірне задоволення. А керування БМП порівняв із керуванням за допомогою джойстика в комп'ютерній грі.