Резніков "обкатав" БМП Bradley, які вже прибули в Україну
Міністр оборони України особисто спробував керувати бойовою машиною піхоти Bradley, які вже є на озброєнні ЗСУ
Про свій досвід Резніков написав у твіттері й опублікував відео.
"Ви ніколи не дізнаєтеся, поки не спробуєте. Величезний. Потужний. Добре озброєний. Готовий до бою. Зроблено у США. БМП Bradley прибули в Україну та приєдналися до української армії", – написав міністр.
Резніков додав, що мав честь "приручити кошеня" особисто, й отримав від цього неймовірне задоволення. А керування БМП порівняв із керуванням за допомогою джойстика в комп'ютерній грі.
- 31 січня у Сполучених Штатах повідомили про відправлення першої партії бойових машин піхоти Bradley в Україну.
- Про те, що частина американських бойових машин піхоти M2 Bradley "вже прибула в країну, перефарбовані у піксель і передані військовим", заявив 18 квітня речник Пентагону Чарлі Дітц
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