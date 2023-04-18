Перші БМП Bradley вже прибули в Україну та передані військовим
Частина американських бойових машин піхоти M2 "Bradley "вже прибула в країну, перефарбовані у піксель і передані військовим
Про це заявив речник Пентагону Чарлі Дітц, інформує The Drive.
"Так, ми можемо підтвердити, що частина "Bradley" прибула (в Україну, – ред.)", - сказав він.
При цьому Дітц не уточнив, коли вони прибули та в якій кількості, додавши, що ці запитання слід скерувати до Міністерства оборони України.
У понеділок Міноборони України теж згадало про американські БМП, опублікувавши в Твіттері фотографії перефарбованих "Bradley".
- Як повідомляв Укрінформ, раніше в Пентагоні повідомляли, що Україна отримає модернізований варіант БМП Bradley, які називають "вбивцями танків". До нового пакета військової допомоги від США увійшли 50 американських бойових машин піхоти M2 Bradley. Останній пакет допомоги також передбачає передачу боєзапасу для M2 Bradley із 500 протитанкових ракет TOW та 250 тисяч 25-мм пострілів до автоматичної гармати цієї БМП.
- 31 січня у Сполучених Штатах повідомили про відправлення першої партії бойових машин піхоти Bradley в Україну.
- Також сьогодні стало відомо, що Німеччина вже передала Україні ЗРК Patriot з ракетами.
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