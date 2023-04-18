Перші БМП Bradley вже прибули в Україну та передані військовим

Про це заявив речник Пентагону Чарлі Дітц, інформує The Drive.

"Так, ми можемо підтвердити, що частина "Bradley" прибула (в Україну, – ред.)", - сказав він.

При цьому Дітц не уточнив, коли вони прибули та в якій кількості, додавши, що ці запитання слід скерувати до Міністерства оборони України.

У понеділок Міноборони України теж згадало про американські БМП, опублікувавши в Твіттері фотографії перефарбованих "Bradley".

Bradley IFVs try on a new outfit. pic.twitter.com/OzMAF2d5tV — Defense of Ukraine (@DefenceU) April 17, 2023