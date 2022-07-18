Резніков переговорив з Остіном та анонсував "дуже хороші" новини

Про це Олексій Резніков повідомив на сторінці у Twitter.

Відомо, що сторони обговорили майбутню зустріч у рамках Рамштайн. Міністри узгодили порядок денний, поділилися інформацією щодо контролю над зброєю, що надходить до України.

Резніков пообіцяв, що є дуже хороші новини, але деталі будуть трохи пізніше.

13 липня Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що партнери зі США задоволені результатами використання українськими артилеристами американських реактивних систем залпового вогню HIMARS.

15 липня Міністр оборони Олексій Резніков назвав "абсолютно реалістичним планом" деокупацію до кінця 2022 року захоплених Росією українських територій щонайменше до тих позицій, на яких сторони перебували напередодні повномасштабної війни.

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