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США задоволені результатами застосування Україною РСЗВ HIMARS, - Резніков

13 липня, 2022 середа
23:15
війна з Росією

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що партнери зі США задоволені результатами використання українськими артилеристами американських реактивних систем залпового вогню HIMARS

Про це Резніков сказав на брифінгу із міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком, повідомляє Міноборони України.

"Уражаємо склади боєприпасів і командні пункти. Це дійсно ефективна зброя, яка разом із артилерією 155-мм калібру, до якої в тому числі відносять сучасні польські САУ "Краб", наносять сьогодні ураження Росії, і змінюють взагалі картинку бою. Я думаю, що так надалі і буде", - сказав Резніков.

За словами міністра, ЗСУ використовують сучасний підхід країн НАТО щодо завдання точних ударів.

Водночас Резніков зазначив, що високоточного озброєння, яке отримують ЗСУ, не надто багато, оскільки надання допомоги Україні означає зменшення рівня обороноздатності країни-донора.

"Це серйозний крок на те, щоб зміцнити обороноздатність України, розуміючи, що трішки зменшиться обороноздатність дружньої країни. Приймаючи це рішення ми маємо розуміти, що немає магазину, немає супермаркету, де можна легко купити HIMARS, САУ "Краб" і САУ Panzerhaubitze 2000. Тому це кожен раз прорахунки готовності забезпечити запасними частинами, навчити наших артилеристів користуватися системами", - сказав Резніков.

Міністр оборони України також додав, що за звичайних умов підготовка артилеристів триває не менше трьох місяців, але українські військовослужбовці за сприяння польських та британських інструкторів опановують необхідні навички впродовж 2 тижнів.

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