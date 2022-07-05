ЗСУ на Харківщині знищили особовий склад, бронетехніку та склад боєприпасів окупанта, - Синєгубов

Про це повідомляє очільник ОВА Олег Синєгубов

"Останній тиждень ворог активно завдає ракетних ударів по Харкову. Під постійним вогнем Чугуївський, Харківський, Богодухівський, Ізюмський райони. Згідно з даними поліції, за тиждень від обстрілів ворога, на жаль, загинули 30 мирних мешканців Харківщини. Сьогодні вдень внаслідок обстрілів у Кутузівці поранена 81-річна жінка.

Попри все наші ЗСУ тримають свої позиції. Хочу окремо подякувати 228 батальйону 127 бригади тероборони Харкова, які провели на Харківському напрямку успішну операцію. Не втративши жодного воїна, вони знищили велику кількість живої сили противника та його броньованої техніки.

На Ізюмському напрямку ми також маємо успіхи – знищено черговий російський склад з боєприпасами. Віримо в ЗСУ, вони щодня наближають нашу перемогу!

Сьогодні з тимчасово окупованих територій області евакуйовали 860 людей. Дякую волонтерським організаціям, які супроводжували цей процес, обласним службам та всім, хто сприяв евакуації. Працюємо на перемогу! Слава Україні!", - зазначив голова Харківської ОВА.

Також 4 липня російські війська запустили ракети по двох районах Сумської області.

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