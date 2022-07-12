ЗСУ знищили російський склад боєприпасів у Новій Каховці, - радник голови ОВА

Про це повідомив у Facebook радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"Херсонщина. У Новій Каховці мінус російський склад з боєприпасами. Привозили, привозили, складали, складали і от мають собі феєрверк на ніч", - написав Хлань.

У дописі чиновник додав відео вибухів, зняте місцевими жителями.

"У людей вилітають вікна, але вони все одно радіють... бо це ж означає, що ЗСУ близько. Проте новокаховчани, прохання бережіть себе і не підходьте близько до місця детонації. Тримайтесь!" - написав Хлань.

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