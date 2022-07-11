Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у telegram.

"Повідомлення про втрату окупантами чергових складів з боєприпасами надходять щодня. Останнє – із Луганська. Постачання боєкомплектів на позиції в них порушено, однак ці втрати ще не досягли критичної межі – запасів в росіян забагато", - написав Гайдай.

Він наголосив, що протягом багатьох десятиріч армія ворога ніде не зазнавала таких вагомих втрат, як на Луганщині.

"В них є все і в достатній кількості. Але наші бійці завдають росіянам чисельних втрат, багато ворогів повертаються додому і "вмирають від природних причин". "Друга армія світу" декілька разів бігла з Білогорівки, не знала що робити під Золотарівкою. В бій вже кинуті завзяті "ждуни" із Рубіжного та Сєверодонецька. Вони знищують села області, де можливо мешкають їхні родичі. Але це те, чого вони хотіли, на жаль", - зазначив Гайдай.

За його словами, за ніч із 10 на 11 липня росіяни завдали п’ять ракетних ударів та чотири масованих артилерійських обстріли по населених пунктах на межі Луганщини і Донеччини.

Вони застосовують авіацію, ствольну та реактивну артилерію, намагаючись прорватися з Лисичанського та інших напрямків на Сіверськ та Слов’янськ, але вже більше тижня ці спроби безуспішні. Також загарбники намагаються просуватися зі сторони Попасної.

10 липня ЗСУ атакували місце розташування окупаційних сил на території Херсону.

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