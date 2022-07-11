ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів у Луганську, - Гайдай
Українські військові знищили склад боєприпасів, який росіяни розташовували в тимчасово окупованому Луганську
Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у telegram.
"Повідомлення про втрату окупантами чергових складів з боєприпасами надходять щодня. Останнє – із Луганська. Постачання боєкомплектів на позиції в них порушено, однак ці втрати ще не досягли критичної межі – запасів в росіян забагато", - написав Гайдай.
Він наголосив, що протягом багатьох десятиріч армія ворога ніде не зазнавала таких вагомих втрат, як на Луганщині.
"В них є все і в достатній кількості. Але наші бійці завдають росіянам чисельних втрат, багато ворогів повертаються додому і "вмирають від природних причин". "Друга армія світу" декілька разів бігла з Білогорівки, не знала що робити під Золотарівкою. В бій вже кинуті завзяті "ждуни" із Рубіжного та Сєверодонецька. Вони знищують села області, де можливо мешкають їхні родичі. Але це те, чого вони хотіли, на жаль", - зазначив Гайдай.
За його словами, за ніч із 10 на 11 липня росіяни завдали п’ять ракетних ударів та чотири масованих артилерійських обстріли по населених пунктах на межі Луганщини і Донеччини.
Вони застосовують авіацію, ствольну та реактивну артилерію, намагаючись прорватися з Лисичанського та інших напрямків на Сіверськ та Слов’янськ, але вже більше тижня ці спроби безуспішні. Також загарбники намагаються просуватися зі сторони Попасної.
- 10 липня ЗСУ атакували місце розташування окупаційних сил на території Херсону.
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