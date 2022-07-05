"Хтось не там вирішив запалити цигарку": в Донецьку пролунали вибухи, горить склад боєприпасів
На складі боєприпасів росіян у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи і спалахнула пожежа
Про це повідомляють у соцмережах місцеві мешканці.
За інформацією мешканців, вибухи та подальша пожежа виникли на території "КамАЗ центру". Там розташований великий склад запчастин, зокрема і для військової техніки. У телеграм-каналах очевидці пишуть, що внаслідок вибуху та пожежі підприємство повністю знищено.
Колишній "міністр оборони" терористичної "ДНР" Ігор Гіркін-Стрєлков у своєму телеграм-каналі написав, що в районі заводу "Топаз" артилерією українських військ уражено склад боєприпасів, триває детонація.
Згодом він написав, що постраждав не "Топаз", а "КамАЗ Центр".
Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у своєму телеграм-каналі коротко прокоментував ситуацію в Донецьку.
"На території заводу "Топаз" у Донецьку хтось знову не там вирішив запалити цигарку – вибухає склад боєприпасів рузьке дуже яскраво", – написав він.
- Упродовж 4 липня ЗСУ знищили на Півдні 30 загарбників, 2 склади боєприпасів і техніку ворога
- Також 4 липня повідомили про те, що ЗСУ знищили великий склад російських боєприпасів у тимчасово окупованому Сніжному
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