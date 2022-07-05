Про це повідомляють у соцмережах місцеві мешканці.

За інформацією мешканців, вибухи та подальша пожежа виникли на території "КамАЗ центру". Там розташований великий склад запчастин, зокрема і для військової техніки. У телеграм-каналах очевидці пишуть, що внаслідок вибуху та пожежі підприємство повністю знищено.

Колишній "міністр оборони" терористичної "ДНР" Ігор Гіркін-Стрєлков у своєму телеграм-каналі написав, що в районі заводу "Топаз" артилерією українських військ уражено склад боєприпасів, триває детонація.

Згодом він написав, що постраждав не "Топаз", а "КамАЗ Центр".

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у своєму телеграм-каналі коротко прокоментував ситуацію в Донецьку.

"На території заводу "Топаз" у Донецьку хтось знову не там вирішив запалити цигарку – вибухає склад боєприпасів рузьке дуже яскраво", – написав він.

Упродовж 4 липня ЗСУ знищили на Півдні 30 загарбників, 2 склади боєприпасів і техніку ворога

Також 4 липня повідомили про те, що ЗСУ знищили великий склад російських боєприпасів у тимчасово окупованому Сніжному

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb