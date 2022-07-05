Впродовж 4 липні ЗСУ знищили на Півдні 30 загарбників, 2 склади боєприпасів і техніку ворога
На південних рубежах захисту українські захисники знищили 30 загарбників, 2 ворожих склади боєприпасів і військову техніку росіян
Про це повідомляє штаб Оперативного командування "Південь".
"Не ризикуючи проводити наступальні дії суходолом, ворог застосовує тактику авіаційних ударів. З напрямку Ольгіного і Архангельського наніс 4 удари парами гелікоптерів Ка-52 по Іванівці, Кошовому та двічі по Зарічному. Людських втрат немає. Важкою артилерією обстріляно Велику Костромку, продовжується руйнування соціальної інфраструктури.
У відповідь парою наших штурмовиків нанесено удар по скупченню противника в районі Давидова Броду. За що наші літаки були атаковані двома крилатими ракетами "повітря-повітря", випущеними з винищувача Су-35 противника", - йдеться у повідомленні.
Продовжуючи атакувати ворожі запаси і місця зосередження, ЗСУ нанесли ракетний удар по скупченню противника в районі Дар’ївки на Херсонщині.
Ракетно-артилерійськими підрозділами української армії під час виконання вогневих завдань знешкоджено 30 окупантів, танк Т-62, реактивну систему залпового вогню "Ураган", гаубицю "Мста-Б", 8 одиниць автомобільної техніки та 2 склади боєприпасів.
В північно-західній частині Чорного моря наразі знаходиться 3 ворожих надводних та 2 підводних носії "Калібрів", у готовності до застосування понад 30 ракет.
- Відзначимо, що сьогодні ЗСУ на Харківщині знищили особовий склад, бронетехніку та склад боєприпасів окупанта
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