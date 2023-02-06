Резніков попередив, що під час нового наступу РФ може змінити тактику

Про це Резніков розповів у інтерв'ю УП.

На його думку, під час нового наступу росіяни вестимуть концентровані бої на конкретних напрямках.

"Тактику одночасного захоплення України росіяни спробували в лютому минулого року. Вона не спрацювала. Тобто ресурс був розпорошений, вони втратили багато елітних підрозділів. Зараз у них нова тактика – це концентровані, повзучі спроби, по трохи, по десять метрів, захоплювати, відтісняти, віджимати", - сказав Резніков.

Він наголосив, що наразі найбільш серйозні угруповання ворога перебувають на сході та півдні, але зауважив, що вважає повторний наступ на Херсон малоймовірним.

"Якщо ми говоримо, що спроби наступу можуть десь бути, то наша розвідка, Генеральний штаб, наші партнери говорять, що це може бути схід і південь. Херсон – важко, тому що вони, коли тікали, попалили всі мости та переправи. Повернутись через річку Дніпро назад в Херсон – це задача, як то кажуть, не просто навіть із зірочкою. Перекинути війська через річку під нашим вогнем, під нашим вогневим контролем, щоб захопити назад Херсон – це дивна історія", - зазначив Резніков.

Водночас він підкреслив, що є ризик наступу на Запорізькому напрямку.

"По суходолу, так. У них мрія – розширити сухопутний коридор на Крим, щоб продовжити постачання. Тому, звісно, ключові ризики: схід, південь, і після того вже – північ. Це ризики, які є. Їх треба оцінювати, спокійно, але без паніки. Я не хочу, щоб суспільство думало, що все, ні. Але зараз нам треба бути зібраними й сфокусованими. Немає панічних підстав тікати з міст. Єдина небезпека залишається – це ракетні й дронові удари. Але наша система ППО теж стає потужнішою і більш майстерною", - переконаний Резніков.