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Резніков розповів про імовірність додаткової мобілізації та цифровізацію роботи ТЦК

29 серпня, 2023 вiвторок
00:56
Війна з Росією Олексій Резніков

На сьогодні немає потреби оголошувати мобілізацію для збільшення чисельності Сил оборони, головне – навести лад з центрами комплектування та військово-лікарськими комісіями

Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав під час брифінгу в понеділок, 28 серпня, пише Укрінформ.

"Можу сказати, що той план мобілізації, який був затверджений Верховною Радою відповідно за поданням, він ще не виконаний. В хорошому сенсі це означає, що у нас немає сьогодні потреби оголошувати мобілізацію зі збільшення чисельності. Тобто у нас є ще ресурс з точки зору правового плану. Що стосується виконання цього плану, у нас зараз завдяки та реакції громадськості, і активістів, і журналістів, і родичів серйозно взялися за Територіальні центри комплектування, колишні військкомати", - зазначив Резніков.

Він нагадав, що проблема ТЦК обговорювалась на засіданні РНБО, Ставці Верховного головнокомандувача, і зараз триває оновлення кадрового складу в згаданих центрах.

"У нас сьогодні йде серйозний проривний похід, і я думаю, на осінь ми вийдемо щодо цифровізації. Обмін даними буде майже з усіма відомствами, які тримають реєстри. Це підписання спільних наказів з МЗС, з Мін'юстом, з МВС, ДПСУ, Мінсоцполітики, Пенсійним фондом і т.д. для того, щоб люди менше ходили за якимись довідками, але й центри комплектування, щоб чітко розуміли, хто з мобілізаційного резерву є доступним, де він знаходиться, і відповідно вони могли це робити. Я не думаю, що найближчими місяцями буде стояти питання про збільшення цієї планки", - зазначив міністр.

Водночас Резніков зауважив, що суспільству треба пам’ятати, що на полі бою є поранені, є загиблі, тому поповнення втрат – це важлива історія.

Також міністр повідомив, що цифровізація всіх процесів в ТЦК значно спростить їх роботу та позбавить громадян необхідності стояти в чергах в різні інстанції.

"Найбільш складна робота – це паперову історію перекласти в цифру. В маленьких містах вже це майже завершено, тільки ось в Києві там великий об’єм, ну, і населення більше, вони продовжують, плюс обмін реєстрами. Тому ми розмовляли з моїм профільним заступником, який відповідає за цифровізацію Віталієм Дейнего. В нього є план, який він доповідав, ми очікуємо, що десь на жовтень відсотків на 90 ми вийдемо на зрозумілий рівень цифровізації в центрах комплектації, що відповідно і спростить: менше буде черг, менше кіл пекла, які проходять люди. Це перший напрямок. І другий напрямок – це серйозна реформа ВЛК. Багато нормативних актів ми змінили, скоро про це буде повідомлено президенту", - пообіцяв міністр.

  • Нагадаємо, 26 серпня, секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов припустив, що в Україні може відбутись додатковий призов.
  • Натомість, за словами члена комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, мобілізація в Україні проводиться в плановому режимі. Якихось додаткових передумов для посилення призову наразі немає.

Міністерство оборони
мобілізація
Олексій Резніков
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