Резніков розповів про те, яку зброю і в яких країнах опановують наші військові
Партнери надають Україні надважливу підтримку не тільки у політичному, дипломатичному та військово-технічному напрямах
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
За повідомленням очільника оборонного відомства, основна увага зосереджена на підготовці фахівців із застосування:
- артилерійських систем великого калібру, самохідних та причіпних;
- реактивних систем залпового вогню;
- засобів артилерійської розвідки, серед іншого — радіолокаційної;
- засобів протиповітряної оборони;
- різних видів колісної та гусеничної техніки;
- систем розмінування, у тому числі підводного;
- різних типів кораблів та систем їх озброєння, серед іншого — й протикорабельного.
З квітня підготовку до застосування та експлуатації озброєння та військової техніки іноземного виробництва за кордоном пройшли тисячі військовослужбовців Збройних Сил України, — повідомив Резніков.
"Вони вже опанували артилерійські системи калібру 155 мм М777, FH-70, САУ М109, “Цезарˮ та PzH 2000, РСЗВ M142 HIMARS, САУ "Краб", а також значну кількість бойових броньованих машин М113, FV-103, Bushmaster, Senator, Mastiff, Husky та Wolfhound", - розповів міністр.
Наші партнери продовжують підготовку особового складу ЗСУ. Зараз наступні українські військові набувають азів з експлуатації артилерійських систем калібру 155 мм М777, САУ “Крабˮ, реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS, M270 та MARS II.
Триває навчання:
- з використання самохідних зенітних установок “Гепард 1A2ˮ;
- з керування мінними тральниками класу Sundown;
- екіпажів БТР VAB, БМП M80-A;
- фахівців з ведення повітряної розвідки та спостереження;
- фахівців зі знешкодження вибухових речових та розмінування, у тому числі підводного.
Навчання відбуваються у Великій Британії, Італії, Литві, Польщі, Словаччині, Словенії, Франції та ФРН, - розповів Олексій Резніков
Він також додав, що цього тижня за підтримки Великої Британії розпочато ще один проєкт – курс базової загальновійськової підготовки військовослужбовців ЗСУ. На навчання вже приїхали перші кілька сотень військових. Всього ж проєкт розрахований на підготовку не однієї тисячі наших військовослужбовців.
- Німеччина спільно з Нідерландами хоче додатково поставити Україні шість самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, заявили 28 червня міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт та її колега з Нідерландів Кася Оллонґрен на полях саміту НАТО в Мадриді.
- 21 червня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна вже отримала німецькі гаубиці PzH 2000. Вони стали шостим видом артилерії 155-мм калібру, який посилив оборону України – після M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar.
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