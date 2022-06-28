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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Резніков розповів про те, яку зброю і в яких країнах опановують наші військові

Резніков розповів про те, яку зброю і в яких країнах опановують наші військові

28 червня, 2022 вiвторок
21:48
війна з Росією Олексій Резніков

Партнери надають Україні надважливу підтримку не тільки у політичному, дипломатичному та військово-технічному напрямах

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

За повідомленням очільника оборонного відомства, основна увага зосереджена на підготовці фахівців із застосування:

  • артилерійських систем великого калібру, самохідних та причіпних;
  • реактивних систем залпового вогню;
  • засобів артилерійської розвідки, серед іншого — радіолокаційної;
  • засобів протиповітряної оборони;
  • різних видів колісної та гусеничної техніки;
  • систем розмінування, у тому числі підводного;
  • різних типів кораблів та систем їх озброєння, серед іншого — й протикорабельного.

З квітня підготовку до застосування та експлуатації озброєння та військової техніки іноземного виробництва за кордоном пройшли тисячі військовослужбовців Збройних Сил України, — повідомив Резніков.

"Вони вже опанували артилерійські системи калібру 155 мм М777, FH-70, САУ М109, “Цезарˮ та PzH 2000, РСЗВ M142 HIMARS, САУ "Краб", а також значну кількість бойових броньованих машин М113, FV-103, Bushmaster, Senator, Mastiff, Husky та Wolfhound", - розповів міністр.

Наші партнери продовжують підготовку особового складу ЗСУ. Зараз наступні українські військові набувають азів з експлуатації артилерійських систем калібру 155 мм М777, САУ “Крабˮ, реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS, M270 та MARS II.

Триває навчання:

  • з використання самохідних зенітних установок “Гепард 1A2ˮ;
  • з керування мінними тральниками класу Sundown;
  • екіпажів БТР VAB, БМП M80-A;
  • фахівців з ведення повітряної розвідки та спостереження;
  • фахівців зі знешкодження вибухових речових та розмінування, у тому числі підводного.

Навчання відбуваються у Великій Британії, Італії, Литві, Польщі, Словаччині, Словенії, Франції та ФРН, - розповів Олексій Резніков

Він також додав, що цього тижня за підтримки Великої Британії розпочато ще один проєкт – курс базової загальновійськової підготовки військовослужбовців ЗСУ. На навчання вже приїхали перші кілька сотень військових. Всього ж проєкт розрахований на підготовку не однієї тисячі наших військовослужбовців.

  • Німеччина спільно з Нідерландами хоче додатково поставити Україні шість самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, заявили 28 червня міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт та її колега з Нідерландів Кася Оллонґрен на полях саміту НАТО в Мадриді.
  • 21 червня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна вже отримала німецькі гаубиці PzH 2000. Вони стали шостим видом артилерії 155-мм калібру, який посилив оборону України – після M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar.

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Новини
ЗСУ
Олексій Резніков
зброя для України
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