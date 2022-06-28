Резніков розповів про те, яку зброю і в яких країнах опановують наші військові

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

За повідомленням очільника оборонного відомства, основна увага зосереджена на підготовці фахівців із застосування:

артилерійських систем великого калібру, самохідних та причіпних;

реактивних систем залпового вогню;

засобів артилерійської розвідки, серед іншого — радіолокаційної;

засобів протиповітряної оборони;

різних видів колісної та гусеничної техніки;

систем розмінування, у тому числі підводного;

різних типів кораблів та систем їх озброєння, серед іншого — й протикорабельного.

З квітня підготовку до застосування та експлуатації озброєння та військової техніки іноземного виробництва за кордоном пройшли тисячі військовослужбовців Збройних Сил України, — повідомив Резніков.

"Вони вже опанували артилерійські системи калібру 155 мм М777, FH-70, САУ М109, “Цезарˮ та PzH 2000, РСЗВ M142 HIMARS, САУ "Краб", а також значну кількість бойових броньованих машин М113, FV-103, Bushmaster, Senator, Mastiff, Husky та Wolfhound", - розповів міністр.

Наші партнери продовжують підготовку особового складу ЗСУ. Зараз наступні українські військові набувають азів з експлуатації артилерійських систем калібру 155 мм М777, САУ “Крабˮ, реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS, M270 та MARS II.

Триває навчання:

з використання самохідних зенітних установок “Гепард 1A2ˮ;

з керування мінними тральниками класу Sundown;

екіпажів БТР VAB, БМП M80-A;

фахівців з ведення повітряної розвідки та спостереження;

фахівців зі знешкодження вибухових речових та розмінування, у тому числі підводного.

Навчання відбуваються у Великій Британії, Італії, Литві, Польщі, Словаччині, Словенії, Франції та ФРН, - розповів Олексій Резніков

Він також додав, що цього тижня за підтримки Великої Британії розпочато ще один проєкт – курс базової загальновійськової підготовки військовослужбовців ЗСУ. На навчання вже приїхали перші кілька сотень військових. Всього ж проєкт розрахований на підготовку не однієї тисячі наших військовослужбовців.

Німеччина спільно з Нідерландами хоче додатково поставити Україні шість самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, заявили 28 червня міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт та її колега з Нідерландів Кася Оллонґрен на полях саміту НАТО в Мадриді.

21 червня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна вже отримала німецькі гаубиці PzH 2000. Вони стали шостим видом артилерії 155-мм калібру, який посилив оборону України – після M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar.

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