Резніков розповів, скільки систем HIMARS потрібно Україні для контрнаступу
Україні потрібно пів сотні систем HIMARS, щоб зупинити окупантів, і сто, щоб провести ефективний контрнаступ
Про це Олексій Резніков заявив в інтерв'ю Atlantic Council.
Міністр вважає, що, оскільки "наша активна лінія фронту сягає майже 2,5 тис. км — це як відстань між Варшавою та Барселоною, — то для ефективного захисту нам потрібно близько 50 таких систем". Він уточнив, що йдеться про ракетно-артилерійські комплекси HIMARS та РСЗВ М270.
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При цьому Резніков переконує, що для ефективного контрнаступу знадобиться майже 100 пускових установок HIMARS, а також додаткові БТР, БМП та розвідувальні безпілотники.
"Ми вже звільнили понад тисячу малих міст і сіл, які спочатку були захоплені Росією, і маємо звільнити ще близько 2500. Ми показали, що це можливо і що Росію точно можна перемогти", - сказав міністр оборони України.
З початку 1996 року виготовлено 540 пускових установок HIMARS. Міністр оборони розраховує на майже 20% цієї зброї.
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