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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Резніков розповів, скільки систем HIMARS потрібно Україні для контрнаступу

Резніков розповів, скільки систем HIMARS потрібно Україні для контрнаступу

19 липня, 2022 вiвторок
22:10
війна з Росією M142 HIMARS

Україні потрібно пів сотні систем HIMARS, щоб зупинити окупантів, і сто, щоб провести ефективний контрнаступ

Про це Олексій Резніков заявив в інтерв'ю Atlantic Council.

Міністр вважає, що, оскільки "наша активна лінія фронту сягає майже 2,5 тис. км — це як відстань між Варшавою та Барселоною, — то для ефективного захисту нам потрібно близько 50 таких систем". Він уточнив, що йдеться про ракетно-артилерійські комплекси HIMARS та РСЗВ М270.

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При цьому Резніков переконує, що для ефективного контрнаступу знадобиться майже 100 пускових установок HIMARS, а також додаткові БТР, БМП та розвідувальні безпілотники.

"Ми вже звільнили понад тисячу малих міст і сіл, які спочатку були захоплені Росією, і маємо звільнити ще близько 2500. Ми показали, що це можливо і що Росію точно можна перемогти", - сказав міністр оборони України.

З початку 1996 року виготовлено 540 пускових установок HIMARS. Міністр оборони розраховує на майже 20% цієї зброї.

  • Командир батальйону "Свобода" Кузик вважає, що Збільшення систем HIMARS дозволить ЗСУ перейти від оборони до наступу на всіх фронтах.
  • 19 липня Посол України у США Оксана Маркарова заявила, що Київ обговорює з Вашингтоном усі спроможності для постачання нових видів озброєння.
  • 18 липня Валерій Залужний повідомив, що утримати позиції допомогли HIMARSи.

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