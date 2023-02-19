Резніков розповів, як проходитимуть вибори до Антикорупційної ради Міноборони

Про це повідомили в telegram-каналі Міністерства оборони України.

"Подовжуємо формування системи громадського антикорупційного контролю. Антикорупційна рада при Міноборони має відповідати кращим практикам, які використовуються у цій системі. Ключове: відкритість, прозорість, довіра. Це те, на чому має будуватись робота Антикорради. Саме тому вибори до ради проводитимуться через відкрите електронне голосування. Участь в ньому зможуть взяти всі громадяни України", - йдеться у дописі.

Зокрема зазначається, що він провів консультації із головою Національного агентства з питань запобігання корупції Олександром Новіковим щодо проведення відкритого голосування за майбутніх членів Антикорупційної ради при Міноборони саме на майданчику НАЗК.