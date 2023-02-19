Резніков розповів, як проходитимуть вибори до Антикорупційної ради Міноборони
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вибори членів Антикорупційної ради при Міністерстві оборони України відбуватимуться шляхом відкритого електронного голосування на майданчику Національного агенства з питань запобігання корупції
Про це повідомили в telegram-каналі Міністерства оборони України.
"Подовжуємо формування системи громадського антикорупційного контролю. Антикорупційна рада при Міноборони має відповідати кращим практикам, які використовуються у цій системі. Ключове: відкритість, прозорість, довіра. Це те, на чому має будуватись робота Антикорради. Саме тому вибори до ради проводитимуться через відкрите електронне голосування. Участь в ньому зможуть взяти всі громадяни України", - йдеться у дописі.
Зокрема зазначається, що він провів консультації із головою Національного агентства з питань запобігання корупції Олександром Новіковим щодо проведення відкритого голосування за майбутніх членів Антикорупційної ради при Міноборони саме на майданчику НАЗК.
- 16 лютого стало відомо, що міністерство оборони України реалізує проєкт автоматизації логістичних процесів, зокрема вводить автоматизацію обліку речового майна й запчастин для техніки на базі системи SAP.
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