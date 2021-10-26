Резніков заперечує, що Льовочкін замінить Кравчука в Тристоронній групі

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Жодних змін у складі делегації у ТКГ не було і не планується. Це чиясь бурхлива фантазія, яка не має нічого спільного з реальністю і не підкріплена жодними фактами. Рішення про зміни у складі делегації, і у "Мінську", і у "нормандській четвірці", ухвалює президент і про жодні ротації не йшлося", - повідомив Резніков.

Він додав, що наразі Кравчука тимчасово замінює його заступник Олександр Мережко.

"Робота триває. Особливих очікувань немає, ілюзій не маємо, але це не скасовує необхідності продовжувати консультації та докладати максимум зусиль для проведення саміту "нормандської четвірки", - сказав Резніков.

Як повідомлялося, наприкінці червня перший президент України, глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук переніс операцію на серці. Кравчук наразі проходить реабілітацію в Німеччині.